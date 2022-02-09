Колби Стивенсон о серебре в биг-эйре: «Чувства сейчас, словно это эпизод из какого-то фильма»

Из года в год Колби Стивенсон отмечает 8 мая свой второй день рождения.

В этот день в 2016 году ему посчастливилось выжить в автоаварии. Почти шесть лет спустя он возвращается с Олимпиады-2022 с серебряной медалью на шее.

Стивенсон блестяще проявил себя на первом в истории лыжного фристайла олимпийском турнире по биг-эйру среди мужчин, уступив лишь 21-летнему Бирку Рууду из Норвегии. Бронза досталась 30-летнему шведу Хенрику Харлауту.

Olympics.com пообщался со спортсменом из Парк-Сити, обсудив его незаурядное достижение.

Колби Стивенсон празднует завоевание серебра на олимпийском турнире по биг-эйру Фото © 2022 Getty Images

«Я был убит горем в 2018-м, когда порвал связку плеча и не попал на Олимпийские игры, - сказал он. - Наблюдал за выступлениями своих приятелей со стороны. Это был интересный период в моей жизни. Уже просто быть здесь в рядах олимпийской сборной было для меня особой честью».

«Биг-эйр - не та дисциплина, где я обычно показывал отличные результаты. Никогда не поднимался на пьедестал на турнирах по биг-эйру, так что ожидания сделать это сейчас были не сильно высокими. Однако я знал, что в моем арсенале есть новые трюки, и у меня неплохие шансы добиться успеха. Просто сосредоточился на этом», - добавил Стивенсон.

«Я освоил новый прием: разворот через носки лыж на 16 с японским грэбом. Кажется, я первый, кто выполнил этот прыжок с подобным захватом, так что я в диком восторге. Честно говоря, чувства сейчас, словно это эпизод из какого-то фильма. Просто парю сейчас в облаках! Даже не знаю, как еще это объяснить. Я впервые попал в медалисты в биг-эйре, и это случилось на Олимпийских играх. Это что-то невероятное".

«Если смог пережить это, то смогу пережить любое падение»

Когда в 2016 году Стивенсон попал в аварию в Айдахо, врачи почти не оставляли ему шансов на возвращение в лыжный фристайл на высшем уровне.

В результате аварии у Стивенсона был перелом черепа, сломаны ребра, скула, челюсть и шея. Ему были проведены две сложные операции, включая установку титановой плиты в черепе.

«Не уделяю этому большого внимания. Это события прошлого, но мне конечно невообразимо повезло пережить подобное и вернуться к соревнованиям на высшем уровне», - заявил американец.

«Если я смог пережить это, то смогу пережить любое падение. Сейчас я воспринимаю это именно так. Буду продолжать отдавать все свои силы и работать на полную. Я это люблю, и ничто не может меня остановить», - отметил Стивенсон.

«Выйти из зоны комфорта - это нормально»

«Главный урок о жизни, который я почерпнул в спорте, заключается в том, что выйти из зоны комфорта - это нормально. Я многому научился, особенно в этом году. На каждом турнире я осваивал новые технические приемы. В прошлые годы я постигал все постепенно, но в итоге освоил ряд крутых прыжков и просто продемонстрировал все что было в моем арсенале», - говорит Стивенсон.

«Очень важно быть способным покинуть зону комфорта. Это будет подогревать ваш интерес к вещам и дарить радость. Срывайтесь с места и занимайтесь тем, что любите. Учитесь новому и пробуйте все, до чего только дотянетесь», - призывает спортсмен.

Кто знает, может 9 февраля станет для Стивенсона новым красным днем календаря.