Золотые моменты Пекина-2022

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине подошли к концу, но воспоминания об этом великолепном событии, которое в течение двух недель проходило в Китае, останутся на всю жизнь.

За последние 16 дней на самом престижном спортивном форуме было немало золотых моментов, когда атлеты со всего мира не только демонстрировали мастерство, талант и упорство, но и не забывали о дружбе и солидарности, наглядно доказывая, что вместе мы сильнее.

От новых имен, ворвавшихся на олимпийскую сцену, до ветеранов, которые подтверждают, что опыт имеет значение. Когда мир прощается и благодарит Пекин-2022, пришло время снова пережить некоторые из самых запоминающихся моментов Игр.

Сноубордистка Хлоя Ким побеждает в хафпайпе

Победа в Пхенчхане-2018 сделала американку Хлою Ким самой молодой олимпийской чемпионкой в сноуборде. На Олимпиаде-2022 в Пекине многих интересовал вопрос: сможет ли звезда повторить это достижение? Зрителям не пришлось томиться в ожидании. Уже в первой попытке Ким показала невероятный результат – 94 балла, который никому так и не удалось превзойти.

Золото фигуриста Натана Чена

После провала в Пхенчхане-2018, где его неудачное выступление в короткой программе свело на нет надежды на медаль, американец Натан Чен надеялся снова побороться за олимпийское золото в Пекине-2022.

Чен выиграл короткую программу с мировым рекордом 113,97 балла и продолжил победное шествие к званию олимпийского чемпиона в произвольной программе, где ярко продемонстрировал свой талант под композицию Элтона Джона «Рокетмэн».

Айлин (Эйлин) Гу поражает в хафпайпе

Возможно, наиболее звездная участница зимних Олимпийских игр. За каждым шагом Айлин (Эйлин) Гу, и даже за ее питанием, следили так пристально, как наблюдают за самыми любимыми знаменитостями.

Перед соревнованиями по хафпайпу Гу уже выиграла золото в биг-эйре и серебро в слоупстайле.

Сможет ли она снова повторить успех? Конечно, да. Набрав 95,25 балла во второй попытке, 18-летняя суперзвезда вошла в историю как первый фристайлист, завоевавший три олимпийские медали в разных дисциплинах.

Рекорд Сюзанны Схюлтинг в шорт-треке

24-летняя Сюзанна Схюлтинг из Нидерландов быстро становится легендой шорт-трека. Кульминацией Игр для нее стала дистанция 1000м, в четвертьфинале которой она установила мировой рекорд. В захватывающем финале голландская конькобежка стремилась к победе изо всех сил и добилась своего.

Танцы на льду Пападакис и Сизерон ошеломили весь мир

Ожидания, связанные с Габриэллой Пападакис и Гийомом Сизероном, достигли апогея в преддверии олимпийских соревнований по фигурному катанию. Тем не менее, мало кто ожидал увидеть подобное сочетание мастерства и элегантности в танцах на льду, которое Пападакис и Сизерон продемонстрировали на пути к золоту. Своим победным выступлением пара установила мировой рекорд – 226,98 баллов.

Амбиции Алекса Холл на золото в слоупстайле

Фристайлист Алекс Холл не любит действовать по инструкции. Но уровень новаторства и креативность, которые Холл продемонстрировал в невероятной первой попытке финала по слоупстайлу, превзошли даже самые смелые ожидания зрителей.

«Это моя лучшая попытка в слоупстайле. В ней удалось показать, что я без ума от лыж, и четко выразить свой стиль. Я бы ничего не менял, даже если это могло бы принести больше очков», – отметил Холл в интервью Olympics.com после завершения соревнований.

Победы биатлониста Кентена Фийона Майе

Для француза Кентена Фийона Майе Пекин-2022 стал звездным часом. Двух золотых и трех серебряных медалей хватило, чтобы попасть в историю. 29-летний Майе стал первым биатлонистом, которому удалось завоевать пять медалей на одной Олимпиаде.

Арианна Фонтана стала самой титулованной итальянской олимпийской чемпионкой

Чтобы сравняться с рекордом самой титулованной итальянской чемпионки зимних Олимпиад, звезде шорт-трека Арианне Фонтане нужно было завоевать две медали в Пекине-2022. Фонтана перевыполнила задачу, получив серебро в забеге на 1500м. Теперь в активе итальянки уже 11 олимпийских наград.

Хирано Аюму делает то, что не удавалось другим сноубордистам

Японский сноубордист Хирано Аюму открыл новую страницу в Олимпийских играх – он выполнил фирменный трипл корк 1440 в финале по хафпайпу. После двух серебряных наград в Пхенчхане и Сочи, Аюму наконец поднялся на верхнюю ступень пьедестала.

Сноубордист Макс Парро выигрывает золото в слоупстайле

Судьба звезды сноуборда Макса Парро — одна из величайших историй Олимпиад. В конце 2018 года у канадца диагностировали рак лимфатической системы. Парро предстоял долгий путь к выздоровлению, не говоря уже о возвращении в элитный спорт. Тем не менее, в финале слоупстайла в Пекине-2022 Парро показал непревзойденный результат 90,96 баллов, отпраздновав невероятное возвращение олимпийским золотом.

Сноубордист Су Имин привел в восторг хозяев Олимпиады

После финала в биг-эйре у хозяев зимних Олимпийских игр был особый повод для радости – Су Имин выиграл первую золотую медаль по сноуборду для Китайской Народной Республики. Чистое приземление после вращений на 1800 (фронтсайд и бэксайд) в двух попытках позволило 17-летнему китайцу обойти более опытных соперников – Монса Ройслана и Макса Парро – и занять место на вершине олимпийского пьедестала.