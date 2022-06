Paris 2024: as categorias para o torneio Olímpico do levantamento de peso

Dez eventos valendo medalha - cinco do feminino e cinco do masculino - serão disputados no levantamento de peso dos Jogos Olímpicos Paris 2024.

A competição do levantamento de peso vai acontecer na Arena 6 Paris Sul (Paris Expo), entre 7 e 11 de agosto de 2024.

Alinhado com o objetivo do Comitê Olímpico Internacional (COI) de alcançar a plena igualdade de gênero, o número de categorias para atletas mulheres e homens será o mesmo: Paris 2024 terá cinco categorias de peso para cada.

Como foi o caso de Tóquio 2020, cada categoria de peso será disputada em dois eventos: arranque e arremesso.

Saiba mais sobre o sistema de classificação do levantamento de peso para Paris 2024.

Categorias de peso nos eventos classificatórios para Paris 2024

Masculino:

61kg

73kg

89kg

102kg

+102kg

Feminino:

49kg

59kg

71kg

81kg

+81kg

Para cada evento os atletas terão três tentativas, com a melhor pontuação a ser usada para o cálculo da pontuação total e as colocações finais baseadas no total de peso levantado pelo atleta.

Entre os 10 eventos de medalha do levantamento de peso, as categorias de 61kg e 73kg para os homens, e as de 49kg e 59kg para as mulheres, são as únicas que permanecem em relação aos Jogos Tóquio 2020.

LEIA MAIS: Paris 2024: as categorias de peso para o torneio Olímpico do boxe.

O que aconteceu no levantamento de peso em Tóquio 2020

Apenas quatro categorias de peso permanecem inalteradas em relação a Tóquio 2020, com seis - três para cada gênero - novas para o programa de Paris 2024.

Essas mudanças serão significativas e vão remodelar o panorama da competição nos próximos Jogos Olímpicos, com novos favoritos para conquista de uma medalha.

Em Tóquio, o mundo testemunhou uma exibição dominante dos atletas da República Popular da China. Todos os oito levantadores de peso chineses conquistaram medalhas, incluindo as de ouro de LI Fabin (masculino 61kg), SHI Zhiyong (masculino 73kg), LI Wenwen (feminino +87kg), HOU Zhihui (feminino 49kg), CHEN Lijun (masculino 67kg), LYU Xiaojun (masculino 81kg), WANG Zhouyu (feminino 87kg), e uma prata de LIAO Qiuyun (feminino 55kg).

Lasha Talakhadze da Geórgia quebrou três recordes mundiais na categoria acima dos 109kg em Tóquio, tendo erguido 488kg naqueles Jogos. Talvez seja possível ver uma tentativa dele em bater ou superar os 500kg em Paris.

Há grandes expectativas também para duas mulheres que fizeram história. Nos 55kg, Hidilyn Diaz faturou o primeiro ouro de sempre das Filipinas, enquanto que Neisi Dajomes tornou-se a primeira equatoriana a subir no topo do pódio Olímpico.

SAIBA MAIS: as categorias de peso para o torneio Olímpico do judô