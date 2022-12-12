Бобслей и скелетон. Чемпионат мира по разгону — 2022. Немецкий дубль и хет-трик США

Историческое событие случилось в Лейк-Плэсиде, где в преддверии этапа Кубка мира состоялся чемпионат планеты по разгону в бобслее и скелетоне.

В первый день соревнований было разыграно три комплекта наград. В мужском скелетоне сильнейшим стал Инь Чжэн из Китая, в монобобе у женщин победила Лиза Баквитц из Германии, а американский дуэт Кристофер Хорн / Адриан Адамс из США выиграл в дуэтах.

Инь Чжэн на Олимпиаде в Пекине-2022 был лишь пятым, однако здесь во всех трех заездах показал лучшее время. Серебро здесь досталось Феликсу Кейзингеру из Германии, бронза — британцу Мэтту Уэстону. Лиза Баквиц побеждала вместе с Мариамой Яманкой в Пхенчхане-2018 и, как видим, за четыре года совсем не растеряла скорость.

Во второй день турнира американская команда развила успех до трех золотых медалей. Героями стали Мистик Ро в скелетоне у женщин и бобслейная четверка Кристофера Хорна. Также победителями стали немки Лиза Баквиц и Нил Шутен. Таким образом, Баквиц оформила чемпионский дубль.

Соревнования в четверках были особенно напряженными, судьбу победы решили 0,05 секунды — именно на такое время отстал швейцарский экипаж Симона Фридли, а на 0,08 секунды уступила австрийская команда Маркуса Трейхля.

Этап КМ в Лейк-Плэсиде пройдет вслед за чемпионатом мира по разгону 16-18 декабря.