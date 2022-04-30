Бокс: вид спорта, история, весовые категории, звезды

Бокс является одним из олимпийских видов спорта с самой давней историей. Соревнования по этому виду единоборств, который тогда представлял собой обычные кулачные бои, входили еще в программу античных Олимпийских игр в Древней Греции. На современных Олимпиадах боксерские соревнования проходят с 1904 года, и с тех пор неизменно входили в программу всех Олимпийских игр за единственным исключением, когда бокс не был представлен на Играх-1912 в Стокгольме. За это время чемпионами и призерами Олимпиад становились такие великие спортсмены, как Мохаммед Али, Леннокс Люьис, Ласло Папп, Теофило Стивенсон, Феликс Савон, Рой Джонс, Оскар де ла Хойя и другие.

История бокса

Первые официально прописанные правила боксерских поединков как вида спорта появились в 1867 году в Англии, и их разработка связана с деятельностью маркиза Куинсберри, по имени которого они и были названы. Уже тогда было определено, что поединки состоят из раундов продолжительностью по три минуты, каждый боксер выходит на них из своего угла квадратного ринга, были сформулированы правила нокдаунов и нокаутов, а также запрет на удары соперника ногой и в область ниже пояса. То есть в очень большой степени большинство основных правил современного бокса происходит именно из того документа маркиза Куинсберри.

Уже в начале ХХ века произошло разделение на профессиональный и любительский бокс. Правила их несколько отличались – количеством раундов, принципами выявления победителя (если он определялся по очкам), особенностями экипировки, допустимостью в профессиональном боксе ничейного исхода и некоторыми другими деталями.

На первых для современного бокса Олимпийских играх 1904 года в американском Сент-Луисе медали были разыграны в семи весовых категориях, в соревнованиях участвовали 18 спортсменов, и все они представляли США. Так что именно представители команды хозяев заняли все места на пьедестале почета. Тем не менее, именно включение этого вида спорта в олимпийскую программу послужило мощным толчком к развитию любительского бокса. В 1924 году была создана Международная федерация боксеров-любителей, тогда же прошел и первый чемпионат Европы. А вот единственным крупным соревнованием среди спортсменов всех континентов в любительском боксе долгие годы оставались именно Олимпийские игры. Первый чемпионат мира по этому виду спорта прошел лишь в 1974 году в Гаване, и с тех пор он проводится регулярно.

Правила любительского бокса в последние десятилетия претерпевали некоторые изменения в части методики подсчета баллов, продолжительности и количества раундов (до 2008 года более десяти лет применялся экспериментальный формат с четырьмя раундами по две минуты) и экипировки (с конца ХХ века по 2013 год боксеры-любители выступали в защитных шлемах). Однако в современном варианте мужской бокс вновь вернулся к истокам правил маркиза Куинсберри, и поединки проходят в классическом формате времени (три раунда по три минуты) и без шлемов.

В конце ХХ века в мире активно начал развиваться женский бокс, и с 2012 года он также входит в программу Олимпийских игр.

Основные термины бокса

Нокдаун - положение боксера после пропущенного сильного удара, когда он не может продолжать бой в течение нескольких секунд.

Нокаут - положение боксера после пропущенного удара, когда он не в состоянии продолжить бой в течение 10 секунд и больше, в результате чего ему присуждается поражение.

Технический нокаут – ситуация, при которой победа присуждается одному из боксеров ввиду явного преимущества, отказа соперника от продолжения боя, повреждения, полученного соперником, либо дисквалификации соперника за нарушение правил.

Кросс - встречный удар в контратаке через руку соперника.

Кросс - встречный удар в контратаке - является одним из самых распространенных приемов по ходу боксерского поединка Фото © 2021 Getty Images

Апперкот - удар снизу в ближнем бою, который приобретает дополнительную силу от резкого выпрямления тела с одновременным поворотом туловища в сторону удара.

Джеб - короткий резкий удар прямой рукой в голову.

Хук - короткий боковой удар.

Свинг - боковой удар с замахом.

Клинч - взаимный захват боксеров в ходе боя, к которому прибегают для короткой передышки и для сковывания атакующих действий противника.

«Брэк» (от английского «break»)- команда рефери, по которой боксеры должны сделать шаг назад, после чего продолжать бой.

