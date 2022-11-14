BMX-фристайл. Олимпийские чемпионы без медалей на чемпионате мира 2022

Пятый в истории чемпионат мира по BMX-фристайлу под эгидой UCI (Международного союза велосипедистов) проходил в Абу-Даби (ОАЭ) с 10 по 13 ноября. В соревнованиях принимали участие все сильнейшие райдеры мира: чемпионы и призеры Токио 2020, победители X Games и призеры этапов Кубка мира. В борьбе за потенциальные путевки на Игры 2024 в Париже больше всех преуспели Рим Накамура (Япония) и Ханна Робертс (США).

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У женщин из числа предстартовых претенденток на медали не смогла квалифицироваться в финал только не успевшая долечить травму 19-летняя Лиз Вильегас из Колумбии. Менее титулованная сестра-двойняшка победительницы первого этапа Кубка мира 2022 Квин Вильегас выступила на высоком уровне — у нее итоговое шестое место, всего на одну позицию ниже олимпийской чемпионки 2020 Шарлотты Уортингтон. Сезон у британской спортсменки откровенно не задался: за весь год она всего лишь один раз попала в тройку сильнейших.

В новом олимпийском цикле — новые звезды. В этом статусе постепенно закрепляется Ивета Микуликова из Чехии. В августе в возрасте 16 лет она неожиданно выиграла чемпионат Европы в Мюнхене, затем триумфально выступила на Extreme Barcelona, а подтвердила свои амбиции в Абу-Даби третьим местом на чемпионате мира.

Впереди чешского вундеркинда только звезды с приставкой «супер»: бронзовая медалистка Токио 2020 и чемпионка Европы 2021 Никита Дюкарроз из Швейцарии, а также Ханна Робертс. Спортсменка из США — уникум: из пяти предыдущих чемпионатов мира она одержала победы на четырех, причем впервые победила как раз в возрасте 17 лет. Олимпийская неудача (а серебро Робертс восприняла именно так) осталась позади — в новом цикле Робертс набрала привычный ход.

У мужчин из 60 участников в дюжину сильнейших из числа фаворитов не отобрался только призер X Games Кевин Пераса из Мексики, получивший травму на раскатке. Финал же оказался полон неожиданных поворотов. Призер чемпионата Европы, этапа Кубка мира и победитель контеста Extreme Barcelona — 21-летний Киран Рейлли из Великобритании в первом заезде упал при попытке исполнения дабл-флэйра (при том, что на тренировках первым в мире исполнял трипл). У одного из лидеров сборной США — 20-летнего Маркуса Кристофера — на несложном трансфере соскользнула нога с педали.

Однако главным событием первой части финала стала проблема австралийского короля BMX-фристайла Логана Мартина. Олимпийского чемпиона и победителя X Games из Австралии, подходившего к соревнованиям в Абу-Даби в статусе безусловного фаворита, в прямом смысле выбило из колеи разболтавшееся заднее колесо — велосипед вылетел из рук райдера. Несмотря на то, что ко второму заезду инвентарь привели в порядок, чтобы защитить титул Мартину было необходимо чудо — его главные соперники по финалу к тому моменту уже успели набрать впечатляющую сумму.

Японец Рим Накамура (он побеждал австралийца на этапе Кубка мира 2022 в Монпелье) исполнил все трюки без ошибок (особенно ему удался бар-спин 720) и заработал 93.80 балла. Чемпион мира 2018 Джастин Дауэлл из США в сезоне всякий раз был близко к Мартину: вторые места на X Games Japan и X Games Summer, а также третье на контесте Chimera A-Side перед стартом чемпионата. В Абу-Даби он также преодолел отметку в 90 баллов еще в первом заезде. На 0.3 отставал победитель этапа Кубка мира в Брюсселе и чемпион Европы 2022 Антони Жанжан из Франции.

Итоговая тройка осталась неизменной. Мартин нервничал во втором заезде: он набрал очень высокую скорость и пытался выполнить как можно больше зачетных элементов. Риск не оправдался: райдера подвела помарка на трансфере. В зачет олимпийскому чемпиону пошли только 86.40 балла — это только шестая сумма дня.