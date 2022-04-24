Великие олимпийские моменты. Бокс. Кассиус Клей-1960

5 сентября 1960 года американский боксер Кассиус Клей завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Риме. Самому великому тяжеловесу в истории этого вида спорта, после принятия ислама взявшего себе впоследствии имя Мохаммед Али, на момент олимпийской победы было всего 18 лет и 232 дня.

Боксом Кассиус Клей начал заниматься всего за 6 лет до этого в своем родном городе Луисвилле. Причем поводом к этому послужило то, что у 12-летнего мальчика кто-то украл велосипед, купленный на первые самостоятельно заработанные им деньги. Тогда будущий чемпион и решил, что при любых обстоятельства должен научиться постоять за себя. Талант Кассиуса проявился почти сразу, и буквально с первых детских боев он привлек к себе внимание специалистов бокса – тем более, что один из этих поединков был показан по телевидению в программе «Будущие чемпионы». После победы над Ронни О’Кифи 12-летний Кассиус прокричал в телекамеру, что станет величайшим боксером в истории. И спустя годы выяснилось, что он сдержал свое слово.

Первым тренером Кассиуса Клея стал бывший полицейский Джо Мартин, который в свое время и посоветовал ему начать заниматься боксом. Именно он и привел его к олимпийской победе в Риме, причем без участия Мартина этой золотой медали наверняка бы не случилось. И дело тут не только в собственно тренировочном процессе, но и в двух жизненных ситуациях, когда советы Мартина повлияли на решения молодого боксера, приведшие его к триумфу в Риме. Сначала именно тренер отговорил Кассиуса, намеревавшегося как можно раньше начать карьеру в профессиональном боксе, повременить с этим и принять участие в Олимпийских играх. А затем, уже непосредственно перед Играми в Риме, он с огромным трудом сумел убедить страдавшего аэрофобией Клея совершить трансатлантический перелет в олимпийскую столицу.

Эта проблема стала особенно актуальной после участия Кассиуса в олимпийском отборочном турнире, который Атлетический любительский союз США проводил в Сан-Франциско. Там юный Клей завоевал путевку в Рим, победив всех соперников, хотя по ходу финала против Алана Хадсона ему пришлось в первом раунде побывать в нокдауне. Затем он перехватил инициативу, провел серию атак, и рефери вынужден был досрочно остановить бой. Однако самой большой проблемой для Кассиуса стали тогда не соперники на ринге, а сама необходимость перелета в Сан-Франциско, который он перенес с огромным трудом. Впоследствии стало известно, что по окончании того турнира он выбросил обратный авиабилет и возвращался в родной Луисвилль поездом. Так что можно лишь догадываться, каких трудов стоило Джо Мартину уговорить Кассиуса на перелет в Рим, причем главным аргументом тренера было то, что, отказавшись от Олимпиады, тот полностью загубит всю свою карьеру.

В итоге в Рим Кассиус Клей все-таки прилетел и, по рассказам очевидцев, стал одной из главных звезд олимпийской деревни, с присущей ему с детства самоуверенностью рассказывая всем собеседникам, что непременно завоюет на Играх золотую медаль. При этом он уверенно подтверждал эти свои слова на ринге, побеждая соперников одного за другим и действуя при этом в своем особенном стиле – «танцуя» вокруг оппонентов с опущенными руками, уклоняясь от ударов оппонентов и проводя стремительные контрвыпады. Легендарная фраза, описывавшая эту манеру ведения боя американцем – «порхать, как бабочка, и жалить, как пчела» - тогда еще не была сформулирована, но неповторимый чемпионский стиль, характерный для него на протяжении всей карьеры, уже присутствовал во всех поединках Клея в Риме.

Выступая на Олимпийских играх в полутяжелой весовой категории (до 81 килограмма), Кассиус Клей последовательно победил бельгийца Ивона Беко (технический нокаут во втором раунде), советского боксера Геннадия Шаткова и австралийца Тони Мэдигана (оба боя - единогласным решением судей). Соперником Клея по финалу стал бронзовый призер предыдущей Олимпиады Збигнев Петшиковский из Польши. Он активно начал бой, но по ходу поединка преимущество американца становилось все заметнее – почти весь третий раунд поляк и вовсе провел, будучи прижатым к канатам, но все же выдержал до финального гонга. Однако итог боя сомнений не вызывал, и единогласным решением судей Кассиус Клей был признан победителем финального поединка и завоевал золотую медаль римских Игр.

Сам по себе олимпийский триумф столь юного боксера уже в тот момент стал ярким событием в истории бокса. Однако последующая карьера Клея, уже под именем Мохаммеда Али одержавшего в своей профессиональной карьере 56 побед на ринге и ставшего самым великим чемпионом мира в тяжелом весе, придала ей совершенно особое значение. «Порхать, как бабочка, и жалить, как пчела» - под этим девизом весь боксерский мир жил еще целых 20 лет после Рима-1960. И в какой-то мере живет до сих пор, вспоминая легендарного Кассиуса Клея – Мохаммеда Али.