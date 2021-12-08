Чемпионат мира по тяжелой атлетике-2021: россиянки начали с «баранки»

Если в первый день чемпионата мира по тяжелой атлетике-2021 в Ташкенте штангисты команды Федерации тяжелой атлетики России не были представлены вовсе, то во второй на помост в весовой категории до 45 кг вышли сразу двое – Регина Шайдуллина и Надежда Панова. Определенные шансы сразиться за медаль были у Шайдуллиной, но она «сошла с дистанции» уже после первого упражнения.

Шайдуллина в нынешнем году уже успела выиграть чемпионат России и чемпионат Европы U23, где набрала в сумме 151 кг. Понятно, что на чемпионате мира рассчитывать с таким результатом на медаль было сложно. Да и сама Регина наверняка настраивалась на более серьезную сумму. Но ожидания Шайдуллиной и тренеров российской команды не оправдались – спортсменка в рывке, что называется, забаранила, не взяв начальный вес 65 кг. В толчке она стала пятой, взяв 89 кг (на два кило больше, чем на молодежном чемпионате Европы), однако с задачей побороться за высокое место в двоеборье не справилась.

Опытная Панова обошлась без «баранок», но и блеснуть ей не удалось. Седьмое место в рывке (80 кг), девятое – в толчке (80) и седьмое – в двоеборье (145). Даже от бронзы ее отделила целая пропасть – 24 килограмма. А чемпионкой стала Туня Сукхарен из Таиланда, набравшая по сумме двух весов 172 кг.

Состав российской команды и турнирное расписание по дням смотрите здесь

Результаты всех призеров и россиян на чемпионате мира-2021 смотрите здесь