Итоги дня – главные новости, моменты и рекорды зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. День 1 

12 медалей разыграно в первый день соревнований

Зимние Паралимпийские игры в Пекине стартовали с розыгрыша 12 медалей в паралимпийских горных лыжах и парабиатлоне.

В соревнованиях по горнолыжному спорту представители шести разных стран выиграли золото. Первую победу Игр одержала Генриета Фаркасова, которая стала лучшей среди женщин с нарушениями зрения в скоростном спуске. В этой гонке Великобритания также поднялась на подиум – Милли Найт взяла бронзу. Канадские спортсмены завоевали две медали в этот день: Молли Джепсен выиграла золото в скоростном спуске среди женщин стоя, а Мак Марку взял серебро в скоростном спуске среди мужчин с нарушениями зрения. В заключительном соревновании дня золото ушло Новой Зеландии: Кори Питерс одержал победу в соревнованиях по скоростному спуску среди мужчин сидя.

В парабиатлоне легенда спорта Оксана Мастерс из США завоевала золото в женском спринте сидя. За ее триумфом последовали две победы от принимающей страны: Лю Цзысюй одержал победу в мужском спринте сидя, а 17-летняя Го Юйцзе победила в женском спринте стоя. В последних трех соревнованиях дня было трио золотых медалей для украинских спортсменов, выигравших мужской спринт стоя (Григорий Вовчинский), женский спринт с нарушением зрения (Оксана Шишкова) и мужской спринт с нарушением зрения (Виталий Лукьяненко), причем в последней дисциплине украинцы заняли весь подиум.

Момент дня

Один из самых запоминающихся моментов дня даже не связан с медалью. 57-летняя пара-горнолыжница из Бельгии Линда ле Бон участвовала в скоростном спуске для слабовидящих вместе со своей дочерью, которая взяла на себя роль помощницы после того, как первоначальный ассистент спортсменки не смог участвовать в соревнованиях из-за административной ошибки.

Дочь спортсменки Улла сказала после гонки: «Я уже участвовала в гонках, но я не каталась на лыжах с мамой позади меня. Скажу, что это немного волнующе! Это отличный опыт и я счастлива быть здесь».

Спортсмен дня

Легендарность Оксаны Мастерс продолжает крепнуть после того, как американка украинского происхождения добавила в свою коллекцию, охватывающую зимние и летние виды спорта, очередной титул. Золото Мастерс в женском спринте по парабиатлону теперь будет стоять рядом с двумя золотыми медалями, которые она выиграла в лыжных гонках в Пхенчхане в 2018 году, и двумя золотыми наградами, завоеванными на соревнованиях по паралимпийскому велоспорту на Олимпиаде-2020 в Токио.

Вот это мастерство.

Что смотреть дальше

Завтра соревнования вновь вернутся на склоны: еще шесть медалей будут разыграны в паралимпийских горных лыжах, а соревнования по паралимпийским лыжным гонкам начинаются с мужской и женской гонок на длинные дистанции сидя.

Все медали дня

Женские соревнования

Паралимпийский горнолыжный спорт - скоростной спуск с нарушениями зрения

Золото: Генриета Фаркасова (Словакия)

Серебро: Чжу Дацин (Китайская Народная Республика)

Бронза: Милли Найт (Великобритания)

Паралимпийский горнолыжный спорт - скоростной спуск стоя

Золото: Молли Джепсен (Канада)

Серебро: Чжан Мэнцю (Китайская Народная Республика)

Бронза: Эбба Аарсджо (Швеция)

Паралимпийский горнолыжный спорт - скоростной спуск сидя

Золото: Мураока Момока (Япония)

Серебро: Анна-Лена Фостер (Германия)

Бронза: Лью Ситонг (Китайская Народная Республика)

Парабиатлон - Спринт сидя

Золото: Оксана Мастерс (США)

Серебро: Шан Илин (Китайская Народная Республика)

Бронза: Кендалл Гретч (США)

Парабиатлон - Спринт стоя

Золото: Го Юкиэ (Китайская Народная Республика)

Серебро: Людмила Лиашенко (Украина)

Бронза: Чжао Чжици (Китайская Народная Республика)

Парабиатлон - спринт с нарушениями зрения

Золото: Оксана Шишкова (Украина)

Серебро: Линн Казмайер (Германия)

Бронза: Леони Мария Вальтер (Германия)

Мужские соревнования

Паралимпийский горнолыжный спорт - скоростной спуск с нарушениями зрения

Золото: Йоханнес Айнер (Австрия)

Серебро: Мак Марку (Канада)

Бронза: Гиацинт Делеплас (Франция)

Паралимпийский горнолыжный спорт - скоростной спуск стоя

Золото: Артур Боше (Франция)

Серебро: Маркус Зальхер (Австрия)

Бронза: Тео Гмюр (Швейцария)

Паралимпийский горнолыжный спорт - скоростной спуск сидя

Золото: Кори Питерс (Новая Зеландия)

Серебро: Йеспер Педерсен (Норвегия)

Бронза: Мории Тайки (Япония)

Парабиатлон - Спринт сидя

Золото: Лю Цзысюй (Китайская Народная Республика)

Серебро: Тарас Рад (Украина)

Бронза: Лью Ментгао (Китайская Народная Республика)

Парабиатлон - Спринт стоя

Золото: Григорий Вовчинский (Украина)

Серебро: Марко Майер (Германия)

Бронза: Марк Арендз (Канада)

Парабиатлон - спринт с нарушениями зрения