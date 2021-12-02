Евгения Медведева: «Я горда тем, что мы живем в одно время с этими фигуристками»

Во время заключительного этапа серии Гран-при ISU по фигурному катанию, проходившего в Сочи, Olympics удалось поговорить с двукратной чемпионкой мира и вице-чемпионкой Олимпийских игр Евгенией Медведевой о ее взглядах на современное женское фигурное катание, величии Юдзуру Ханю, реалистичности пятерных прыжков и значимости Олимпийских игр в жизни спортсмена.

Первую часть большого интервью читайте здесь.

Про женское одиночное катание

Российское фигурное катание сейчас находится на высочайшем уровне за всю его историю. Девочки сейчас способны выполнять действительно сумасшедшие вещи. Я выступала на чемпионатах мира, когда мне было 16-17 лет. В 18 тоже, но я имею в виду те, когда я выигрывала. И тогда было достаточно сделать два каскада с двумя тройными прыжками при условии чистого проката. И все. А они сейчас делают что-то потрясающее! Я такое и представить себе не могла. Российское фигурное катание сделало большой рывок за очень короткое время. И я горда тем, что мы живем в одно время с этими фигуристками, потому что они сейчас действительно пишут золотую историю нашего вида спорта.

Про то, кто из них окажется или не окажется на подиуме в Пекине, я бы не хотела говорить. Как бы я ни ответила, кто-нибудь точно на меня обидится, потому что это история про Олимпийские игры. И там может произойти все что угодно, настолько они отличаются от остальных соревнований. И ментальное состояние спортсменов другое. Нам может казаться, что все находятся в равных условиях. Но на самом деле все воспринимают происходящее по-разному, и мы не знаем, что там будет в феврале. Мы надеемся, что все смогут подготовиться и выступить на Играх без травм, психологических в том числе. И поэтому я не хочу говорить о каких-то предсказаниях — кто будет первым, кто вторым, третьим, на подиуме или рядом с подиумом, кто упадет, кто провалится... Мне кажется, что это некрасиво по отношению к спортсменам. Ведь все усердно работают, и нужно ценить каждый момент, что мы вообще видим этих спортсменов на соревнованиях в условиях пандемии.

Если говорить, кто меня больше всего впечатляет в этом сезоне… Очень много талантливых фигуристок, усердно работающих спортсменок. Так как я россиянка, то, конечно, я буду болеть за наших девочек. Я видела, как они росли. Я помню и Сашу Трусову и Аню Щербакову, еще когда им было по шесть лет. И за ними просто потрясающе наблюдать. Для меня они все еще маленькие девочки, потому что я их помню такими, когда они еще вовсю ошибались на двойных и тройных прыжках, а теперь они прыгают четверные и выигрывают чемпионаты Европы и мира. Это круто! Дети растут!

Я бы еще отметила Рику Кихиру. Она сильна в техническом плане, и мне очень нравятся ее программы. Мне нравятся ее дорожки шагов, вращения и все остальное. Мне кажется, что ее катание на высоком уровне, да. Конечно же, еще Алиса Лю с ее прыжками.

Про пятерные прыжки

Я думаю, что дальше нас ждут пятерные прыжки. Мне кажется, что это вполне реально. Посмотрите на Юму Кагияму! Он же перекручивает четверной прыжок! Так что я думаю, что вполне скоро мы уже увидим и пятерной прыжок, и четверной аксель. Когда мне было 11, я участвовала в чемпионате России, и мне кажется, что я была на тот момент единственной, кто делал каскад из двух тройных в произвольной программе. И все были в восторге: «О боже! Это невозможно! Она сделала это!» Я правда не понимала, почему все так реагировали, ведь это был просто каскад из двух тройных. Но тогда это было что-то просто сумасшедшее! Даже когда я уже выступала первый сезон во взрослом разряде, мой каскад из двух тройных вызывал удивление и восхищение. Да еще и во второй части программы! Вау!

А теперь девочки прыгают четверные во второй части программы, а реакция на это — «Ну, что-то не очень, она допустила ошибку на выезде». На самом деле я надеюсь, что никто не говорит так всерьез, но ощущение такое есть. «Что? Четверные? Мы уже видели это, давайте что-то новенькое!» И я не думаю, что это правильно. Говорю это как человек, который пытался разучить четверной — это очень тяжело! Поэтому, мне кажется, мы должны ценить тех, кто способен сделать все это на льду. Мы можем только надеяться, что с годами станет все больше спортсменок, которые будут способны выполнять такие прыжки, но здоровье все-таки должно быть на первом месте.

Про Юдзуру Ханю

Я думаю, Юдзуру Ханю делает великим его способность направлять свою злость в правильное русло. Мне кажется, что когда он злится, когда у него что-то не получается, он переключает что-то в своей голове, чтобы транслировать это в прыжки. То есть он злится на себя, но говорит: «Окей, я пойду и сделаю это!», а не: «О, я злой, я расстроился, я просто сяду и буду сидеть тут». Нет, он настраивается на то, чтобы занять высокое место, сделать этот прыжок. Не все могут так. Он король. Я не думаю, что я единственная, кто так считает.

Про Олимпийские игры

Во-первых, это соревнование проходит раз в четыре года. Поэтому оно уникальное — не все могут оставаться в спорте на такой долгий период времени, чтобы попасть на несколько Олимпийских игр. В моей жизни были только одни Игры. И я была ментально к этому готова. Я понимала, что с вероятностью 90% я больше не буду участвовать в Олимпийских играх. Может быть, потому что я устану, может потому что буду травмирована, или потому что моя жизнь совсем поменяется, или что-нибудь еще произойдет. Так что я и не планировала участвовать больше чем в одних Играх, и так оно и вышло. И в этом и особенность Игр, ты приезжаешь туда с пониманием того, что это твой единственный шанс в жизни! И ты должна его использовать на сто процентов. Это похоже на хождение по канату — сделаешь ты сейчас это или нет, от этого зависит твоя будущая жизнь. Это на самом деле очень жестко психологически, особенно когда ты едешь в ранге фаворита, когда все ждут от тебя победы. И ты просто: «О боже, нет!» И у тебя должно быть достаточно внутренней силы, а также должны быть правильные люди вокруг тебя, чтобы избежать этого давления и идти своей собственной дорогой. И это тоже сложно. Вот поэтому Олимпийские игры такие сложные и особенные.