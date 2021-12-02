Евгения Медведева: «Я занималась профессиональным спортом 19 лет, и мне нравилось это, но теперь у меня совсем другая жизнь»

Во время заключительного этапа серии Гран-при ISU по фигурному катанию, проходившего в Сочи, Olympics удалось поговорить с двукратной чемпионкой мира и вице-чемпионкой Олимпийских игр Евгенией Медведевой. Евгения рассказала, каково это быть по другую сторону бортика, перспективах в парном катании и как серебряная медаль Игр в Корее помогает ей становиться лучше.

Вторую часть большого интервью читайте здесь.

О новых проектах и планах на будущее

На самом деле, моя жизнь сейчас очень отличается от того, что было всего два года назад. И это на самом деле интересно — со мной происходит много новых вещей. Я чувствую, что я словно лечу по жизни и пробую новое. Когда я соревновалась, я боялась оказаться в такой ситуации — никаких соревнований, никаких изнуряющих тренировок. Я думала, что я буду чувствовать себя потерянной. Но оказалось, что в моей жизни столько всего интересного — и это восхитительное чувство на самом деле. Я очень рада быть здесь в Сочи. Идут соревнования, но я на них в совсем другой роли — я работаю комментатором, я даю интервью вам. Это так интересно и так по-другому, но это замечательно!

Да, конечно, мне нравится то бурление адреналина в крови, когда ты выходишь на лед, например, на чемпионате мира. Но прошло уже два года с тех пор, как я последний раз принимала участие в соревнованиях, и я уже не чувствую, что мне это прямо необходимо. Может быть, через несколько лет я изменю свое мнение, но сейчас у меня столько разных активностей, что мне не хватает времени даже на сон. И мне нравится это, несмотря на то, что я сильно устаю. Иногда мне даже не хочется никого видеть, а хочется просто закрыться в своей комнате и поплакать от усталости. Может быть, у меня пока и нет такой нехватки того самого адреналина, потому что я все еще участвую в соревновательном телепроекте, где я сильно переживаю не только за себя, но и за своего партнера. Так что происходит столько разных вещей, и я просто наслаждаюсь этим всем.

«Ледниковый период», в котором я участвую вместе с певцом и тик-токером Даней Милохиным, действительно занимает большую часть моей жизни сейчас. У нас неплохо получается, я думаю. Это тоже мне интересно, потому что это новая для меня история — я ведь одиночница, а тут я катаюсь в паре, да еще и с непрофессионалом. Но это-то и придает мне мотивацию к тренировкам, да и соревнованиям в рамках этого проекта на самом деле не лишены переживаний. Я не ожидала, что у нас будут такие высокие баллы. И когда мы сидим в кисс-энд-край и объявляют наши оценки – эмоции такие же, как и на соревнованиях. И порой ловлю себя на ощущении сродни тому, как будто я побила мировой рекорд в 14-й раз.

И еще мне это интересно, потому что у Дани действительно другая жизнь. Я дисциплинированная, потому что я спортсменка, всю свою жизнь я тренировалась и соревновалась. Мой типичный день был такой: проснуться, поесть, тренировки, снова поесть, спать. На следующий день я просыпалась, и все повторялось снова и снова из года в год. А теперь я узнаю, что у других людей совсем другая жизнь. У них есть много разных телевизионных проектов, YouTube каналы, TikTok – это весело, да к тому же еще и твоя работа. Теперь у меня тоже иногда случаются такие проекты, и они мне очень нравятся, потому что можно просто расслабиться и получать удовольствие. И я чувствую, что я стала добрее по отношению к людям вокруг меня. У меня нет вот этого постоянного ощущения, что «боже мой, я должна пойти тренироваться прямо сейчас». Я занималась профессиональным спортом 19 лет, и мне нравилось это, но теперь у меня совсем другая жизнь.

Про ментальное здоровье и поддержку

Если говорить о ментальном здоровье, то сейчас у меня все в порядке. У меня хорошие отношения с родителями, с тренерами. И мои отношения с едой тоже в порядке — а это важно! И даже если что-то плохое сейчас произойдет в моей жизни, то я с этим смогу спокойно справиться. Теперь я позволяю себе жить с этим, я не стараюсь спрятать это в себе. Я позволяю себе быть эмоциональной, я позволяю себе рассказать об этом друзьям, тем людям, кто находится рядом со мной, сказать, что мне плохо, и что мне нужна помощь. И это очень важно, потому что тебе действительно нужна помощь, когда тебе плохо, и тебе нужно разрешить помочь себе. Жизнь гораздо проще, когда ты чувствуешь поддержку, что ты не один. Нужно время, чтобы понять, что тебе это действительно необходимо, и чтобы привыкнуть делиться с людьми. Так что да, сейчас я чувствую себя ментально здоровой.

