Футбол. Чемпионат мира-2022: возможные соперники России и Украины в стыках, кто уже вышел в финальную часть

В Европе завершился основной раунд отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года. Определились команды, которые получили прямые путевки в Катар и те, кто еще поборется за оставшиеся три места.

Чтобы напрямую попасть на ЧМ-2022, необходимо было занять первое место в отборочной группе. Это сделали следующие команды: Хорватия, Германия, Дания, Бельгия, Франция, Испания, Сербия, Англия, Швейцария и Нидерланды. Сборной России в этом списке нет. Команде Валерия Карпина не очень повезло в последнем матче с Хорватией – поражение 0:1 и итоговое второе место в группе. Таким образом, Россия гарантировала себе участие в стыковых матчах.

Правда, в этом году ФИФА полностью изменила формат этих игр. Болельщики привыкли к двухматчевому противостоянию, после которого победитель отбирался в финальную часть. В этот раз все совсем по другому. Регламент следующий:

12 команд квалифицировались в европейские стыки. 10 из них – сборные, занявшие вторые место в группах, плюс 2 из Лиги наций. Из 12 только 3 команды в итоге получат путевку на чемпионат мира. 26 ноября состоится жеребьевка, где 12 команд разобьют на 6 полуфинальных пар. Жребий тоже не совсем обычный: сборные разделят на 6 сеяных и 6 несеяных согласно выступлениям в отборе. В этот же день команды узнают не только соперника по полуфиналу, но и возможного по финалу. Полуфиналы и финалы состоят из одного матча. Преимущество сеяных – они примут полуфинал на своем поле, а хозяев финалов определит жеребьевка. Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы – 29 марта.

Хорошие новости для России – команда стала сеяной. Вместе с Португалией, Шотландией, Италией, Швецией и Уэльсом. Значит, в первом матче эти команды никак не встретятся с российской сборной.

Возможные соперники сборной России в первом стыковом матче отбора ЧМ-2022:

Турция, Польша, Северная Македония, Австрия, Чехия и формально Украина.

Понятно, что ФИФА разведет сборные России и Украины при жеребьевке, поэтому соперники не встретятся на этой стадии. Но самое главное, что в случае прохода в финал появляется реальный шанс сыграть с Италией или Португалией. Так как в этой стадии уже неважно, в каком статусе команда проходила жеребьевку.

У России, как и у Украины, очень тяжелая ситуация. И, конечно, команде Валерия Карпина нужно было решать задачу в недавнем матче с Хорватией. Но сборная под проливным дождем проиграла. А сам Карпин сразу после матча вообще не исключил, что уйдет из сборной еще перед стыковыми матчами.

«Я не знаю, думаю. Могу предположить, что тренером сборной в стыковых матчах буду не я. Мне надо отдохнуть и проанализировать», – сказал главный тренер в эфире программы «Коммент. Шоу».

Один из возможных мотивов – отсутствие командной игры против Хорватии. Карпин рассказал, что объяснил футболистам, как действовать против соперника, но на поле игрокам не удалось воплотить задумки в жизнь. Поэтому тренер не уверен, что ему стоит продолжать работу.

В тоже время в Российском футбольном союзе наоборот рассчитывают, что Карпин останется.

«Позиция РФС по контракту главного тренера национальной сборной основывается на том, что соглашение, заключенное с главным тренером и тренерским штабом, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира, что и произошло по итогам игры в Хорватии», – сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.