Rumo a Paris 2024: conheça o sistema de classificação do levantamento de peso

Depois das emoções de Tóquio 2020, o levantamento de peso estará de volta para o Programa Olímpico de Paris 2024, mas com algumas diferenças em relação aos últimos Jogos.

No total serão 120 atletas competindo em 10 categorias (cinco no feminino e cinco no masculino), quatro a menos em relação a Tóquio 2020, que vão medir forças para obter o prêmio máximo do esporte - uma medalha de ouro Olímpica - na Arena 6 Paris Sul.

Mas antes de tudo isso acontecer, os levantadores de peso precisam se classificar para o torneio Olímpico, uma tarefa por si só nada fácil. Considerando as significativas mudanças nas categorias, os atletas vão enfrentar um grande desafio rumo ao apuramento para os Jogos Olímpicos, dentro de um tempo de apenas dois anos.

Descubra abaixo tudo o que você precisa saber sobre o caminho da modalidade para Paris 2024.

Quantos atletas vão competir no levantamento de peso em Paris 2024?

Ao todo serão 120 atletas que vão competir no torneio de levantamento de peso em Paris 2024, uma queda em relação aos 196 em Tóquio e menos da metade dos 260 que estiveram em Londres 2012 e Rio 2016.

Como país sede, a França tem quatro vagas garantidas (duas para os homens e duas para as mulheres).

Haverá também 10 vagas reservadas para serem distribuídas entre os continentes, além de seis vagas de universalidade que serão definidas por uma Comissão Tripartite em 2024.

Cada Comitê Olímpico Nacional está habilitado em classificar um atleta por categoria de peso e três por gênero entre todas as categorias de peso.

Para cada categoria estabelecida em Paris 2024, um máximo de 12 atletas vão competir - dois a menos em cada categoria em relação a Tóquio 2020.

Quais são os requisitos para os atletas poderem disputar uma vaga?

Para poderem disputar uma vaga nos Jogos Olímpicos Paris 2024, atletas e Comitês Olímpicos Nacionais precisam cumprir com os requisitos abaixo:

1 - Os atletas devem ser nascidos até ou antes de 31 de dezembro de 2009.

2 - Os atletas (incluindo aqueles do país sede e aqueles que podem ser elegíveis pelas cotas de universalidade) devem participar do Campeonato Mundial Adulto 2023 IWF (sigla em inglês para Federação Internacional de Levantamento de Peso - International Weightlifting Federation) no último trimestre de 2023 e da Copa do Mundo IWF 2024 (no segundo trimestre de 2024), exceto por circunstâncias extremamente excepcionais.

3 - Os atletas devem participar de um mínimo de três dos eventos a seguir (atletas do país sede e aqueles elegíveis pelo critério da universalidade devem participar de ao menos dois):

Mundial Adulto 2022 da IWF - quarto trimestre de 2022

Campeonato Continental Adulto 2023 (ou Jogos Continentais se eles oficialmente ocuparem o lugar do Campeonato Continental Adulto) / primeiro e segundo trimestres de 2023

Grande Prêmio 2023 da IWF / segundo e terceiro trimestres de 2023

Grande Prêmio II da IWF 2023 / terceiro e quarto trimestres de 2023

Campeonatos Continentais Adultos 2024 / primeiro e segundo trimestres de 2024

4 - Os atletas e seus Comitês Olímpicos Nacionais não devem ter pendências em relação às leis antidopagem. Mais detalhes podem ser obtidos no documento oficial da IWF (página 4).

*De acordo com a explicação da IWF, para evitar dúvidas, participar não exige que um atleta venha a competir em um evento.

Qual é o caminho da classificação para Paris 2024?

Através do Ranking de Classificação Olímpica (RCO) - 100 atletas, 50 mulheres e 50 homens

O período de classificação do levantamento de peso para o RCO de Paris 2024 começa em 1º de agosto de 2022 e termina em 28 de abril de 2024.

A Federação Internacional de Levantamento de Peso (sigla IWF em inglês) vai publicar em seu site oficial o RCO de cada categoria Olímpica de peso ao final de cada período de classificação. O RCO será baseado nos melhores resultados totais (no arranco e no arremesso) que os atletas fizerem nas sete competições acima mencionadas.

Um atleta por Comitê Olímpico Nacional (CON) será ranqueado no RCO, que será o atleta melhor ranqueado por CON em cada categoria de peso em Paris 2024.

Se dois ou mais atletas tiverem o mesmo resultado total na mesma categoria Olímpica de peso, eles estarão ranqueados de acordo com quem alcançou o resultado primeiro.

De acordo com o RCO, os 10 melhores atletas de cada categoria de peso de Paris 2024 terão as suas vagas.

Se um atleta ranquear entre os 10 primeiros do RCO em mais de uma categoria de peso, o CON envolvido deve declarar à IWF, até o dia 10 de maio de 2024, em qual evento o atleta vai competir nos Jogos Paris 2024.