Я не буду оригинальной, если скажу, что на протяжении моей карьеры моей главной опорой была моя семья. Моя мама, моя бабушка — они меня вырастили. И, конечно же, тренер, который сделал все, чтобы сделать меня хорошей фигуристкой. Каждый должен верить в себя, но мы не всегда способны на это. Поэтому нужно, чтобы кто-то был рядом, кто будет верить в нас, возможно больше, чем мы сами верим в себя. Иногда бывают такие моменты, когда просто опускаются руки, и ты не знаешь, что делать. И нужно, чтобы был хотя бы один человек, который сядет рядом с тобой и скажет: «Тебя любят, ты замечательная. Да, сейчас сложно, но мы справимся, и у тебя все будет замечательно!»

Про парное катание

Парного катания в моей жизни сейчас много — и «Ледниковый период» с Даней, и шоу «Анна Каренина» с профессионалом Сашей Энбертом. Парное катание — это все еще фигурное катание, но оно круто отличается от одиночного. Даже техника шагов другая, потому что вы держитесь за руки, и ты не можешь свободно делать все, что хочется, так, как я делала всю свою жизнь.

Я даже боялась пробовать, если честно! Я люблю шутить, что все, что выше 20 сантиметров уже для меня страшно. Это высота прыжка по сути, а все поддержки — тебя поднимают на высоте двух метров надо льдом. Главное для меня — не смотреть вниз, делать свою работу и не смотреть вниз ни в коем случае!

Но мне очень нравятся поддержки и вращения. Мы с Сашей даже пробовали делать выбросы. Мы делали выброс сальхов, и по ощущениям это было сложнее и совсем иначе, чем тот сальхов, который я прыгала как одиночница. Техника совсем другая, позиция перед прыжком совсем другая, и полет. Да, это очень сложно для меня. И да, я ощущаю себя уже 22-летней, я чувствую это все своим телом, так что, наверное, идти в парное катание профессионально – это не самая лучшая идея.

Александр Энберт и Евгения Медведева во время выступления в ледовом шоу «Анна Каренина» Фото © Sergei Bobylev/TASS

Про планы на будущее и олимпийское серебро

В последнее время у меня появилось свободное время. Я все еще играю на укулеле, а вот рисую меньше. Я стала читать книги, что достаточно необычно для меня. И мои родители такие: «Ого, ничего себе!» Недавно за три месяца я прочитала 20 книг. И я подумала, что настало время пойти получать еще одно образование. Да, я хотела бы стать продюсером. Продюсером чего? Посмотрим. Это интересно, и я думаю, важно для моего будущего. Я думаю, что я точно хочу создавать ледовые шоу, поэтому мне интересна профессия продюсера. Продюсер – это главный человек в шоу. И мне кажется, что эта работа как раз по мне – организовывать для людей развлекательные мероприятия, в которых я могу проявить себя как художник. В моей голове сейчас столько идей и для программ, и для шоу. Но при этом я не думаю, что я бы хотела стать хореографом или тренером. Так что посмотрим. Сейчас я учусь на продюсера, но может быть через пять лет я буду уже совсем другим человеком, который, не знаю, будет рисовать картины или что-нибудь еще.

Где я вижу себя через пять лет... Через год я надеюсь быть там же, где и сейчас. И я надеюсь, что мне по-прежнему будет нравиться. А пять лет – это достаточно большой срок, особенно сейчас, когда за два года все так круто поменялось в мире.

Если говорить про мою серебряную олимпийскую медаль, то может это и к лучшему, что оно так сложилось? Если я делаю что-то сейчас, то где-то в глубине души я всегда чувствую, что этого недостаточно. И на протяжении этих четырех лет я всегда ощущала, что чего-то не хватает, что что-то недостаточно хорошо. Но именно это дает мне силы идти вперед, мотивацию становиться лучше. Первые несколько лет это раздражало меня — я не чувствовала себя полноценной и счастливой. Но теперь я трансформировала это ощущение. Конечно, оно все еще никуда не ушло, и думаю, что и не уйдет до конца жизни. Илья Авербух — серебряный призер Олимпийских игр и Брайан Орсер — дважды серебряный призер – сказали мне, что ты всегда будешь думать об этом, всегда чувствовать, что чего-то не хватает, чтобы стать лучшим. Но я подружилась с этим ощущением и думаю, что оно будет двигать меня вперед.

Я не думаю, что перфекционизм — правильное слово для этого. Перфекционистов всегда раздражает то, что они делают. Но я радуюсь тому, что я делаю. Может быть, получается не идеально, но я всегда стараюсь быть лучше и лучше во всем, что я делаю в жизни. И дело не в том, чтобы сделать идеально, а в том, чтобы становиться лучше.