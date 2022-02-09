Айлин (Эйлин) Гу: «Моя цель – использовать спорт как объединяющую силу»

«Моя цель – использовать спорт как объединяющую силу»

С Айлин (Эйлин) Гу нельзя не считаться. Во вторник талантливая спортсменка принесла Китаю золото в лыжном биг-эйре, но этим ее участие в зимней Олимпиаде в Пекине-2022 не ограничивается.

Гу ставит гораздо более важные цели, нежели спортивные. Атлетизм, техника и смелость, с которой 18-летняя фристайлистка выполнила в последнем прыжке вращение на 1620 градусов, говорят о ее таланте. Но в то же время уроженка США прикладывает большие усилия для объединения культур.

Гу родилась в Сан-Франциско, но предпочла выступать под флагом Китая – родины своей матери Янь Гу.

«Чувствую себя американкой в той же степени, что и китаянкой, – сказала она после первой победы на Олимпийских играх. – Каждый год я проводила 25-30 процентов времени в Китае. Честно говоря, эту вышку даже видно из моего дома в Пекине».

О решении представлять Китай спортсменка заявила еще в 2019 году.

«Это уникальная возможность вдохновлять молодежь на родине моей матери в ходе зимних Олимпийских игр-2022 и популяризировать спорт, который я так люблю. Участвуя в лыжных соревнованиях, я надеюсь объединять людей, продвигать идеи взаимопонимания, способствовать коммуникации и дружбе между народами. Если мне удастся вдохновить девочку выйти за границы привычного, моя мечта осуществится».

«Знаю, что у меня доброе сердце. Отдаю себе отчет, почему принимаю такие решения. Они опираются на то, что я считаю правильным и ведущим к высшему благу», – заявила Гу после победы в интервью газете Guardian.

«Я не собираюсь тратить время, убеждая в чем-то необразованных людей, которые не испытывают признание и любовь, как изо дня в день испытываю их я, – добавила спортсменка. – Если они в меня не верят, если я людям не нравлюсь, это потеря для них самих. Они никогда не выиграют Олимпиаду».

Покупатели в официальном магазине зимней Олимпиады-2022 под фотографией Эйлин Гу Фото © 2022 Getty Images

Несомненно, Гу уже достила многих своих целей, когда блестяще выступила в биг-эйре. Но это далеко не конец.

Дальше по плану – квалификация в лыжном слоупстайле. Она начнется 13 февраля в 10:00 по пекинскому времени в Чжанцзякоу, а финал состоится днем позже в 9:30. Также Гу выступит в лыжном хафпайпе. Квалификация пройдет 17 февраля в 9:30, финал – 18 февраля в то же время.

ЧИТАЙ: Пять фактов об Эйлин Гу, которых вы не знали

Другие спортсмены в Пекине, которые ломают культурные барьеры

Самуэлю Икпефану, Ричардсону Виано и Йоану Гутт-Гонсалвешу принадлежит большая заслуга в популяризации зимних видов спорта в Нигерии, на Гаити и в Восточном Тиморе соответственно. Икпефан и Виано – первые спортсмены на зимней Олимпиаде в истории своих стран. Гутт-Гонсалвеш выступал в Сочи в 2014 году и Пхенчхане в 2018 году.

Ради лыжных гонок Икпефан бросил потенциальную карьеру футболиста. Жаркими летними днями спортсмен занимался на роликовых лыжах. Теперь надеется, что показал нигерийской молодежи новый путь к мечте.

ЧИТАЙ: Самуэль Икпефан: От Французских Альп до сборной Нигерии на Олимпиаде-2022

Самуэль Икпефан из сборной Нигерии во время квалификации по спринту свободным стилем в Пекине-2022 Фото © 2022 Getty Images

Виано делает то же самое для Гаити. Его усыновила итальянская семья, живущая во Франции. В три года он встал на лыжи.

К 15-16 годам он понял, что у него мало шансов представлять Францию на зимних Играх. Тогда и возникла идея «воссоединиться с исторической родиной». В Пекине Виано нес флаг своей родной страны на глазах у всего мира.

ЧИТАЙ: Ричардсон Виано, первый зимний олимпиец с Гаити