Пекин-2022, День 2: Главные новости, моменты и рекорды зимних Паралимпийских игр 

Успех хозяйки Паралимпиады: четыре золота китайских спортсменов

Соревнования по паралимпийским лыжным гонкам стартовали 6 марта, и первые две золотые медали в этом виде спорта достались спортсменам из Китайской Народной Республики. В целом китайские спортсмены выиграли четыре из восьми разыгранных золотых медалей.

Китайский спортсмен Пэнг Жэнг стал победителем в мужской гонке сидя на длинные дистанции, а Мао Чжунву завоевал серебряную медаль. Бронза досталась Колину Кэмерону из Канады. В женской гонке на длинные дистанции сидя Хонгин Янгобыграла легендарную американскую олимпийскую чемпионку в летних и зимних видах спорта Оксану Мастерс, при этом Мастерс взяла серебро, а другая китайская спортсменка, Ли Панпан, завоевала бронзу.

В соревнованиях по паралимпийским горным лыжам Великобритания завоевала свое первое золото Игр, а Нил Симпсон одержал победу в супергиганте среди мужчин с нарушениями зрения. 16-летняя Александра Рексова из Словакии обыграла самую титулованную зимнюю паралимпийку Великобритании Менну Фицпатрик и завоевала золото в супергиганте среди женщин с нарушениями зрения, в то время как спортсменки из принимающей страны пополнили свою копилку медалей с золотом Менцзю Чжан и Лян Цзиньюй в спуске стоя в женском и мужском супергиганте.

Момент дня

На соревнованиях среди мужчин с нарушениями зрения в супергиганте мы стали свидетелями семейного праздника, когда британец Нил Симпсон с помощью своего брата Эндрю завоевал третью в истории Зимних Паралимпийских игр золотую медаль для своей страны — и первую среди спортсменов-мужчин.

«Я до сих пор не могу выразить это словами», — сказал Нил после гонки. «Последние пару лет все менялось и развивалось. Я до сих пор не могу в это поверить».

«Эндрю кричал и визжал. Я сказал: «Да, может быть, это подиум». Это такой кайф, это почти неописуемо».

Старший брат и ассистент Нила Эндрю поддержал брата: «Я знаю, как зажечь Нила, и я знаю, как успокоить его, и самое главное — убедиться, что он в правильном настроении перед стартом. И он очень хорошо делает то же самое для меня. Мы точно знаем, что каждый из нас хочет и в чем нуждается».

Спортсмен дня

16-летняя спортсменка из Словакии Александра Рексова продемонстрировала очень высокий для ее возраста уровень, и завоевала титул чемпионки Паралимпийских горных лыж среди женщин с нарушением зрения в супергиганте, обойдя действующую чемпионку Паралимпийских игр по скоростному спуску Генриету Фаркасову, которая упала во время гонки, и самую успешную зимнюю паралимпийку Великобритании Менну Фицпатрик.

Рексова показала время 1:17,01, что на целые 1,78 секунды меньше, чем у занявшей второе место Фицпатрик, на счету которой теперь пять паралимпийских медалей.

Что смотреть дальше

Момент, которого многие из вас ждали — в понедельник, 7 марта будут разыграны первые медали в паралимпийском сноуборде. В этой дисциплине разыгрываются четыре медали, все в сноуборд-кроссе. Паралимпийские горные лыжи продолжатся перенесенными соревнованиями в супергиганте и розыгрышем шестью медалей в суперкомбинации. Также медали будут разыграны в кроссе, в то время как керлинг на колясках продолжится круговой сессией 6.

16-year-old Alexandra Rexova of Team Slovakia Фото © GETTY IMAGES+491728296845

Все медали дня

Женские соревнования

*Паралимпийский горнолыжный спорт - супергигант с нарушением зрения *

• Золото: Александра Рексова (Словакия)

• Серебро: Менна Фицпатрик (Великобритания)

• Бронза: Чжу Дацин (Китайская Народная Республика)

Паралимпийский горнолыжный спорт - супергигант стоя

• Золото: Чжан Мэнцзю (Китайская Народная Республика)

• Серебро: Мари Боше (Франция)

• Бронза: Алана Рамзи (Канада)

Паралимпийский горнолыжный спорт - супергигант сидя

• Золото: Мураока Момока (Япония)

• Серебро: Анна-Лена Форстер (Германия)

• Бронза: Чжан Веньин (Китайская Народная Республика)

Паралимпийские лыжные гонки - длинные дистанции сидя

• Золото: Хонгин Янг (Китайская Народная Республика)

• Серебро: Оксана Мастерс (США)

• Бронза: Ли Панпан (Китайская Народная Республика)

Мужские соревнования

Паралимпийский горнолыжный спорт - нарушение зрения в супергиганте

• Золото: Нил Симпсон (Великобритания)

• Серебро: Джакомо Бертаньолли (Италия)

• Бронза: Йоханнес Айгнер (Австрия)

Паралимпийский горнолыжный спорт - супергигант стоя

• Золото: Лиан Джингку (Китайская Народная Республика)

• Серебро: Маркус Зальхер (Австрия)

• Бронза: Алексис Гимон (Канада)

Паралимпийский горнолыжный спорт - супергигант сидя

• Золото: Йеспер Педерсен (Норвегия)

• Серебро: Кори Петерс (Новая Зеландия)

• Бронза: Таики Мории (Япония)

Паралимпийские лыжные гонки - длинные дистанции сидя

• Золото: Пэнг Жэнг (Китайская Народная Республика)

• Серебро: Мао Чжунву (Китайская Народная Республика)

• Бронза: Колин Кэмерон (Канада)