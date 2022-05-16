Алена Савченко: история покорения олимпийской вершины

Алена Савченко – пример фантастического упорства и желания воплотить свою мечту в жизнь. Она сменила гражданство, четырех партнеров, прошла через травмы и пять олимпийских циклов, чтобы достичь желаемого и в 34 года впервые в карьере стать олимпийской чемпионкой по фигурному катанию.

История Алены Савченко началась в городе Обухов, расположенном в 45 километрах от Киева. Здесь она впервые встала на коньки, когда ей было три года. Отец Алены – мастер спорта по тяжелой атлетике и учитель физкультуры – поддерживал любовь дочери к фигурному катанию: сначала он водил ее кататься на местное озеро, а когда ей было пять, отдал в спортивную секцию в Киеве. Многодетная семья Савченко не имела возможности снимать квартиру в столице, поэтому на протяжении девяти лет Алене приходилось ездить на тренировки 50 километров в одну сторону. Ни сложная логистика, ни подъемы в 4:30 утра, ни изнурительные тренировки не повлияли на любовь и преданность фигурному катанию. Мечта о покорении вершин лишь крепла.

Первым партнером Алены был Дмитрий Боенко. Пара тренировались у Александра Артыщенко и представляла Украину в составе киевского клуба «Динамо». На своем дебютном чемпионате мира среди юниоров в 1998 году Савченко и Боенко заняли тринадцатое место, после чего пара распалась. Алена продолжила путь к олимпийской мечте с другим партнером. Савченко встала в пару со Станиславом Морозовым.

Новый дуэт тренировался под руководством чемпионки СССР в одиночном разряде Галины Кухар. Успехи не заставили себя ждать, фигуристы дважды стали чемпионами Украины, в 2000 году выиграла юниорский чемпионат мира и получили право представлять страну на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. Так в 18 лет Савченко дебютировала на Олимпиаде, где они в паре с Морозовым в итоге стали пятнадцатыми. После Игр-2002 Станислава мучали травмы, и он решил на время оставить спорт. Молодая и талантливая Савченко снова оказалась в поисках нового партнера. Так началась другая глава в жизни спортсменки.

Сначала Алена попробовала встать в пару с Антоном Неменко из Санкт-Петербурга, но пара не получила финансирования и очень быстро распалась. В итоге за новым партнером пришлось отправиться в Германию. Савченко обратилась к Инго Штойеру – немецкому тренеру, чемпиону Европы и мира, бронзовому призеру Олимпийских игр 1998 года в паре с Мэнди Ветцель. Штойер предложил ей свободного на тот момент парника, чемпиона Германии Робина Шолковы.

Алена Савченко и Робин Шолковы с тренером Инго Штойером Фото © 2007 Getty Images

«Когда впервые увидела Робина, опасалась, что мы не сработаемся. Но сомнения развеялись во время первого же выхода на лед, когда Шолковы сразу начал делать выбросы. Это означало, что мы нашли друг друга», – вспоминала Алена в интервью BBC.

Кроме этого, Савченко хотелось поработать со Штойером: во-первых, он был ее кумиром с детства, во-вторых, она считала его прогрессивным тренером, восприимчивым к новым веяниям в мире фигурного катания.

Чтобы продолжить путь к олимпийской мечте Савченко пришлось сделать непростой выбор – эмигрировать в другую страну, привыкнуть к новым реалиям. Впоследствии в интервью Алена делилась, что не представляла себе жизнь за пределами родной страны, но одержимость мечтой в итоге перевесила все переживания и сомнения. В мае 2003 года Алена Савченко переехала в немецкий Хемниц.

Алена Савченко и Робин Шолковы на Олимпийских играх в Турине Фото © S. Levin/Getty Images

В свой первый совместный сезон Савченко – Шолковы выиграли чемпионат Германии. Во втором сезоне повторили свой успех на национальном уровне, стали четвертыми на чемпионате Европы и шестыми на чемпионате мира. В 2005 году Савченко получила немецкое гражданство и возможность представлять Германию на Играх в Турине-2006, где их с Шолковы пара стала шестой.

Савченко – лидер по натуре – постепенно покоряла спортивные вершины и вела за собой тех, кто был рядом с ней и также, как и она хотел достигать максимальных результатов. Зимой 2007 года Алена и Робин впервые в карьере завоевали титулы чемпионов Европы, а меньше чем через два месяца завоевали свою первую медаль чемпионата мира – бронзу. Несмотря на достижения пара не получала государственного финансирования. Савченко и Шолковы зарабатывали на жизнь участием в ледовых шоу. Алена признавалась, что жизнь в Германии была весьма аскетичной.

Алена Савченко и Робин Шолковы на Олимпийских Играх в Ванкувере взошли на пьедестал Фото © 2010 Getty Images

К Олимпийским играм в Ванкувере – третьим в карьере Алены – пара подошла в статусе безоговорочных фаворитов. К 2010 году Савченко и Шолковы дважды стали чемпионами мира, трижды – чемпионами Европы. Штойер был уверен, что его подопечные возьмут золото. В короткой программе они продемонстрировали великолепный прокат и получили за него рекордную для себя сумму баллов – 75,96. Однако, в произвольной Шолковы допустил ошибку при выполнении двойного акселя, что стоило паре золотой медали. В итоге, Алена и Робин стали бронзовыми призерами, пропустив вперед две китайские пары.

