Геннадий Головкин: «Уверен, что наш бой с Муратой получится очень зрелищным»

9 апреля в Сайтаме пройдет долгожданный объединительный бой по боксу в среднем весе (до 72,67 кг) – на ринг выйдут чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин и чемпион мира в среднем весе по версии WBA (Super) Рето Мурата. Перед поединком Головкин на пресс-конференции рассказал о своих ожиданиях от этого боя.

«В первую очередь, хотел бы всех поприветствовать всех и сказать слова благодарности. Для меня честь находится здесь в Японии, честь видеть в соперниках Рето Мурату. Да, действительно, я его знаю, очень сильно уважаю как спортсмена и как личность. У нас было очень много времени для хорошей подготовки, изучения нюансов друг друга», - заверил 40-летний чемпион из Казахстана.

Головкин также добавил, что к каждому бою он и его команда подходят ответственно и профессионально, и предстоящий поединок в Сайтаме, конечно же, не станет исключением. Ведь понятно – соперник очень хорош. «Мы проделали огромную работу, просматривали много видео и полностью сфокусированы. Уверен, мы оба с Рето готовы на 100 процентов, а, значит, наш бой с Муратой получится очень зрелищным. Призываю всех – не пропустите его!», - добавил Головкин.

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