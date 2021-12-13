Футбол. Лига чемпионов–2021/22.  Итоги жеребьевки 1/8 финала

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов по футболу проходила дважды. Результаты первой были аннулированы из-за технической ошибки УЕФА. Представитель России на мероприятии Андрей Аршавин (посол финала турнира, который пройдет в Санкт-Петербурге) «вытащил» «Манчестер Юнайтед» в соперники к «Вильярреалу». Но эти две команды не могут сыграть друг с другом по регламенту, так как уже встречались на групповом этапе. В итоге, «Вильярреалу» достался «Манчестер Сити», но это не успокоило испанцев. Они подали протест, УЕФА его удовлетворил. И жеребьевку пришлось проводить по второму разу. На этот раз обошлось без технических ошибок, и больше ни у одной из команд нет претензий.

Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА:

«РБ Зальцбург» (Австрия) – «Бавария» (Германия);

«Спортинг» (Португалия) – «Манчестер Сити» (Англия);

«Бенфика» (Португалия) – «Аякс» (Нидерланды);

«Челси» (Англия) – «Лилль» (Франция);

«Атлетико» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия);

«Вильярреал» (Испания) – «Ювентус» (Италия);

«Интер» (Италия) – «Ливерпуль» (Англия);

«Пари Сен-Жермен» (Франция) – «Реал» (Испания).

Из российских клубов только «Зенит» мог попасть в плей-офф Лиги чемпионов, однако команда заняла третье место в своей группе и попала в стыковые матчи Лиги Европы.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 15 и 16, а также 22 и 23 февраля. Ответные – 8 и 9, а также 15 и 16 марта. Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 состоится 29 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.