Новости бокса. Расписание боев апреля 2022 года

Апрель 2022 года в профессиональном боксе получится очень насыщенным на топ-бои. Ожидаются поединки Геннадия Головкина - с Рето Мурата, Тайсона Фьюри – с Диллианом Уайтом, Эррола Спенса – с Йорденисом Угасом и многие другие. Olympics представляет расписание главных боев апреля 2022 года

2 апреля, суббота

Саванна Маршалл (11-0, 9 КО) – Фемке Эрманс (12-3, 5 КО). Бой за титул чемпионки мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг). Ньюкасл, Великобритания

9 апреля, суббота

Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) – Рета Мурата (16-2, 13 КО). Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA Super в среднем весе (до 72,6 кг). Сайтама, Япония

Дзунто Накатани (22-0, 17 КО) – Рето Ямаучи (8-1, 7 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Сайтама, Япония

Майкл Магнези (20-0, 12 КО) – Денис Контрерас (24-11-1, 22 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии IBO во 2-м полулегком весе (до 59 кг). Чивитавеккья, Италия

Эриксон Лубин (24-1, 17 КО) – Денис Контрерас (24-11-1, 22 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии IBO во 2-м полулегком весе (до 59 кг). Чивитавеккья, Италия

15 апреля, пятница

Гэвин Гвинн (14-2, 3 КО) – Люк Уилсон (11-0, 1 КО). Бой за титулы чемпиона Британии и Британского Содружества в легком весе (до 61,2 кг). Лондон, Великобритания

16 апреля, суббота

Франческо Патера (25-3, 9 КО) – Самуэль Молина (19-1, 10 КО). Бой за вакантный титул чемпиона по версии WBO Global в лёгком весе (до 61,2 кг). Эрсталь, Бельгия

Конор Бенн (20-0, 13 КО) – Крис ван Херден (28-2-1, 12 КО). Бой за титул чемпиона по версии WBA Continental в полусреднем весе (до 66,7 кг). Манчестер, Великобритания

Крис Биллэм-Смит (14-1, 10 КО) – Томми Маккарти (18-3, 9 КО). Бой за титулы чемпиона Европы по версии EBU и Британии в тяжелом весе (до 90,7 кг). Манчестер, Великобритания

Фарух Курбанов (19-3, 3 КО) – Зелфа Барретт (27-1, 16 КО). Бой за титул чемпиона Европы по версии EBU во 2-м полулегком весе (до 59 кг). Манчестер, Великобритания

Эррол Спенс (27-0, 21 КО) – Йорденис Угас (27-4, 12 КО). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super и IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг). Арлингтон, США

Раджаб Бутаев (14-0, 11 КО) – Эймантас Станенис (13-0, 9 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA World в полусреднем весе (до 66,7 кг). Арлингтон, США

Исаак Крус (22-2-1, 15 КО) – Юриоркис Гамбоа (30-4, 18 КО). Арлингтон, США

22 апреля, пятница

Джон Риэль Касимеро (31-4, 21 КО) – Пол Батлер (33-2, 15 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBО в легчайшем весе (до 53,5 кг). Ливерпуль, Великобритания

23 апреля, суббота

Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) – Диллиан Уйат (28-2, 19 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе (свыше 101,6 кг). Лондон, Великобритания

29 апреля, пятница

Хасим Рахман-младший (12-0, 6 КО) – Джеймс Макензи Моррисон (19-0-2, 17 КО). Бой за титул чемпиона США по версии WBC в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг). Лас-Вегас, США

30 апреля, суббота

Оскар Вальдес (30-0, 23 КО) – Шакур Стивенсон (17-0, 9 КО). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO во 2-м полулегком весе (до 59 кг). Лас-Вегас, США

Кэти Тейлор (20-0, 6 КО) – Аманда Серрано (42-1-1, 30 КО). Бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе (до 61,2 кг). Нью-Йорк, США

Джесси Варгас (29-3-2, 11 КО) – Элин Седеррос (8-0, 4 КО). Нью-Йорк, США

Франчон Крюс-Дизурн (7-1, 2 КО) – Аманда Серрано (42-1-1, 30 КО). Бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO во 2-м среднем весе (до 76,2 кг). Нью-Йорк, США