ROC convoca forte equipe masculina para o hóquei no gelo em Beijing 2022

Seis integrantes do vencedor time masculino de hóquei no gelo de PyeongChang 2018 estarão de volta em fevereiro para defender o título para o ROC nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022.

Os atacantes Mikhail Grigorenko, Sergei Andronov, Nikita Gusev e Vadim Shipachyov e os defensores Slava Voynov, Nikita Nesterov e Yegor Yakovlev foram incluídos na lista de 25 nomes do ROC. Shipachyov é o artilheiro na principal liga do país, a Kontinental Hockey League (KHL), enquanto que Grigorenko, Gusev, Nesterov e Voynov são ex-jogadores da National Hockey League (sigla NHL em inglês), principal torneio da América do Norte.

O time é constituído por atletas da KHL, liga que reúne clubes da Rússia, Belarus, República Popular da China, Finlândia, Cazaquistão e Letônia.

Na competição Olímpica do hóquei no gelo masculino, o ROC está no grupo B, ao lado da República Tcheca, Suíça e Dinamarca. O primeiro jogo é no dia 9 de fevereiro, contra a Suíça.

Os Jogos Olímpicos de Inverno 2022 acontecerão entre 4 e 20 de fevereiro, em Pequim, na República Popular da China.

A equipe masculina do ROC para Beijing 2022

Atacantes: Sergey Andronov, Mikhail Grigorenko, Pavel Karnaukhov, Sergey Plotnikov, Anton Slepyshev, Nikita Gusev, Kirill Marchenko, Vadim Shipachyov, Dmitry Voronkov, Andrey Chibisov, Artem Anisimov, Artur Kayumov, Arseniy Gritsyuk e Kirill Semenov.

Defensores: Alexander Nikishin, Slava Voynov, Alexander Yelesin, Artem Minulin, Yegor Yakovlev, Nikita Nesterov, Sergey Telegin e Damir Sharipzyanov.

Goleiros: Timur Bilyalov, Ivan Fedotov e Alexander Samonov.