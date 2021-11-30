Великие олимпийские моменты. Футбол. СССР-1988

Победа сборной СССР по футболу на Олимпийских играх 1988 года до сих пор для многих большая неожиданность. Команда точно не являлась однозначным фаворитом на фоне сверхмощных команд Бразилии, Италии или Германии, но смогла преподнести сюрприз и повторить достижение 1956 года. Тогда советские футболисты также выиграли золото Игр. В 1988 году в Сеул сборную привез Анатолий Бышовец – именно с его именем принято ассоциировать тот триумф.

По воспоминаниям очевидцев, команда СССР точно не ехала в Южную Корею с задачей победить во чтобы то ни стало. Цель формировалась так: выступить достойно и желательно привезти медаль. Важно понимать, что в 1988 году в последний раз в футбольном турнире не было никаких ограничений для участников по возрасту. Уже спустя 4 года оно появилось и действует до сих пор – в команде могут играть только три футболиста старше 23 лет. Возможно, в том числе и поэтому с Сеула-1988 и по настоящее время уже сборная России, а затем ОКР ни разу не отбиралась в финальную часть турнира.

Команде СССР повезло с жеребьевкой – только Аргентина в числе соперников вызывала трепет. С командами США и Южной Кореи точно можно было играть в футбол. При этом уже первый матч стал большим сюрпризом. Сборная Южной Кореи отбилась от атак футболистов СССР и отстояла ничью – 0:0. По сути судьба первого места решалась в следующей игре, где команда Бышовца играла с Аргентиной. Но здесь все закончилось куда удачнее – благодаря голам Игоря Добровольского и Алексея Михайличенко она победила со счетом 2:1. В третьем матче с США еще более убедительный триумф – 4:2. В итоге, закономерное первое место в группе и выход в четвертьфинал на не самую сильную Австралию.

Вряд ли кто-то сомневался, что у команды Анатолия Бышовца возникнут проблемы с соперником. Судьбу матча предопределили 12 минут во втором тайме, когда дубль оформил Добровольский, и еще гол забил все тот же Михайличенко. Первый по-настоящему грозный соперник ожидал команду дальше – Италия. Сборная СССР проигрывала до 78 минуты, но многое изменил выход на замену Юрия Савичева. Он появился на поле в середине второго тайма и перевернул игру. В атаке команда стала действовать более агрессивно и именно Савичев сделал передачу на Добровольского, который сравнял счет за 12 минут до конца матча. Дальше – дополнительное время, где Савичев и К дожали соперника – 3:2.

В финале сборная СССР обыграла бразильцев и стала чемпионом Фото © Валерий Зуфаров и Игорь Уткин /Фотохроника ТАСС

Дальше – финал, где футболистов СССР ожидали бразильцы. На тот момент они ни разу не выигрывали Олимпийские игры, поэтому победа в турнире была для южноамериканцев принципиальной. Мало кто ожидал победы от их соперника, который провел изнурительный полуфинал: ожидалось, что на финал просто не останется сил.

– Бышовец много говорил перед финалом. Про то, что блестит только золото и так далее. Он хотел нас настроить на этот матч. Думаю, Бышовец хорошо чувствовал настроение команды, но слов про «сыграть в свое удовольствие» не помню. Хотя если бы мне перед Олимпиадой предложили бронзу, я согласился бы.

Там было много нюансов, в том числе в плане подготовки. Мы жили в олимпийской деревне, а к моменту нашего финала многие спортсмены там находились уже формально. Закончили свои выступления, начали устраивать вечеринки, банкеты. Их же никто не выгонял, отдыхайте, сколько угодно.

И на фоне этого Бышовец решил отправить нас из деревни с хорошими удобствами на теплоход «Михаил Шолохов». Понятно, что условия там были хуже: узкие номера, другая еда. Ночевали там две ночи перед финалом. Дошло до того, что на палубе делали зарядку, – вспоминал события перед финалом Юрий Савичев в интервью Olympics.

Финальный матч получился не менее драматичным, чем полуфинал. Бразильцы открыли счет благодаря голу Ромарио в первом тайме, а во втором – все по похожему сценарию. Сначала на замену вышел Юрий Савичев, и команда сравняла счет. А уже в дополнительное время Савичев забил победный гол и заставил рукоплескать всю страну.

– В СССР нас встречали торжественно: пришли люди с флагами, поздравляли. Правда, мы быстро разъехались по командам. Меня и Алексея Прудникова посадили в автобус и повезли к директору завода ЗИЛ. Он нас поздравил, потом отвезли домой, а на следующий день сказали, что хватит отдыхать. Некоторые два-три тура пропустили, а я через 2-3 дня уже играл за «Торпедо», – вспомнил Савичев.

В дальнейшем ни сборная СНГ, ни сборная России, ни сборная ОКР в Олимпийских играх не участвовала.