Finais da NBA 2022: prévia, jogos e onde assistir ao confronto entre Warriors e Celtics

Depois de seis semanas de jogos emocionantes nos playoffs, as Finais da NBA de 2022 finalmente chegaram.

Uma constelação de jogadores estará em quadra pelo Golden State Warriors e pelo Boston Celtics em uma série de melhor de sete jogos começando em 2 de junho no Chase Center, na Califórnia.

Para os Celtics, as finais deste ano são a chance de somar 18 títulos, um recorde que quebraria o empate que eles têm atualmente com o Los Angeles Lakers como a franquia com mais títulos de NBA.

Já os Warriors buscam o oitavo título, que os colocaria à frente do Chicago Bulls.

Será a segunda vez na história que o Golden State enfrentará Boston nas finais da NBA, com a primeira vez em 1964, quando o Celtics levou a melhor em cinco jogos.

Quem será o campeão desta vez?

O caminho para as finais da NBA

Golden State Warriors

Pela sexta vez em oito temporadas, o Golden State Warriors estará nas Finais da NBA depois de vencer o Dallas Mavericks por 4-1 nas finais da conferência oeste.

Eles chegam à final com as melhores marcas da pós-temporada, vencendo o Denver Nuggets - casa do MVP da temporada regular Nikola Jokic por 4-1 - e o Memphis Grizzlies por 4-2 nas semifinais.

Boston Celtics

Se os Warriors passearam até as finais, os Celtics tiveram que lutar muito para chegar lá.

A franquia volta às finais pela primeira vez desde 2010 após uma série disputadíssima contra o Miami Heat, decidida no sétimo jogo.

Foi a segunda vitória por 4-3 do Celtics, que venceram os campeões de 2021, o Milwaukee Bucks, pelo mesmo placar nas semifinais da conferência leste.

Antes disso? O time de Boston teve apenas a missão de eliminar o Brooklyn Nets, de Kevin Durant e Kyrie Irving.

Steph Curry do Warriors em busca de mais um título. Foto: 2022 Getty Images

Finais da NBA 2022: principais estrelas

O grande nome das Finais de 2022 é certamente Steph Curry.

O MVP da conferência oeste ajudou a equipe a voltar às finais após dois anos de hiato. O atleta de 34 anos terminou a série com média de 23,8 pontos, 7,4 assistências e 6,6 rebotes.

Ele precisou lidar com lesões, assim como seu parceiro Klay Thompson, mas ambos estão em forma e de volta ao topo. Se o Celtics quiser vencer, terá que parar ambos.

Klay Thompson é mais uma das estrelas do Warriors. Foto: 2022 Getty Images

MVP da conferência leste, Jayson Tatum espera dar mais glória a Boston.

O jogador de 24 anos, em sua quinta temporada na NBA, está em alta desde que enfrentou seu ídolo LeBron James nos playoffs há quatro anos.

Desde então, o campeão Olímpico disputou 65 partidas de playoffs, uma marca memorável para sua idade.

Tatum chegou ao jogo 7 contra o Miami Heat com 24,8 pontos de média, 8 rebotes e 5,5 assistências. Quando sua equipe mais precisou dele, ele fez 26 pontos, 10 rebotes e seis assistências em 46 minutos, demonstrando sua capacidade de dar o seu melhor nos momentos decisivos.

Datas dos jogos das Finais da NBA

O Golden State terá a vantagem de disputar os dois primeiros jogos em casa, por ter feito uma temporada regular melhor. Então Boston receberá mais dois.

Se não houver um vencedor após quatro jogos, as cidades alternarão o mando, com o Warriors sediando os jogos cinco e sete, se necessário.

Jogo 1, Quinta-feira, 2 de junho, 22:00 (horário de Brasília) - Chase Center, São Francisco

Jogo 2, Domingo, 5 de junho, 21:00 (horário de Brasília) - Chase Center, São Francisco

Jogo 3, Quarta-feira, 8 de junho at 22:00 (horário de Brasília) - TD Garden, Boston

Jogo 4, Sexta-feira, 10 de junho at 22:00 (horário de Brasília) - TD Garden, Boston

*Jogo 5, Segunda-feira, 13 de junho at 22:00 (horário de Brasília) - Chase Center, São Francisco

*Jogo 6, Quinta-feira, 16 de junho at - 22:00 (horário de Brasília) - TD Garden, Boston

*Jogo 7, Domingo, 19 de junho at 21:00 (horário de Brasília) - Chase, Center, São Francisco

*Se necessário

No Brasil, as finais da NBA serão transmitidas pela Band e pela ESPN.