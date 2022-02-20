Анна Щербакова: «Именно ради этого ощущения я и катаюсь — когда понимаешь, что сделал максимум»

Представительница команды ROC Анна Щербакова к своим 17 годам является действующей чемпионкой мира в женском одиночном фигурном катании, двукратной вице-чемпионкой континента, трехкратной чемпионкой страны и обладательницей целой россыпи других титулов и медалей. 17 февраля к ним добавился самый главный — звание олимпийской чемпионки Пекина-2022. Olympics поговорил с Анной о ее эмоциях от победы, оправданных рисках, мотивации и самоощущении в новом статусе.

Olympics: Анна, расскажите о своих впечатлениях за эти дни. Какие чувства, какие эмоции вы испытывали после того, как выиграли золотую медаль?

Анна Щербакова: Наверное, самый яркий, самый счастливый для меня момент — это финальная поза произвольной программы. Эти секунды абсолютного счастья — когда есть только ощущение, что ты в нужный момент сделала абсолютный максимум. И, наверное, это и есть те эмоции, ради которых вообще я катаюсь. Потом после объявления результатов я почувствовала какое-то опустошение. И вот почти два дня уже прошло, а я как будто все еще с пустой головой хожу. До сих пор нет ощущения, что я уже завершила свои соревнования здесь.

Olympics: А что было для вас самым сложным на этой Олимпиаде?

АЩ: Ожидание. Это, безусловно, было самое сложное. Мы сюда приехали примерно за две недели до личных выступлений. Это очень много, потому что здесь тренировки сильно отличаются от нашего привычного тренировочного процесса. Всего по 30-40 минут — этого совершенно недостаточно, чтобы набирать форму. Этого даже недостаточно, чтобы ее поддерживать! Я даже под конец чувствовала, что в прокате немного упала «физика». Это нормально с такими тренировками, но, конечно, хотелось все-таки во всеоружии подойти к главному старту четырехлетия. Поэтому в этом смысле ожидание было непростое. В эмоциональном плане тоже — мы привыкли приезжать на соревнования и заряжаться этой атмосферой. Лично меня это очень сильно заряжает и помогает мне выдать максимум на соревнованиях. Здесь я понимала, что вот эту энергию я могу растратить уже в первые дни на тренировках, и что под конец это все может превратиться в монотонную рутину. Так что да, ожидание соревнований — это самое сложное.

Olympics: Мы внимательно следили за вашими тренировками — были и «взлеты», и в прямом смысле падения — всякое бывало. Что вам помогает собраться в нужный момент и выдать максимум?

АЩ: Я уже сказала, что именно ради этого ощущения я и катаюсь. Не ради какой-то конкретной медали, а ради тех непередаваемых эмоций, которые ты испытываешь на льду: перед выступлением ты чувствуешь, что сейчас все смотрят на тебя, что все внимание на тебя сконцентрировано — и ты можешь в данный момент показать все, на что ты способен, все самое лучшее! И когда это получается — это чувство ни с чем не сравнить.

Это чувство абсолютного счастья, когда ты завершаешь программу — ты немного обессилен, но понимаешь, что это лучшее, что ты мог показать, и это именно тот момент, когда это нужно было сделать. Наверное, вот ради этих эмоций я и могу собраться, чтобы сделать свой максимум.

Olympics: Перед Олимпийскими играми только и обсуждали, что стратегии. Например, Александра Трусова явно шла ва-банк, тренируя пять четверных прыжков. У вас в активе есть четверной флип и вернувшийся четверной лутц, а сделали вы в произвольной программе только два флипа. Перед выступлением не переживали, что может не хватить сложности? Что нужно что-то добавить?

