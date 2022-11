Quais são os horários da exibição Nadal x Ruud?

O primeiro evento será clínica (bate-bola) de Rafael Nadal e Casper Ruud com alguns participantes às 19h. Às 20h30, começa um jogo de duplas entre Marcelo Melo/Rafael Matos e Bruno Soares/Bob Bryan. Por fim, às 22h, Nadal e Ruud disputam a partida de exibição.

O jogo de Belo Horizonte será o terceiro da turnê latina dos dois, após Argentina e Chile. No circuito, eles já se enfrentaram duas vezes: na final de Roland Garros e no ATP Finals deste ano, ambas vencidas por Nadal.

Nadal foi campeão do Australian Open e de Roland Garros em 2022, consagrando-se como maior vencedor de Slams entre homens. Já Ruud viveu sua melhor temporada, com finais no Slam de Paris, no US Open e no ATP Finals, além de outros três títulos.