Головкин нокаутировал Мурату. Канело – на очереди?

Триумфальным получилось возвращение на ринг легенды бокса Геннадия Головкина. Он не только в возрасте 40 лет и 1 день защитил 9 апреля 2022 года в Сайтаме чемпионские пояса версиям IBF и IBO, а благодаря победе техническим нокаутом в девятом раунде над Рето Муратой обзавелся еще и титулом чемпиона мира по версии WBA (Super). Таким образом, шансы на уже третий поединок Головкина с Канело Альваресом еще возросли.

Безусловно, бой в Сайтаме против любимца японской публики и олимпийского чемпиона Игр-2012 в Лондоне не получился для казахстанского боксера по прозвищу Triple G очень простым. Головкин не боксировал около 16 месяцев, а в столь солидном возрасте вернуть соревновательный тонус после длительного простоя – задача не из легких. Геннадий перед боем радовал интеллигентными комментариями, уважительно отзываясь о своем оппоненте и обещая интересное зрелище. Причем в первых раундах визуально активнее смотрелся Мурата. Японец старался боксировать первым номером, активно работал по корпусу, однако даже в дебюте поединка судьи (если исходить из первых пяти раундов) предпочли Triple G – два арбитра отдали ему три раунда, еще один – четыре.

Дальнейшие события и вовсе не оставили никаких сомнений. Головкин, пусть и не настолько быстр, как на пике своей карьеры, на длинной дистанции боя очень хорош и весьма вынослив. Он все чаще и чаще доставал Мурату, у которого оставалось все меньше сил. Геннадий с каждым раундом только наращивал давление, несколько его ударов явно сказались на сопернике. В девятом раунде Рето попытался было огрызнуться, однако потерял бдительность и оказался на настиле ринга. Головкин не добил соперника, но этого и не требовалось – секунданты Мураты выбросили полотенце, признавая поражение. Между прочим, первое досрочное поражение 36-летнего Мураты за всю его профессиональную карьеру.

Геннадий Головкин подтвердил, что и в 40 лет способен на многое Фото © 2022 Getty Images

После победы Геннадий поблагодарил болельщиков и особо отметил своего поверженного соперника, назвав его настоящим воином и настоящим бойцом. Теперь в карьере Головкина 42 победы и 37 нокаутов в 44 боях. Кроме того, у него есть ничья и поражение от Сауля Альвареса, который сам суперчемпион из Казахстана поражением. В начале марта он еще раз дал понять, что, по его мнению, выиграл оба боя против Канело. Как бы то ни было, шанс на трилогию очень неплох. Чтобы очередная серии эпического противостояния «Головкин – Канело» состоялась в сентябре, необходимы были победы обоих боксеров. Геннадий с Муратой справился на «отлично», пусть не все сочли его работу ног сверхубедительной в свете боя с Канело. Теперь и Альваресу необходимо выиграть свой ближайший матч, а сделать это будет непросто. Ведь 7 мая он встретится с чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрием Биволом.