Собравшись после поражения, невероятно сильная духом и характером Савченко принялась штурмовать следующий олимпийский цикл. В 2011 году Савченко и Шолковы выиграли четвертый титул чемпионов Европы и третий титул чемпионов мира. В 2012 году Алена, пытаясь на тренировке исполнить выброс в три с половиной оборота, получила травму бедра. Из-за чего дуэт снялся с чемпионата Европы, но благодаря усилию врачей и своему упорству Савченко сумела восстановиться к чемпионату мира. Подопечные Штойера стали чемпионами мира в четвертый раз.

В предолимпийский год Савченко мучали травмы и болезни, из-за которых пришлось пропустить некоторые этапы Гран-при и чемпионат Европы, но к Олимпиаде в Сочи Алене удалось подойти в хорошей форме. К сожалению, олимпийской мечте Савченко все еще не суждено было сбыться. Казалось, что их пару с Шолковы преследует проклятье Ванкувера. Они прекрасно откатали короткую программу, но в произвольной допустили два падения и другие ошибки. В итоге, они снова стали бронзовыми призерами, уступив золото россиянам Татьяне Волосожар и Максиму Транькову, а серебро – Ксении Столбовой и Федору Климову.

В Сочи Алена и Робин во второй раз завоевали олимпийскую бронзу Фото © 2014 Getty Images

После Сочи 34-летний Робин Шолковы принял решение уйти из спорта. 30-летняя на тот момент Алена Савченко отступать от мечты не собиралась, ее преданность фигурному катанию, казалось, и дает ей силы тренироваться дальше. Савченко и Шолковы «спели» свою лебединую песню на постолимпийском чемпионате мира в Японии, где пара завоевала звание лучших на планете в пятый раз.

Известный в фигурном катании журналист Татьяна Фладе опубликовала книгу об Алене и Робине «Великолепная пара».

Перед Аленой вновь стал вопрос поиска нового партнера. После десяти лет с Робином эта задача казалось какой-то нереальной. Но только не для несгибаемой и целеустремленной Савченко.

Она разглядела потенциал во французском фигуристе Бруно Массо, который моложе ее на пять лет.

«Смотрела на видео, как он катается, и "видела" его со мной в паре. Представляла, что мы могли бы сделать вместе. Когда Бруно начал меня бросать на льду, это был такой восторг! И сейчас чувствую этот внутренний трепет при выбросах. Бывает, даже кричу в воздухе, настолько захватывает дух», – вспоминала Алена в интервью BBC.

Пришлось пройти волокиту с документами, трения с национальными федерациями, получить разрешение на смену гражданства Массо. В итоге, Алена встала в пару с Бруно, и в ее жизни начался очередной новый этап. Фигуристка переехала в Оберсдорф, стала тренироваться вместе с Массо под руководством нового тренера – Александра Кенига. А еще летом 2016 года вышла замуж за британца Лиама Росса, с которым на одной из вечеринок познакомил ее Бруно.

В олимпийском цикле, предшествующем Пхенчхану-2018, Савченко и Массо успели дважды стать вице-чемпионами Европы, серебряными и бронзовыми призерами чемпионата мира, выиграть финал Гран-при с мировым рекордом в произвольной программе.

В феврале 2018 года Алена Савченко выступила на своих пятых Олимпийских играх. Турнир в Пхенчхане начался для их пары с Массо не слишком удачно. В короткой программе Бруно выполнил прыжок в два оборота вместо трех. Перед прокат произвольной программы Савченко и Массо занимали промежуточное четвертое место, их отставание от лидеров – китайской пары Веньцзин Суй – Цун Хань – составляло почти шесть баллов! Отыграть такой разрыв казалось практически нереальным.

Алена Савченко и Бруно Массо на Олимпийских играх в Пхенчхане Фото © 2018 Getty Images

В произвольной программе Алена и Бруно будто забыли обо всем, что было до этого и катались с чистого листа. Вдохновенно, безупречно, технично и трогательно! До мурашек и затаив дыхание. После выступления Алена несколько секунд лежала на льду, будто благодарила за олимпийское чудо, которое наконец-то свершилось! Савченко и Массо выиграли произвольную программу с мировым рекордом и обошли в итоге всех соперников. Все, что пришлось преодолеть и через что пройти, осталось позади. С пятой попытки Алена Савченко стала наконец олимпийской чемпионкой!

Олимп фигурного катания был покорен. Легендарная Савченко объявила о завершении спортивной карьеры. После чего Алена начала тренировать пару из США Алексу Шимек и Криса Книрим и немецкую одиночницу Аю Хатакаву. В 2019 году она родила дочь Амилию. Летом 2021 года вышла книга «Алена Савченко. Долгий путь к олимпийскому золоту», к которой Алена написала предисловие. А вскоре она шокировала всех заявлением, что планирует вернуться в спорт в качестве спортсменки.

37-летняя Савченко встала в пару с американским фигуристом Томми-Джо Найманом, который моложе ее на 16 лет. Спустя несколько месяцев тренировок Алена отказалась от идеи возвращения в большой спорт и решила сосредоточиться на тренерской деятельности.

В марте 2022 года стало известно, что Алена Савченко приглашена Национальной ассоциацией конькобежцев Нидерландов в качестве главного тренера сборной по фигурному катанию. 38-летняя легенда спорта приступит к работе в Национальном тренировочном центре фигурного катания в Херенвене.

Кажется, что для Алены Савченко нет ничего невозможного. Она разрушает стереотипы, удивляет и вдохновляет своим упорством, преданностью делу и нескончаемой любовью к фигурному катанию.