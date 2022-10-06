Бокс. Весовые категории на Олимпиадах и чемпионатах мира 

Общее число и параметры весовых категорий на международных соревнованиях по любительскому боксу менялись неоднократно. Начиная с Олимпийских игр 2020 года в Токио, количество разыгрываемых комплектов наград и список весовых категорий на Олимпиадах существенно отличаются от тех, по которым проводятся соревнования на чемпионатах мира и других главных соревнованиях международного календаря.

Olympics подготовил для вас актуальную таблицу весовых категорий в любительском боксе и краткую историю их изменения.

Весовые категории на чемпионатах мира

Мужчины

Долгое время весовые категории в мужском любительском боксе оставались довольно стабильными. На первом чемпионате мира, который прошел в 1974 году в Гаване (Куба), медали были разыграны в 11 категориях – от наилегчайшей (вес боксеров до 48 килограммов) до супертяжелой (свыше 81 килограмма). Точно такой же была программа и второго чемпионата мира, который состоялся в 1978 году в Белграде. С третьего чемпионата мира (Мюнхен, 1982 год) добавилась еще одна промежуточная категория – до 91 килограмма, и на чемпионатах мира по любительскому боксу стали разыгрываться по 12 комплектов наград.

Этот список из 12 весовых категорий оставался постоянным на протяжении 20 с лишним лет, и изменился он лишь на ЧМ-2003, который прошел в Бангкоке (Таиланд). Тогда были внесены коррективы в границы нескольких категорий, а их общее количество после этого вновь сократилось до 11. Затем тенденция по сокращению количества весовых категорий в любительском боксе сохранилась, и это было связано с уменьшением количества наград, разыгрываемых в этом виде спорта на Олимпийских играх. Так, на чемпионате мира 2019 года в Екатеринбурге медали были разыграны лишь в восьми весовых категориях – от наилегчайшей (до 52 килограммов) до супертяжелой (свыше 91 килограмма).

После этого Международной ассоциацией любительского бокса было принято решение о том, что весовые категории на чемпионатах мира и олимпийских турнирах могут различаться между собой, и в июле 2021 года Совет ассоциации утвердил новый список весовых категорий. Именно согласно этому списку, были разыграны 13 комплектов медалей на чемпионате мира 2021 года в Белграде.

Итак, в настоящий момент на чемпионатах мира по любительскому боксу среди мужчин соревнования проводятся в 13 весовых категориях:

- минимальный вес (46-48 кг)

- наилегчайший вес (до 51 кг)

- легчайший вес (до 54 кг)

- полулегкий вес (до 57 кг)

- легкий вес (до 60 кг)

- первый полусредний вес (до 63,5 кг)

- полусредний вес (до 67 кг)

- первый средний вес (до 71 кг)

- средний вес (до 75 кг)

- полутяжелый вес (до 80 кг)

- первый тяжелый вес (до 86 кг)

- тяжелый вес (до 92 кг)

- супертяжелый вес (свыше 92 кг)

Женщины

В программе первого женского чемпионата мира по боксу, который состоялся в 2001 году в американском Скрэнтоне, соревнования проводились в 12 весовых категориях – от наилегчайшей (до 45 килограммов) до тяжелой (до 90 килограммов). В дальнейшем этот список многократно корректировался, и количество разыгрываемых комплектов наград на женских чемпионатах мира варьировалось с 10 до 13.

Новый список из 12 весовых категорий в женском любительском боксе, в соответствии с которым был проведен чемпионат мира 2022 года в Стамбуле, выглядит так:

- минимальный вес (45-48 кг)

- первый наилегчайший вес (до 50 кг)

- наилегчайший вес (до 52 кг)

- легчайший вес (до 54 кг)

- полулегкий вес (до 57 кг)

- легкий вес (до 60 кг)

- первый полусредний вес (до 63 кг)

- полусредний вес (до 66 кг)

- первый средний вес (до 70 кг)

- средний вес (до 75 кг)

- полутяжелый вес (до 81 кг)

- тяжелый вес (свыше 81 кг).

Олимпийские весовые категории

Мужчины

Бокс входит в программу Олимпийских игр с 1904 года, когда в Сент-Луисе (США) были разыграны медали в семи весовых категориях. В дальнейшем соревнования по боксу входили в программу всех Олимпиад, кроме Игр 1912 года в Стокгольме.

С момента проведения в 1974 году первого чемпионата мира олимпийские весовые категории в любительском боксе долгое время полностью совпадали с теми, в которых разыгрывались медали на мировых первенствах. Так продолжалось до Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, боксерская программа которой полностью соответствовала состоявшемуся за год до этого чемпионату мира в столице Катара – Дохе: 10 весовых категорий – от минимальной (до 49 килограммов) до тяжелой (свыше 91 килограмма).

На Олимпийских играх 2020 года в Токио программа мужских соревнований по боксу была сокращена, и были разыграны лишь восемь комплектов медалей.

Таким образом, на сегодняшний день список 8 олимпийских весовых категорий в мужском любительском боксе таков:

- наилегчайший вес (48-52 кг)

- полулегкий вес (до 57 кг)

- легкий вес (до 63 кг)

- полусредний вес (до 69 кг)

- средний вес (до 75 кг)

- полутяжелый вес (до 81 кг)

- тяжелый вес (до 91 кг)

- супертяжелый вес (свыше 91 кг).

Женщины

Женский бокс входит в программу Олимпийских игр с 2012 года. В Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 разыгрывалось по три комплекта медалей: в наилегчайшем (до 51 кг), легком (до 60 кг) и среднем (до 75 кг) весе.

Начиная с Игр 2020 года в Токио, олимпийская программа женских соревнований по любительскому боксу была расширена до 5 весовых категорий, и теперь их список выглядит так:

- наилегчайший вес (48-51 кг)

- легкий вес (до 57 кг)

- первый полусредний вес (до 60 кг)

- полусредний вес (до 69 кг)

- средний вес (до 75 кг).