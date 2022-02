Donovan Carrillo: "Nós podemos alcançar coisas ainda mais incríveis em Milano Cortina 2026"

Donovan Carrillo insiste que sua performance em Beijing 2022 está apenas começando.

Depois de voltar da República Popular da China para a Cidade do México, o patinador artístico de 22 anos já está de olho nos próximos Jogos Olímpicos de Inverno em Milano Cortina 2026.

"Conseguimos coisas importantes em Pequim", disse ele aos repórteres no portão de desembarque do aeroporto, "e tenho certeza de que com os quatro anos de preparação que temos agora antes de Milão (Milano-Cortina 2026) podemos alcançar coisas ainda maiores".

O patinador artístico, que impressionou o mundo em Beijing 2022, teve uma recepção de herói em seu retorno ao México; e para ele uma nova jornada está apenas começando.

No aeroporto, os fãs seguravam fotos e cartazes dizendo "Bem-vindo ao lar, Donovan, estamos orgulhosos de você" e "obrigado por deixar o México orgulhoso".

"É um sonho que virou realidade", disse Carrillo.

"É a prova de que quando você coloca tudo de si em algo e se dedica aos seus objetivos, você pode alcançá-los".

Em 24 de fevereiro, Carrillo postou para seus quase meio milhão de seguidores no Instagram que:

"Se eu pudesse dizer alguma coisa ao Donovan de oito anos, diria a ele que não será fácil, mas que definitivamente valerá a pena".

"Ainda estou surpreso com todo o amor e apoio que vocês têm demonstrado após minha participação nos Jogos Olímpicos de Inverno. Tenho lembranças tão felizes da minha participação e sinto uma enorme gratidão por todas as pessoas que contribuíram de alguma forma e me ajudaram a conseguir isso".

Elevou o nível em Pequim

Carrillo se tornou viral em Beijing 2022 por sua incrível patinação e por se tornar o primeiro patinador mexicano a chegar à patinação livre depois de terminar em 19º no programa curto.

Ele terminou em 22º no geral após o programa livre em uma pista repleta com alguns dos maiores patinadores da história, como o eventual medalhista de ouro Nathan Chen e a megaestrela japonesa Hanyu Yuzuru.

A história de Carrillo torna sua façanha ainda mais impressionante, já que ele treina em uma pista de gelo pública em um shopping center em seu país de origem, muitas vezes com 40 ou 50 outras pessoas patinando ao seu redor.

Ele elevou o nível em Pequim com um programa curto impressionante, pousando com sucesso um loop quádruplo, um Axel triplo e uma combinação de Lutz triplo e um toe loop em um programa definido como 'Black Magic Woman' e 'Shake It', de Carlos Santana, o lendário músico mexicano.

Vídeos de Carrillo patinando tiveram milhões de visualizações durante os Jogos e sua reação à pontuação do seu programa curto foi um dos melhores momentos ​​de Beijing 2022 (confira a foto abaixo).

Donovan Carrillo reage a sua pontuação do programa curto em Beijing 2022. (Foto de Matthew Stockman/Getty Images) Foto: 2022 Getty Images

Pioneiro em disputar o programa livre

O jovem de 22 anos já causou alvoroço ao se tornar o primeiro patinador artístico mexicano participar dos Jogos Olímpicos de Inverno em 30 anos e se tornou o pioneiro em disputar o programa livre em Pequim.

O México havia qualificado apenas quatro patinadores para a Olimpíada, sendo o mais recente para os Jogos de 1992 em Albertville, França, onde Riccardo Olavarrieta e Mayda Navarro não conseguiram avançar para a patinação livre.

Donovan Carrillo: quebrando barreiras e estereótipos até Milano Cortina 2026

A turnê relâmpago continuou em casa e o canal espanhol da CNN o alcançou quando visitava uma escola e dava autógrafos, posando para fotos em outro evento público enquanto as pessoas faziam fila na esquina para vê-lo.

"Como tudo na vida, houve altos e baixos emocionais, mas o que levo de Pequim é toda a satisfação de viver um sonho depois de todo o esforço de 14 anos", disse ele à CNN.

"E também tenho que agradecer ao meu treinador por tornar isso possível e à minha família por sempre acreditar em mim".

"É um privilégio poder fazer minha parte para ajudar a inspirar os sonhos de jovens.".

"No passado eu também estive lá, admirando outros atletas mexicanos que conseguiram quebrar barreiras e superar estereótipos, e é um privilégio estar do outro lado disso".

Donovan Carrillo: "o sonho louco" da patinação artística

"Muitas pessoas me disseram no começo da minha carreira que este sonho era louco,” Carrillo disse em Beijing.

“As pessoas riram e disseram que era impossível um mexicano se qualificar".

A mãe dele disse que houveram situações em que eles não podiam pagar pelo tempo no gelo para ele praticar.

"Para nós o que era mais difícil eram as finanças" a mãe de Carrillo, Diana, explica.

"Nós tivemos que considerar tirar as crianças da patinação por um mês porque, como eu disse ao Goyo [Gregorio Núñez, o treinador de Donovan], nós não podíamos pagar pelas aulas de patinação no gelo".

"Tem sido desafiador, não é mentira," continua Donovan.

"Mas ao invés de me arrepender e de pensar somente no que eu não tenho, eu sempre tento trabalhar com o que eu tenho, essa é a chave para mim aqui. É melhor focar no que você tem e tentar conseguir o melhor que pode disso e viver o sonho".

Carrillo teve várias fontes de inspiração

Neste caminho até ao êxito em Beijin 2022, Donovan Carrillo teve várias fontes de inspiração.

“Antes da patinação artística, eu estava na ginástica e nos saltos ornamentais, e eu tive a oportunidade de encontrar vários atletas olímpicos e de treinar com eles quando eu era criança, como por exemplo [atletas olímpicos] Ivan Garcia, German Sanchez e Jahir Ocampo,” ele disse à CNN.

“Eles sempre foram muito legais comigo e me ensinaram muito”

Em Pequim, ele disse ao Olympics.com, que ele gostaria de tentar saltar com o mexicano Rommel Pacheco:

Seria incrível começar a saltar com Rommel”, disse a sensação da patinação artística. “Eu acho que ele também seria incrível na patinação artística”.

Novos começos para Carrillo, com todos os caminhos apontando para Milano-Cortina em 2026.