Весовые категории в боксе

С течением времени ограничения по весовым категориям в любительском боксе претерпевали некоторые изменения, и в 2021 году программа Олимпийских игр в Токио и мужского чемпионата мира в Белграде несколько отличались друг от друга.

На чемпионате мира среди мужчин разыгрываются медали в 13 весовых категориях: минимальный вес (46-48 кг), наилегчайший вес (до 51 кг), легчайший вес (до 54 кг), полулегкий вес (до 57 кг), легкий вес (до 60 кг), первый полусредний вес (до 63,5 кг), полусредний вес (до 67 кг), первый средний вес (до 71 кг), средний вес (до 75 кг), полутяжелый вес (до 80 кг), первый тяжелый вес (до 86 кг), тяжелый вес (до 92 кг), супертяжелый вес (свыше 92 кг).

В программе женских чемпионатов мира соревнования проходят в 12 весовых категориях: минимальный вес (45-48 кг), первый наилегчайший вес (до 50 кг), наилегчайший вес (до 52 кг), легчайший вес (до 54 кг), полулегкий вес (до 57 кг), легкий вес (до 60 кг), первый полусредний вес (до 63 кг), полусредний вес (до 66 кг), первый средний вес (до 70 кг), средний вес (до 75 кг), полутяжелый вес (до 81 кг), тяжелый вес (свыше 81 кг).

Звезды бокса (самые титулованные олимпийцы)

В списке боксеров, завоевавших наибольшее количество олимпийских наград, в основном, представлены спортсмены с Кубы и из стран Восточной Европы, так как большинство самых ярких американских и британских звезд – такие, как Кассиус Клей (Мохаммед Али), Джордж Формэн, Леннокс Льюис, Энтони Джошуа, Оскар де ла Хойя и многие другие – сразу после олимпийских побед уходили в профессиональный бокс.

Феликс Савон (Куба) – трехкратный олимпийский чемпион в тяжелом весе (Барселона-1992, Атланта-1996, Сидней-2000)

Теофило Стивенсон (Куба) – трехкратный олимпийский чемпион в тяжелом весе (Мюнхен-1972, Монреаль-1976, Москва-1980)

На верхней ступени пьедестала почета Олимпиады-1948 в Лондоне - венгр Ласло Папп, которому суждено будет стать первым трехкратным олимпийским чемпионом в истории бокса

Ласло Папп (Венгрия) – трехкратный олимпийский чемпион в среднем весе (Лондон-1948, Хельсинки-1952, Мельбурн-1956)

Олег Саитов (Россия) – обладатель двух золотых (Атланта-1996 и Сидней-2000 и одной бронзовой (Афины-2004) олимпийских медалей

Борис Лагутин (СССР) – двукратный олимпийский чемпион (Токио-1964, Мехико-1968), бронзовый призер Игр в Риме-1960

Программа Олимпийских игр

На Олимпийских играх в Токио-2020 в боксе было разыграно 13 комплектов медалей – в восьми весовых категориях у мужчин и в пяти у женщин.

В мужском турнире боксеры соревновались в весовых категориях: до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг, до 69 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 90 кг и свыше 90 кг.

У женщин медали разыгрывались в категориях до 51 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 69 кг и до 75 кг.

Структура календаря международных соревнований в любительском боксе (главные турниры)

Олимпийские игры. Главные соревнования международного календаря с участием боксеров-любителей. Проходят один раз в четыре года. Ближайшая Олимпиада состоится в Париже в 2024 году.

Чемпионат мира среди мужчин. Проходит один раз в два года по нечетным годам. Проведение следующего турнира запланировано в Ташкенте (Узбекистан) на осень 2023 года.

Чемпионат Европы среди мужчин. Соревнования сильнейших боксеров-любителей Старого Света также имеют двухлетнюю периодичность и проходят в нечетные годы. В прошлом году турнир был перенесен и состоится 21-31 мая 2022 года в Ереване (Армения), следующий пройдет в 2023 году в Катовице (Польша).

Чемпионат мира среди женщин. Боксерские соревнования женщин пока не имеют устоявшейся четкой периодичности, и с 2001 года, когда прошел первый женский чемпионат мира, с разными интервалами состоялись 11 подобных турниров. Ближайший чемпионат мира среди женщин пройдет с 8 по 20 мая в Стамбуле (Турция).