Великолепная четверка Пекина-2022, завоевавшая в Пекине пять медалей

На фоне множества побитых олимпийских рекордов и ярких моментов Пекина-2022 достижения этих спортсменов навсегда войдут в олимпийскую историю.

Великолепная четверка показала, что в их виде спорта нет границ для достижений. Они присоединились к эксклюзивной группе олимпийцев, которые выиграли несколько медалей на одной Олимпиаде.

Фийон Майе, Бе и Олсбю-Ройселанн завоевали в общем счете 15 медалей в биатлоне, а Большунов стал самым успешным лыжником на гонках в суровую погоду Пекина-2022.

Норвежская сенсация Бе

Ставший сенсацией у себя на родине в Норвегии Йоханнес Тиннес Бе выиграл четыре золотых и одну бронзовую медаль. До рекорда конькобежца из США Эрика Хайдена, который выиграл пять наград наивысшего достоинства на Олимпиаде в Лейк-Плэсид в 1980, ему не хватило одной золотой медали.

28-летний Бе выиграл медали в пяти из шести соревнований, где он участвовал, включая четыре золота в масс-старте, спринте, а также в мужской и смешанной эстафете. Бронзу ему принесла индивидуальная гонка. Бе является вторым биатлонистом, выигравшим четыре золота на одной Олимпиаде после легендарного Уле Эйнара Бьорндалена.

В общей сложности у Бе восемь олимпийских медалей после трех, которые спортсмену удалось завоевать в Пхенчхане-2018 (одно золото и два серебра)

«Я подумал о своих достижениях - пяти медалях в шести соревнованиях, четыре из которых золотые. Также 15-я медаль для Норвегии во время этой Олимпиады. Никто никогда этого не достигал, это большой день для Норвегии,» - сказал Бе после мужской эстафеты в Пекине, которая принесла ему очередное золото.

«Это многое значит. Нельзя предугадать, что произойдет на Олимпиаде. Мои последние годы в биатлоны были прекрасны, однако я очень рад, что смог показать лучший биатлон на этих Играх, не только до или после них. Я очень счастлив».

Фийон Майе, первый из великолепной четверки

Кантен Фийон Майе первым из великолепной четверки выиграл пять медалей. Это позволило ему стать первым спортсменом, который побил данный рекорд в биатлоне.

29-летний Фийон Майе стоял на пьедестале почета после каждой гонки, где он принимал участие, кроме одной, оставшись всего лишь в шаге от шестой медали в масс-старте в последний день соревнований, заняв четвертое место.

Он доказал свой статус лучшего биатлониста в мире, победив в индивидуальной гонке и гонке преследования. Фийон Майе стал вторым французом после Мартена Фуркада на Олимпиаде-2014 в Сочи, выигравшим золотую медаль в индивидуальной гонке. Фийон Майе также выиграл два серебра в спринте, мужской и смешанной эстафетах.

Тот факт, что в Пхенчхане спортсмену не удалось ни разу подняться на пьедестал почета, делает его заслуги еще более заслуживающими уважения. Тогда его лучшим результатом стало 29-е место в масс-старте.

«Это невероятно, я никогда такого не ожидал. Однако сегодня я не боролся за рекорды или за себя, я боролся за команду,» - сказал Фийон Майе после своего исторического достижения.

«Для меня это важно, потому что мы все друзья. Я хотел разделить этот момент с командой, и вот что сегодня случилось – серебро и этот невероятный момент».

Marte Olsbu Roeiseland Фото © 2022 Getty Images

Олсбю-Ройселанн

Пекин-2022 можно без преувеличения назвать церемонией коронации Олсбю-Ройселанн, так как норвежка покинула Пекин в статусе безусловной королевы биатлона.

Ее три золота и две бронзы – всего пять медалей в Пекине – превратили спортсменку в обладательницу в общей сложности семи медалей на двух Олимпиадах. Она опустила занавес Пекина-2022 третьим местом в масс-старте, став единственной спортсменкой (после легенды спорта Уле Эйнара Бьорнделана) , которой удалось взойти на пьедестал почета во всех четверых индивидуальных гонках олимпийской программы биатлона. 31-летняя норвежка выиграла золотые медали в спринте и гонке преследования, а также бронзу в индивидуальной гонке.

Она также выиграла серебро в женском спринте Пхенчхана, стала четвертой в пасьюте и добавила серебро смешанной эстафеты в свою копилку медалей.

До рекорда Тириль Экхофф, у которой восемь медалей, Олсбю-Ройселанн не хватило всего одной олимпийской награды. Три из своих восьми медалей Экхофф также завоевала в биатлоне.

«Это просто невероятно. У меня пять медалей – три золото и две бронзы – и это больше, чем то, о чем я мечтала,» - сказала Олсбю-Ройселанн после масс-старта. «Если честно, я не понимаю, как это произошло. Моей целью была одна золотая медаль. А теперь у меня есть три золота и две бронзы. Это удивительно. Я горжусь очень этим».

Alexander Bolshunov Фото © 2022 Getty Images

Непобедимый Большунов

Представитель ROC Александр Большунов стал единственным спортсменом великолепной четверки, который не соревнуется в биатлоне. Он доминировал соревнования в лыжных гонках на Олимпиаде в Пекине.

Дуэль Большунова с Йоханнесом Клебо стала одной из наиболее ярких историй в лыжных горках на этой Олимпиаде.

24-летний Большунов выиграл медаль в каждом из пяти соревнований, где он принимал участие. В общей сложности он завоевал три золота, серебро и бронзу, на одну медаль больше, чем Клебо.

Большунов выиграл золотые медали в скиатлоне, масс-старте и эстафете. Он также выиграл серебро в классической гонке на 15 км и бронзу в командном спринте.

Теперь Большунов может похвастаться девятью олимпийскими медалями в карьере, включая три серебра и бронзу Пхенчхана.

«В Пекине я показал невероятный результат, потому что во всех гонках, где я принимал участие, мне удалось выиграть медаль, и из них три медали – наивысшего достоинства. Это огромное достижение. Я очень рад и хотел бы поблагодарить команду,» - сказал Большунов.

«После нового года, когда мы были на Тур де Ски, я понимал, что приблизился к той форме, когда смогу бороться за подиум, однако выиграть золото в трёх дисциплинах - это что-то невероятное. Правда. Можно было бы подумать, что это сон, однако это случилось, поэтому это реальность».

Спортсмены, выигравшие пять медалей на одной Олимпиаде

Клас Тюнберг, Роальд Ларсен (Шамони-1924), Эрик Хайден (Лейк Пласид-1980), Любовь Егорова, Елена Вяльбе (Альбервиль – 1992), Мануэла Ди Чента (Лиллехаммер-1994), Лариса Лазутина (Нагано-1998), Синди Классен (Турин-2006) Ирен Вюст (Сочи-2014), Марит Бьерген (Ванкувер-2010 и Пхечхан-2018). Кантен Фийон Майе, Александр Большунов, Йоханнес Тиннес Бе и Марте Олсбю-Ройселанн (Пекин-2022)