АЩ: До выступления вообще таких мыслей не было. Я определилась с набором, который я буду катать, исходя из своих сил. Я знала, что это тот набор, который я могу уверенно прокатать чисто. И это набор, усложненный по сравнению с предыдущими соревнованиями. И я рада, что именно на Олимпийских играх я смогла показать два лучших проката в сезоне и набрать лучшие баллы для себя, смогла выполнить все безошибочно. Наверное, это именно то, к чему я стремилась — чтобы на Олимпийских играх, на главном старте показать свои лучшие, безошибочные прокаты. Для меня это очень важно.

Olympics: Но все-таки если говорить о стратегии. Вы продумываете все на ход вперед или все пусть идет как идет?

АЩ: Здесь, наверное, все вместе. Я всегда обдумываю ситуацию по жизни, не только в фигурном катании. Конечно, я обдумываю свои действия исходя из того, сколько баллов мне нужно набрать, что будут прыгать соперники. Но при этом я обдумываю исключительно свои ощущения: к какому прыжку я готова, насколько я готова, с каким элементом я справлюсь, где я рискую, где я не рискую. Я готова идти на риск, но если он оправданный, если я знаю, что я справлюсь в нужный момент. То есть на самом деле в прокатах я часто могу сделать даже больше, чем прыгаю на тренировках, но мне нужно, чтобы я внутренне чувствовала, что я могу это сделать. Я всегда очень внимательно отношусь к своим ощущениям на тренировках во время прыжков. Очень важно даже не количество сделанных попыток, а с головой работать. Тогда я могу на прокат выходить более уверенной в себе и показывать максимум в нужный момент.

Olympics: А кроме того, чтобы «показывать максимум», у вас есть какая-то большая цель в фигурном катании? У Ханю Юдзуру, как мы все знаем, — это четверной аксель. А что теперь будет мотивировать вас, когда вы всего добились? Чего вы хотите достичь?

АЩ: Так как я изначально не каталась ради какой-то цели, то мне сейчас сложно сказать, как будет дальше, как будет складываться мое понимание новой реальности. Но сейчас мне кажется, что раз конкретной цели у меня нет, то и достичь я ее не могу.

Я просто катаюсь ради этого непередаваемого ощущения. Мне кажется, что пока оно будет приносить мне такое же удовольствие, пока я буду чувствовать вот эту энергию, пока буду чувствовать, что она мне необходима — я и буду кататься. Пока я чувствую в себе силы, я просто не могу даже представить, как я могу жить без тренировок, без фигурного катания, без соревнований.

Конечно, есть и сложные моменты. И я пытаюсь себя готовить к тому, что если я хочу долго кататься, то будут и падения, и взлеты. Невозможно всегда кататься идеально, не могут все старты быть на высоте. Мне как человеку-максималисту, как спортсмену хочется, чтобы так было, конечно. Я, может, и часто катаюсь хорошо на соревнованиях, потому что не могу себе простить какие-то ошибки. Если я ошибаюсь, я очень долго себя корю, я постоянно это вспоминаю и не могу забыть. Я пытаюсь сейчас немного с этим бороться: все люди совершают ошибки. И если я хочу продолжать, то, наверное, в какие-то моменты мне нужно будет как-то с этим справляться и не винить себя, не съедать себя изнутри так сильно. Мне еще есть чему здесь учиться.

Olympics: Как вам кажется, этот максимализм он как-то граничит с перфекционизмом? Перфекционизм помогает спортсмену или иногда наоборот может останавливать?

АЩ: В моем случае, я думаю, что помогает. Мне кажется, именно благодаря этому желанию откатать все соревнования на высшем уровне я постепенно научилась себя настраивать на старты. И в целом я уже не могу вспомнить соревнования, где я бы прямо «развалилась». Ошибки, естественно, были, но это не тот случай, когда я чувствовала, что я могу выступить хорошо, но прямо отпустила ситуацию. Такого, мне кажется, уже давно не случалось. И мой внутренний перфекционист, конечно, этим доволен. Думаю, в этом есть и плюсы, и минусы. Но в спорте пока, скорее, плюсы.

