Pau Gasol opina sobre as finais da NBA - Celtics ou Warriors?

Pau Gasol talvez seja um dos atletas que melhor representa os valores do espírito Olímpico.

Não só na quadra, onde se estabeleceu como uma lenda autêntica do basquete com cinco aparições Olímpicas e três medalhas (prata em Beijing 2008 e Londres 2012, bronze na Rio 2016), mas também fora dela.

Desde que anunciou sua aposentadoria após os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, Gasol continua a ter uma vida muito ativa: como pai, como membro da Comissão de Atletas do COI, como Embaixador da UNICEF e fundador da Fundação Gasol, uma ONG cuja missão é erradicar a obesidade infantil.

Mesmo com essa agenda ativa, o bicampeão da NBA encontrou tempo para visitar a sede do Olympic Channel em 31 de maio de 2022, junto a Thomas Bach, Presidente do COI.

Gasol passou pelo nosso estúdio para falar sobre sua aposentadoria e um de seus assuntos favoritos, a NBA.

Com suas experiências nas finais em mente, o espanhol estava ansioso para compartilhar suas opiniões sobre a decisão entre Golden State Warriors e Boston Celtics, incluindo seu palpite para o vencedor.

Pau Gasol palpita sobre as finais da NBA: Warriors ou Celtics?

"Gosto mais do Warriors," disse Gasol, escolhendo a equipe vencedora da conferência oeste. "Porque eles têm a experiência e estão jogando em alto nível. Eles estão saudáveis. Vai ser muito difícil vencê-los".

"Acho que, se alguém pode fazer isso, é Boston que tem uma chance. Eles estão jogando bem também, e não quero tirar nada deles. Eles têm muito talento. Mas ainda dou o favoritismo aos Warriors."

Parte do pensamento do espanhol vem de suas experiências. O bicampeão não conseguiu vencer sua primeira final com o Los Angeles Lakers, que perderam para o Celtics em 2008. Ele enfatizou como é importante ter sido testado antes de conseguir uma vitória.

"Quando você está nas finais, é uma oportunidade da vida. Muitos jogadores do Celtics provavelmente estão jogando sua primeira final e por isso é desafiador conseguir ter sucesso na estreia, porque tem muita coisa para lidar", explicou Gasol. "Por isso os Warriors são favoritos, além da vantagem de jogar em casa [os dois primeiros jogos]".

A preferência de Gasol pelos Warriors pode não ser surpreendente, tendo em vista que o nome do espanhol foi cogitado para um cargo no time de Golden State no início do ano. Não importa quais sejam suas afiliações, Gasol tem uma certeza: "Vai ser uma final divertida".

O legado de Kobe Bryant em Jayson Tatum

Apesar de acreditar em uma vitória do Warriors, Pau Gasol tem uma ligação com o Celtics além da quadra.

Jayson Tatum é sem dúvida a estrela do Celtics e foi mentorado por Kobe Bryant, que também foi um 'irmão' de Gasol, como eles se chamavam.

"Amo o impacto que o Kobe teve nesses jovens jogadores. Amo como ele inspirou e motivou Giannis Antetokounmpo a ser MVP para ganhar um campeonato. Mesma coisa com Devin Booker, Kawhi Leonard ou Jayson Tatum... tantos caras que ele tocou e inspirou de uma maneira muito marcante".

"Anthony Davis, outro cara que, quando ele acertou aquela cesta vencedora contra o Denver... sabe, ele chamou o Kobe quando acertou. É tocante. É muito emocionante ver como meu irmão foi importante para tanta gente. Esse é o tamanho do impacto dele."

Ime Udoka fazendo história

Pau Gasol também falou sobre o treinador do Celtics, Ime Udoka, que está fazendo história como primeiro treinador africano a chegar às finais em sua primeira temporada.

"Estou tão feliz por ele. Ele é um grande cara e um grande treinador. Ele foi assistente técnico em San Antonio nos quase três anos que estive lá. Ficamos bem próximos. Estou muito feliz que ele teve a chance de se tornar treinador em uma equipe muito boa e levou essa equipe a outro patamar."

"Eles tiveram um começo difícil. As coisas não pareciam que dariam tão certo, não estavam clicando. Eles tiveram problemas. Eles resolveram, enfrentaram e decolaram. Agora estão nas Finais com chance de vencer. É incrível."

"Claro, como um cara do Lakers, não estou tão animado com o Celtics ter a chance de ganhar outro título. Mas ao mesmo tempo, estou feliz por ele e pela equipe. Ser o primeiro treinador africano a treinar na NBA e nas finais da NBA é algo fantástico", comentou Gasol. Se o Celtics vencer, ultrapassa o Lakers como maior time vencedor da NBA.

Pau Gasol na NBA