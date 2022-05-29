BMX-фристайл. Олимпийские чемпионы проигрывают на Кубке мира

На первом важном с точки зрения отбора в Париж-2024 контесте по BMX-фристайлу — Кубке мира во французском Монпелье — только двое из шести призеров Токио-2020 сумели попасть в тройку сильнейших.

У женщин сенсационную победу одержала 18-летняя Лиз Вильегас, главным достижением которой до этого сезона было призовое место на Urban Games-2019. Спортсменка из Колумбии стала единственной, кому удалось в финале исполнить хотя бы один из двух заездов на 90 баллов. Больше всех успеху Лиз радовались ее сестра-близнец Куин Вильегас (итоговое пятое место) и тренирующаяся вместе с ней Никита Дюкарроз. Чемпионка Европы и бронзовая призер Олимпийских игр из Швейцарии в Монпелье также в призах — у нее бронза. Второе место заняла Лара Лессманн из Германии. Чемпионка мира Ханна Робертс из США показала лучший прокат в квалификации, однако в финале осталась только четвертой. Олимпийская чемпионка Шарлотт Уортингтон (Великобритания) в одном из заездов упала и вынуждена была рисковать (зачет шел по лучшей попытке), однако ошиблась вновь и заняла седьмое место.

У мужчин главный фаворит — Логан Мартин — действующий чемпион мира, Олимпийских игр и X-Games в Японии, казалось, уверенно шел к продолжению победной серии: в квалификации и полуфинале он берег самые сложные трюки и все равно проходил дальше со вторых мест. Однако в соревновании за медали неожиданно ярко выступил 20-летний японец Рим Накамура. Победитель общего зачета Кубка мира-2019 выдал феноменальный прокат, который судьи оценили на 95.30 балла. Эту сумму превзойти не удалось ни Мартину, ни чемпиону Европы Антони Жанжану. Французский райдер перед родными трибунами в каждом из соревновательных дней выдавал максимум — дважды он квалифицировался с лучшим результатом. Однако в финале даже щедрых 94.20 хватило только для бронзы.

Серебряный призер Токио-2020 Даниэль Дерс (Венесуэла) был вынужден выступать на велосипеде, который ему помогли собрать остальные спортсмены (его собственный не добрался до Франции из-за потери багажа при перелете). Однако даже в таких условиях 37-летний легендарный BMX-ер сумел дойти до финала. Стадией ранее как раз заезд Дерса выбил из борьбы бронзового призера Олимпиады Деклана Брукса из Великобритании.