Olympics: Мне кажется, что вокруг вас есть какая-то аура спокойствия. Откуда приходит эта уверенность?

АЩ: Мне кажется, что это все вместе, о чем я уже говорила. Это и внутренний какой-то максимализм, и то, что я постоянно обдумываю ситуацию.

И есть еще третий момент — это то, что я научилась удовольствие получать на соревнованиях, а не только переживания и негативные эмоции. Мне кажется, это пришло ко мне с опытом — с каждым стартом что-то новое получаешь, как-то по-новому смотришь на вещи, спокойнее ко всему начинаешь относиться. Мне кажется, к Олимпийским играм я почувствовала, что я прямо была к ним готова. Я шла к ним постепенно, это уже мой третий взрослый сезон. И так получилось, что я здесь уже довольно-таки осознанно.

Olympics: А вам кажется, что вы повзрослели? Вот именно за время Олимпийских игр?

АЩ: За время Олимпийских игр… Пока сложно сказать. Я после окончания соревнований потеряла уже вообще все мысли. Но в целом мне кажется, что после каждого старта происходит взросление, потому что банально набираешься опыта. Я после каждого старта что-то новое для себя подмечаю.

Olympics: Вас, наверное, все пытались поздравить наперебой. Есть какое-то самое приятное сообщение или звонок? Самое особенное?

АЩ: Выделить сложно. Но да — как только добралась до телефона, увидела, что он разрывается от звонков и сообщений. В первую очередь, конечно же, как только смогла, позвонила родителям — семье, сестренки были на связи. Они же все переживали, нервов потратили, я уверена, в разы больше чем я. Дальше уже старалась ответить всем. Получила очень много приятных поздравлений от людей, которыми я восхищаюсь. Конечно, это очень приятно.

Olympics: Анна, как вам кажется, ваша жизнь изменится после того, как вы стали олимпийской чемпионкой?

АЩ: Мне кажется, что рано об этом говорить. Да и сложно. Во-первых, я все-таки хочу еще завершить сезон хорошими выступлениями на соревнованиях. Хочется не смазать впечатление в первую очередь для себя. Так что мы уже вернулись к тренировкам. Вот даже сейчас я пришла сюда после ледовой тренировки. Это было первая тренировка после соревнований, она прошла на таком каком-то спокойном ощущении, но при этом очень удачно. Я хорошо поработала над четверными прыжками. Поэтому, наверное, мне даже и не хочется, чтобы сильно что-то менялось. Безусловно, как и после всех важных стартов, будут съемки, интервью, шоу… Но это, скорее, такая приятная часть, которую нужно совмещать с тренировками и не опускать планку.

Olympics: Вас многие называют бойцом. А вам самой, какой хочется запомниться в фигурном катании?

АЩ: Вы знаете, я, наверное, не могу вот так просто что-то сказать про это — это виднее людям со стороны. Я просто стараюсь изо дня в день работать, а на соревнованиях…

Я не стараюсь что-то конкретное показать, я выхожу на лед такая, какая я есть.

Я очень творческий человек — я очень люблю и театральную составляющую фигурного катания. Я очень люблю свои программы, и в каждое движение стараюсь вложиться, передать образы, вложить душу в них. Но при этом я также очень серьезно отношусь к прыжкам, очень сосредоточенно фокусируюсь на них. Поэтому, когда я выхожу на лед, я стараюсь все это совместить — показать всю себя. И мне просто очень приятно, когда я получаю взамен поддержку от людей.

Я с детства очень любила свои программы, это как маленький спектакль для меня всегда был. Из своих детских программ я помню каждое свое движение, помню, как я старалась. А вот как на прыжки настраивалась — не помню. Я помню свои детские эмоции, как я искала взгляд судьи, старалась прямо в душу всем заглянуть, показать свою программу, показать себя — и как-то так это все было играючи. И, наверное, вот это со мной в каком-то смысле осталось. За это я, наверное, и люблю фигурное катание.