Relembre as mascotes mais memoráveis da história Olímpica

Tragam os ursos

Enquanto o primeiro urso mascote foi introduzido em Moscou 1980, quando Misha se tornou um nome familiar em todo o mundo, "Mikhail Potapych Toptygin" (nome completo de Misha) está longe de ser a única mascote urso a ter destaque nos Jogos.

Calgary 1988 viu dois ursos polares, Hidy e Howdy hasteando a bandeira canadense nos Jogos Olímpicos de Inverno, enquanto os ursos fizeram um retorno em Salt Lake City 2002 quando o urso negro Coal foi escolhido como mascote ao lado de Copper o coiote e Powder a lebre-americana.

Sochi 2014 viu outro urso fazer parte de um trio, com o urso polar se juntando ao Leopardo e à Lebre nos Jogos de Inverno daquele ano.

E quem pode esquecer Bing Dwen Dwen, de Beijing 2022, o urso panda coberto de gelo que recebe o mundo no segundo Jogos Olímpicos que aconteceram na República Popular da China.

Fato interessante: Embora todos os ursos tenham sido mascotes populares em todo o mundo, um deles também se tornou famoso por uma experiência fora deste mundo. Em junho de 1978, Misha foi lançada ao espaço a bordo do foguete Soyuz para passar um tempo na estação espacial Salyut 6.

Mascote de Beijing 2022 Bing Dwen Dwen

Outros amigos peludos representam o espírito Olímpico

Claro, os ursos não são os únicos animais que inspiraram mascotes nos Jogos. Munique 1972 viu a introdução de Dachshund Waldi, com a rota da maratona olímpica naquele ano tendo a forma do cão multicolorido.

Um castor tomou o centro do palco em Montreal 1976, com Amik (uma palavra que significa castor na língua indígena Algonquin do Canadá) tornando-se o símbolo dos Jogos.

Dois anos depois, foi a vez de Roni, o guaxinim, impressionar as multidões no Lake Placid 1980, seguido por Vučko, o lobo, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sarajevo 1984, antes de Sam, a águia americana roubar o show em Los Angeles 1984.

Seul 1988 viu a introdução do tigre Hodori antes do cão das montanhas dos Pirenéus, Cobi, em Barcelona 1992.

Mais recentemente, o ornitorrinco de bico de pato (Syd), cucaburra (Olly) e tamanduá-espinho (Millie) tornaram-se os embaixadores dos Jogos de Sydney 2000, enquanto o tigre branco Soorangho foi o símbolo dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang 2018.

Fato interessante: a mascote de Barcelona de 1992 Cobi inspirou uma série de desenhos animados de 26 episódios chamada "The Cobi Troupe" que foi ao ar em 24 canais de televisão diferentes.

Mascote Cobi

Mascotes em forma humana

Embora a mascote olímpica original Shuss de Grenoble 1968 possa não parecer inteiramente humano, ela foi baseada na ideia de um homem em esquis. Shuss foi criado em uma única noite pela designer Aline Lafargue em uma apresentação de última hora.

Os Jogos de 1994 em Lillehammer introduziram as primeiras mascotes em verdadeira forma humana, com as crianças Haakon e Kristin representando os Jogos.

E embora talvez mais deuses do que humanos, em Atenas 2004 o irmão e irmã Phevos (outro nome para o deus grego Apolo) e Atena provaram ser mascotes altamente populares, ligando o grego antigo das Olimpíadas aos Jogos modernos.

Fato interessante: Haakon e Kristin não foram os únicos mascotes nos Jogos de Lillehammer de 1994. Os organizadores também escolheram oito pares de crianças reais para representar as regiões da Noruega como "mascotes vivos".

"É realmente uma forma de comunicar os Jogos, comunicar que os Jogos vão acontecer em breve e também demonstra o espírito da edição específica dos Jogos, por conta das cores do mascote, por conta do nome do mascote. Então, ele realmente se refere ao visual dos Jogos, a identidade da edição dos Jogos."

- Anne Chevalley, Chefe de Serviços Educacionais e Culturais do Museu Olímpico, falando sobre o significado dos mascotes olímpicos em 2014.

O selvagem e maravilhoso

É claro que muitas das mascotes têm sido frutos das mentes criativas de seus designers, assumindo formas que representam características distintas dos países em que os Jogos ocorreram ou novos desenvolvimentos da época.

Innsbruck 1976 viu Schneemandl, o boneco de neve escolhido como o mascote, enquanto um imp chamado Magique foi o mascote em Albertville 1992.

O azul brilhante Izzy iluminou Atlanta 1996, baseado na ideia de avanços em tecnologia da informação, enquanto as corujas nevadas Sukki, Nokki, Lekki e Tsukki foram apresentadas em Nagano 1998.

A bola de neve Neve e o cubo de gelo Gliz foram escolhidos para Turim 2006, enquanto os animais míticos pé-grande (Quatchi) e o urso-marinho (Miga) foram as estrelas de Vancouver 2010.

E quem pode esquecer o Wenlock de Londres 2012, uma criatura feita a partir da última gota de aço usada na construção do Estádio Olímpico, Vinicius do Rio 2016 que era uma mistura de animais diferentes ou o azul e branco Miraitowa que se tornou um sucesso nos Jogos de Tóquio 2020.

Fato interessante: A luz que fica no topo da cabeça do mascote Wenlock de Londres 2012 foi baseada nos famosos táxis pretos da capital inglesa. O projeto para o mascote bateu mais de 100 submissões que incluíam um bule de chá e uma figura do Big Ben com braços e pernas.

