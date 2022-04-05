Великие олимпийские моменты. Бокс. Джошуа-2012

Сейчас Энтони Джошуа по праву считается суперзвездой профессионального бокса, но первый большой успех пришел к нему именно на олимпийском ринге – на Играх 2012 года в Лондоне Джошуа завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 91 кг, в драматичном и сложном финале победив олимпийского чемпиона Пекина Роберто Каммарелле судейским решением.

Удивительно, но Джошуа начал заниматься боксом очень поздно по современным меркам – только 18 лет от роду. Зато прекрасные природные данные и тренеры, наставившие на путь истинные, помогли его стремительному прогрессу. Хотя в начале олимпийского цикла никто и подумать не мог, что Энтони завоюет золотую медаль домашней Олимпиады. Он начал с двух побед Haringey Box Cup в 2009 и 2010 годах, вскоре проявил себя на национальном чемпионате и получил право представлять свою страну на международных турнирах.

На чемпионате Европы-2011 он дошел до четвертьфинала, но там проиграл техническим нокаутом Михаю Нистору. Сам Джошуа ту неудачу объяснял недостаточно хорошей физической подготовкой к данному турниру. На чемпионате мира-2011 британец находился в прекрасной форме, обыграв в четвертьфинале главного фаворита Каммарелле, но в финале с минимальным отставанием (21:22) уступив Магомедрасулу Меджидову. Тем не менее, серебро ЧМ стало для него прекрасным результатом, а заодно и заявкой на успешное выступление в на Играх в Лондоне.

Однако путь к олимпийской победе для Энтони был отнюдь не усеян розами. В каждом бою ему пришлось выкладываться по максимуму, все поединки проходили ровно и плотно, интрига сохранялась до финального гонга. В частности, уже в первом бою (1/8 финала) 22-летний Джошуа встретился со своим ровесником – восходящей звездой кубинского бокса Эрисланди Савоном. В итоге, победа досталась ему с гигантским трудом – 17:16. Два следующих боя с серебряным призером Олимпиады-2008 китайцем Чжан Чжилэем (15:11) и бронзовым призером ЧМ-2021 Иваном Дычко (13:11) также получились совсем не проходными. Но финал по накалу и интриге превзошел все предварительные бои.

Ничего не скажешь, получилась знатная рубка! 32-летний Каммарелле заметно превосходил Джошуа в опыте, он был двукратным чемпионом мира, а помимо олимпийского золота Пекина у него была бронза Игр-2004 в Афинах, где он уступил в полуфинале будущему чемпиону Александру Поветкину.

Золотой боксерский матч «Джошуа – Каммарелле» получился открытым, соперники охотно шли в размен ударов. В конце первого раунда итальянец прижал Энтони к канатам, во втором раунде, по мнению судей, британец также чуть уступил, начав заключительный отрезок боя при счете 10:13. Но финальный раунд более молодой Джошуа провел явно активнее подуставшего возрастного соперника, доставая того ударами и целыми комбинациями. После гонга он выглядел уверенным в победе. Однако итоговый счет 18:18 привел к тому, что золото досталось ему решением судей, которые к восторгу публики предпочли молодого британца из-за его большей активности.

Тогда Джошуа заявил, что не намерен сразу переходить в профессионалы, а подумывает задержаться в любителях с целью получения дополнительного опыта и, возможно, для участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Но удержаться от соблазна попробовать себя в профи он все же сумел – уже летом 2013 года дебютировал на профессиональном ринге. В апреле 2016 года, еще до Игр в Рио, он стал чемпионом мира по версии IBF, а затем в апреле 2017-го в объединительном бое победил Владимира Кличко и завоевал также чемпионские пояса IBF и IBO. Правда, в его карьере затем были и поражения – от Энди Руиса и Александра Усика.