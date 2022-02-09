Пекин-2022 | Фристайл. Бирк Рууд - олимпийский чемпион в биг эйре

Норвежский спортсмен почти на 5 баллов опередил ближайшего преследователя

Автор: Дмитрий Зимин
Фристайл
Birk RUUD
Фото © 2022 Getty Images

Золотую медаль в дисциплине биг эйр соревнований по фристайлу на Олимпийских играх в Пекине завоевал норвежский спортсмен Бирк Рууд. Он набрал по итогам трех попыток сумму 187,75 балла. Серебро - у американца Колби Стивенсона (183,00), бронза - у шведского спортсмена Хенрика Харлаута (181,00).

Информация дополняется.

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