Чемпионат мира по тяжелой атлетике-2021: Малая медаль Анзоровой

На чемпионате мира-2021 в Ташкенте Анастасия Анзорова принесла команде Федерации тяжелой атлетике России очередную награду. Правда, только малую – в толчке в весовой категории до 64 кг. В сумме двоеборья Анзорова стала только пятой, уступив собственному бронзовому результату апрельского чемпионата Европы в Москве восемь килограмм. Вячеслав Яркин в весовой категории до 81 кг также стал пятым, однако по сравнению с ЧЕ-2021 добился определенного прогресса.

В Москве Анзорова заняла третье место с суммой 222 кг, причем даже тогда сетовала, что ей не хватило характера в заключительном подходе. На сей раз россиянка с таким результатом в двоеборье также могла выиграть медаль, но соревнования в рывке не слишком задались. В частности, судьи не засчитали ей второй подход. С чем сама спортсменка, впрочем, согласилась, объяснив ошибку старой проблемой с локтями.

«В этот раз тренировки были очень тяжелые, многое не получалось. Но здесь я сумела завоевать свою первую медаль на чемпионате мира и еще на шаг приблизилась к своей цели», - прокомментировала ТАСС свое выступление Анастасия. В итоге, удачными у нее были всего три подхода из шести, однако малая бронза в толчке действительно стала утешительным призом. С другой стороны, до третьего места в двоеборье не хватило буквально трех килограмм.

Яркина от пьедестала почета в двоеборье отделило и вовсе всего два кило, причем он выступил намного лучше, чем в апреле в Москве – 256 кг по сравнению с 240 кг. Однако для медалей на ЧМ-2021 не хватило и этого.

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Результаты всех призеров и россиян на чемпионате мира-2021 смотрите здесь