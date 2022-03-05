Итоги дня – главные новости, моменты и рекорды зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. День 1 

12 медалей разыграно в первый день соревнований
Зимние Паралимпийские игры в Пекине стартовали с розыгрыша 12 медалей в паралимпийских горных лыжах и парабиатлоне.
В соревнованиях по горнолыжному спорту представители шести разных стран выиграли золото. Первую победу Игр одержала Генриета Фаркасова, которая стала лучшей среди женщин с нарушениями зрения в скоростном спуске. В этой гонке Великобритания также поднялась на подиум – Милли Найт взяла бронзу. Канадские спортсмены завоевали две медали в этот день: Молли Джепсен выиграла золото в скоростном спуске среди женщин стоя, а Мак Марку взял серебро в скоростном спуске среди мужчин с нарушениями зрения. В заключительном соревновании дня золото ушло Новой Зеландии: Кори Питерс одержал победу в соревнованиях по скоростному спуску среди мужчин сидя.
В парабиатлоне легенда спорта Оксана Мастерс из США завоевала золото в женском спринте сидя. За ее триумфом последовали две победы от принимающей страны: Лю Цзысюй одержал победу в мужском спринте сидя, а 17-летняя Го Юйцзе победила в женском спринте стоя. В последних трех соревнованиях дня было трио золотых медалей для украинских спортсменов, выигравших мужской спринт стоя (Григорий Вовчинский), женский спринт с нарушением зрения (Оксана Шишкова) и мужской спринт с нарушением зрения (Виталий Лукьяненко), причем в последней дисциплине украинцы заняли весь подиум.
Момент дня
Один из самых запоминающихся моментов дня даже не связан с медалью. 57-летняя пара-горнолыжница из Бельгии Линда ле Бон участвовала в скоростном спуске для слабовидящих вместе со своей дочерью, которая взяла на себя роль помощницы после того, как первоначальный ассистент спортсменки не смог участвовать в соревнованиях из-за административной ошибки.
Дочь спортсменки Улла сказала после гонки: «Я уже участвовала в гонках, но я не каталась на лыжах с мамой позади меня. Скажу, что это немного волнующе! Это отличный опыт и я счастлива быть здесь».
Спортсмен дня
Легендарность Оксаны Мастерс продолжает крепнуть после того, как американка украинского происхождения добавила в свою коллекцию, охватывающую зимние и летние виды спорта, очередной титул. Золото Мастерс в женском спринте по парабиатлону теперь будет стоять рядом с двумя золотыми медалями, которые она выиграла в лыжных гонках в Пхенчхане в 2018 году, и двумя золотыми наградами, завоеванными на соревнованиях по паралимпийскому велоспорту на Олимпиаде-2020 в Токио.
Вот это мастерство.
Что смотреть дальше
Завтра соревнования вновь вернутся на склоны: еще шесть медалей будут разыграны в паралимпийских горных лыжах, а соревнования по паралимпийским лыжным гонкам начинаются с мужской и женской гонок на длинные дистанции сидя.
Все медали дня
Женские соревнования
Паралимпийский горнолыжный спорт - скоростной спуск с нарушениями зрения
- Золото: Генриета Фаркасова (Словакия)
- Серебро: Чжу Дацин (Китайская Народная Республика)
- Бронза: Милли Найт (Великобритания)
Паралимпийский горнолыжный спорт - скоростной спуск стоя
- Золото: Молли Джепсен (Канада)
- Серебро: Чжан Мэнцю (Китайская Народная Республика)
- Бронза: Эбба Аарсджо (Швеция)
Паралимпийский горнолыжный спорт - скоростной спуск сидя
- Золото: Мураока Момока (Япония)
- Серебро: Анна-Лена Фостер (Германия)
- Бронза: Лью Ситонг (Китайская Народная Республика)
Парабиатлон - Спринт сидя
- Золото: Оксана Мастерс (США)
- Серебро: Шан Илин (Китайская Народная Республика)
- Бронза: Кендалл Гретч (США)
Парабиатлон - Спринт стоя
- Золото: Го Юкиэ (Китайская Народная Республика)
- Серебро: Людмила Лиашенко (Украина)
- Бронза: Чжао Чжици (Китайская Народная Республика)
Парабиатлон - спринт с нарушениями зрения
- Золото: Оксана Шишкова (Украина)
- Серебро: Линн Казмайер (Германия)
- Бронза: Леони Мария Вальтер (Германия)
Мужские соревнования
Паралимпийский горнолыжный спорт - скоростной спуск с нарушениями зрения
- Золото: Йоханнес Айнер (Австрия)
- Серебро: Мак Марку (Канада)
- Бронза: Гиацинт Делеплас (Франция)
Паралимпийский горнолыжный спорт - скоростной спуск стоя
- Золото: Артур Боше (Франция)
- Серебро: Маркус Зальхер (Австрия)
- Бронза: Тео Гмюр (Швейцария)
Паралимпийский горнолыжный спорт - скоростной спуск сидя
- Золото: Кори Питерс (Новая Зеландия)
- Серебро: Йеспер Педерсен (Норвегия)
- Бронза: Мории Тайки (Япония)
Парабиатлон - Спринт сидя
- Золото: Лю Цзысюй (Китайская Народная Республика)
- Серебро: Тарас Рад (Украина)
- Бронза: Лью Ментгао (Китайская Народная Республика)
Парабиатлон - Спринт стоя
- Золото: Григорий Вовчинский (Украина)
- Серебро: Марко Майер (Германия)
- Бронза: Марк Арендз (Канада)
Парабиатлон - спринт с нарушениями зрения
- Золото: Виталий Лукьяненко (Украина)
- Серебро: Олександр Казик (Украина)
- Бронза: Дмитро Суярко (Украина)