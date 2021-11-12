Футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир. Хорватия – Россия: что ждать где смотреть 

Сборная России по футболу близка к выходу в финальную часть чемпионата мира 2022 года. Но ей необходимо добиться хорошего результата в последнем матче отбора против главного конкурента в борьбе за первое место – Хорватии. Команде Валерия Карпина хватит ничейного результата, в этом случае Россия останется на первом месте в группе и получит прямую путевку на чемпионат мира. Если сборная проиграет, то опустится на второе место. И тогда ее ожидают тяжелейшие стыковые матчи с двумя сильными соперниками.

Интересно, что последний раз Россия выходила в финальную часть чемпионата мира через групповой этап в 2014 году при Фабио Капелло. До этого команда пропустил два мировых первенства. Потом наступил 2018-й, куда сборная попала без отборочного турнира в качестве страны-хозяйки, и вышла в четвертьфинал. Дальше страну ждал неудачный чемпионат Европы, смена главного тренера и новая попытка пробиться в элитную часть турнира. Валерий Карпин выиграл 5 из 6 матчей в новой должности. Только одна ничья – как раз с Хорватией, против которой в воскресенье сборную ждет матч года.

В последнем матче хорваты разгромили Мальту 7:1. Россия победила Кипр – 6:0. Поэтому к матчу друг с другом обе команды подходят в неплохом состоянии. Смущает разве что проблемы с травмированными: Карпин не может рассчитывать на Далера Кузяева, Арсена Захаряна, Рифата Жемалетдинова, Дениса Черышева. У хорватов в этом плане ситуация лучше. И мотивация у них огромная. Защитник Деян Ловрен, выступающий за «Зенит», уже дал один запугивающий комментарий.

– В последних матчах российская сборная смотрелась очень хорошо, отлично защищалась. Возможно, ее игра была не очень привлекательной, но, если спросить меня, что важнее — три очка за победу или красивый футбол без результата — я всегда выберу три очка. Что касается атмосферы на стадионе в Сплите, там вы почувствуете себя так, будто попали в гости к дьяволу. Это будет потрясающе! – сказал он «Матч ТВ».

Карпин же производит впечатление максимально спокойного человека. И, вероятно, хочет передать это настроение сборной. Он понимает, все козыри в руках у России. Команду устроит два результата, поэтому нервничать надо сопернику. Плюс убедительная победа над Кипром наверняка придаст уверенности.

– Думаю, что мотивация на последний матч не нужна. На кону выход на чемпионат мира. Сверхмотивация может даже навредить. Я не вижу проблемы в том, что нас устроит ничья. Мы все месяц назад подписались бы быть в такой ситуации. После Мальты вы отмечали, что не засчитали гол Осипенко, тогда разница мячей была бы лучше. А сейчас у нас вообще больше очков. Так что проблем нет. У кого-то были сомнения, что хорваты не обыграют Мальту? Это не новость. Так что готовимся к хорватам, ничего не меняется. Не знаю, самый ли это важный матч в тренерской карьере. Они всегда разные. В 2018-м, когда «Ростов» играл матч за стыки с «Уралом», напряжение лично для меня было выше, – сказал Карпин после победы над Кипром.

Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Группа H. Сплит, Хорватия

время начала матча - московское

14 ноября, воскресенье

Хорватия - Россия. Начало в 17:00 (Первый канал)