BMX-фристайл. Чемпионат мира 2022: что ждать и где смотреть

Пятый в истории чемпионат мира по BMX-фристайлу под эгидой UCI (Международного союза велосипедистов) пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 10 по 13 ноября. В соревнованиях примут участие все сильнейшие райдеры мира: чемпионы Токио 2020, победители X Games и призеры этапов Кубка мира. На кону — квоты на Игры 2024 в Париже. Однако кому именно они достанутся, станет известно только после окончания олимпийского отбора.

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У мужчин среди 60 участников главным фаворитом является 28-летний Логан Мартин. Действующий чемпион мира и Олимпийских игр в сезоне 2022 находит мотивацию только на контесты топ-уровня: X Games Japan и X Games Ostin. Победы на них остаются главными достижениями австралийской суперзвезды. В целом постолимпийский год Мартин проводит нестабильно: ни на одном из этапов Кубка мира (в Монпелье и Брюсселе) занять первое место ему не удалось, а после триумфа на X Games последовали поражения на родине — на контесте Gold Coast UCI и Nitro World Games в Брисбене. Сосредоточиться на соревнованиях райдеру с Зеленого континента мешали и другие активности: в начале октября он выпустил автобиографию.

Однако к чемпионату мира Мартин подходит в отличной форме: несколько недель подготовки в BMX-парке, построенном на заднем дворе собственного дома, победа на престижном контесте Chimera A-Side в Японии 29 октября и заблаговременный приезд в Абу-Даби для акклиматизации — Логан всерьез настроен на защиту титула.

Однако конкуренты с других континентов в новом олимпийском цикле уже успели продемонстрировать, что способны побеждать австралийца. Японец Рим Накамура опережал Мартина в Монпелье на самом первом этапе Кубка мира, трехкратный чемпион Европы Антони Жанжан из Франции — на втором. Дэниэл Сандоваль из США обошел олимпийского чемпиона на Nitro World Games, но уступил ему же на Chimera A-Side.

К числу главных претендентов на первое место в Абу-Даби также стоит отнести 21-летнего Кирана Райлли. Райдер из Великобритании — первый в истории, кому удалось исполнить трипл-флэйр на BMX. В этом сезоне Райлли показал, что готов не просто исполнять эффектные трюки, но и соревноваться. Киран впервые попал на подиум этапа Кубка мира (на Urban Sessions в Брюсселе), уступил на чемпионате Европы в Мюнхене только Жанжану, а в конце сентября выиграл престижный контест Extreme Barcelona, опередив в том числе серебряного призера Олимпийских игр Даниэля Дерса из Венесуэлы.

Сильный сезон проводит Джастин Дауэлл из США. Чемпион мира 2018 на X Games и в Чибе, и в Остине занимал вторые места вслед за Мартином. На Chimera A-Side Дауэлл подтвердил, что готов к Абу-Даби — третье место с минимальным отставанием от австралийца и соотечественника Сандоваля. В расширенный круг претендентов на медали входят призер чемпионатов мира и Европы Марин Рантеш (хорват только недавно восстановился после травмы), чемпион мира 2019 Брэндон Лупос (у австралийца похожая история), а также призер X Games Japan Кевин Пераса из Мексики.

У женщин статистика говорит в пользу представительниц сборной США: на трех из четырех чемпионатов ранее побеждала Ханна Робертс, еще один выиграла Перрис Бенегас. Робертс после серебра на Олимпийских играх в Токио (а это стало для спортсменки безусловной неудачей) в новом сезоне быстро вернула уверенность в собственных силах. После четвертого места на стартовом этапе Кубка мира в Монпелье она праздновала триумф на втором — в Брюсселе. Примечательно, что схожая с 21-летней суперзвездой BMX траектория набора формы и у Бенегас. Ее главное достижение в 2022-м — как раз второе место на этапе Кубка мира.

Среди 23 остальных участниц чемпионата на медали претендуют еще как минимум семь. Одержавшая неожиданную победу на чемпионате Европы 17-летняя Ивета Микуликова подтвердила неслучайность успеха первым местом на Extreme Barcelona месяц спустя. Так что попадание на подиум в Абу-Даби спортсменки из Чехии не станет сенсацией. Еще одно открытие сезона — 19-летняя Лиз Вильегас из Колумбии. Занявшая первое место на этапе Кубка мира во Франции спортсменка в ОАЭ приедет в компании сестры-двойняшки Квин Вильегас. Последняя также не будет на чемпионате статисткой — на Extreme Barcelona она уступила только Микуликовой.

Признанные звезды предыдущих сезонов в 2022-м выступают не так убедительно: олимпийская чемпионка из Великобритании Шарлотта Уортингтон лишь раз попала на подиум (на этапе Кубка мира), бронзовая медалистка Токио 2020 и чемпионка Европы 2021 Никита Дюкарроз из Швейцарии не сумела защитить титул сильнейшей на континенте (осталась за чертой призеров в Мюнхене). Лара Лессманн (на ее счету медали чемпионатов мира, Европы и Юношеских Олимпийских игр) теряет роль лидера даже в рамках сборной Германии — в этом статусе в Абу-Даби едет вице-чемпионка Европы 2022 Ким Леа Мюллер.

BMX-фристайл. Чемпионат мира 2022. Абу-Даби, ОАЭ. Расписание

по московскому времени

10 ноября, четверг

16:30 — 20:00. Квалификация. Женщины

11 ноября, пятница

13:00 — 21:30. Квалификация. Мужчины

12 ноября, суббота

16:30 — 18:30. Полуфинал. Мужчины

19:30 — 21:30. Полуфинал. Женщины

13 ноября, воскресенье

17:30 — 19:00. Финал. Женщины

20:00 — 21:30. Финал. Мужчины

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