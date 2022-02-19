Пекин-2022 | Фигурное катание. Пары. У Тарасовой и Морозова - серебро, у Мишиной и Галлямова - бронза

В соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине завершились соревнования спортивных пар. Олимпийскими чемпионами в этом виде стали представители Китая Суй Вэньцзин *и *Хан Цунь, набравшие 239,88 балла. На втором месте - Евгения Тарасова и Владимир Морозов из команды ROC, уступившие победителям 63 сотых балла. Бронза - еще у одной пары ROC - Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Их результат - 237,71.

Информация дополняется