Se um CON tiver mais que três atletas por gênero entre os 10 primeiros do RCO em diferentes categorias de peso, o CON deverá declarar à IWF para quais atletas as vagas Olímpicas serão concedidas.

Através do país sede - quatro atletas, duas mulheres e dois homens

Como país anfitrião dos Jogos, a França tem quatro vagas garantidas, duas no masculino e duas no feminino. Os levantadores de peso franceses devem obter as vagas através do RCO, assim como para quaisquer outros atletas de outros Comitês Olímpicos Nacionais.

No entanto, se o país sede classificar menos de dois homens ou duas mulheres via RCO, ele poderá adicionar atletas elegíveis de sua escolha, a fim de alcançar as vagas máximas garantidas, respeitando-se o número máximo de atletas por evento, por CON.

Através da Representação Continental - 10 atletas, cinco mulheres e cinco homens

A fim de alcançar a maior representação possível entre as Federações Continentais da IWF (África, Américas, Ásia, Europa e Oceania), uma vaga será distribuída para cada categoria Olímpica de peso usando o critério de RCO abaixo:

O atleta elegível melhor ranqueado de uma categoria de peso representando um CON, cujo continente não esteja entre os 10 melhores da sua categoria de peso, receberá uma vaga.

Em casos onde mais de um continente não estiver representado entre os 10 melhores de uma categoria de peso, então receberá uma vaga o melhor ranqueado elegível desta categoria de peso representando um CON desses continentes.

Se em qualquer categoria de peso Olímpica a representação continental já estiver definida, então a vaga continental será relocada.

Através de vagas pelo critério da Universalidade - 6 atletas, três mulheres e três homens

O Comitê Olímpico Internacional irá convidar todos os Comitês Olímpicos Nacionais (CONs) para submeterem seus pedidos através do critério da Universalidade.

A Comissão Tripartite vai informar, por escrito, sobre a distribuição das vagas por Universalidade aos CONs em questão após o término do período de classificação de cada esporte.

Qual é o formato e programação da competição do levantamento de peso em Paris 2024?

Serão 10 eventos valendo medalha na competição do levantamento de peso em Paris 2024 e apenas quatro categorias de peso permanecem as mesmas em relação aos Jogos Tóquio 2020.

Masculino: 61kg; 73kg; 89kg; 102kg; +102kg

Feminino: 49kg; 59kg; 71kg; 81kg; +81kg

*As categorias de peso marcadas em negrito são as que permanecem as mesmas em relação a Tóquio 2020.

Assim como em Tóquio 2020, a competição do levantamento de peso em Paris 2024 será composta em cada categoria por dois eventos: arranco e arremesso.

Para cada evento os atletas terão três tentativas, com o melhor resultado a ser usado para o cálculo dos resultados finais totais. A classificação final terá como base o peso total que os atletas conseguiram levantar.

O recinto para a competição de levantamento de peso será a Arena 6 Paris Sul (Paris Expo), a ser realizada de 7 a 11 de agosto de 2024.

Halterofilistas para ficar de olho em Paris 2024

Como houve mudanças significativas nas categorias de peso para Paris 2024, muitos atletas precisarão se adaptar às novas categorias, aumentando ou reduzindo seu peso.

Halterofilistas da República Popular da China têm sido a força dominante no esporte por muitos anos. Oito halterofilistas chineses competiram em Tóquio 2020, em que sete levaram o ouro e um a prata.

LI Fabin, medalhista de ouro nos 61kg masculino em Tóquio, que completou o seu arremesso de 166kg com uma das pernas no ar, além do campeão Olímpico nos 73kg masculino, SHI Zhiyong (que também foi ouro na Rio 2016 nos 69kg masculino), roubaram as manchetes em Tóquio 2020. Ambas as suas categorias permanecerão em Paris 2024 e os dois vão tentar manter seus títulos como atuais recordistas mundiais se eles forem selecionados para a equipe chinesa.

Entre as mulheres, a halterofilista chinesa HOU Zhihui e KUO Hsing-Chun, da Taipé Chinesa, também poderão em Paris competir nas mesmas categorias que disputaram em Tóquio. As duas atletas faturaram no Japão o ouro no feminino de 49kg e 59kg, respectivamente, e são atualmente as recordistas mundiais em suas categorias.

O levantamento de peso produziu muitos momentos memoráveis na história dos Jogos, como o alemão Matthias Steiner que homenageou a esposa depois de levar o ouro em Beijing 2008; quando Hidilyn Díaz passou a ser a primeira medalhista de ouro Olímpica na história das Filipinas em Tóquio 2020, ou quando Laura Hubbard (NZL) tornou-se a primeira atleta transgênero a competir nos Jogos em uma classificação do gênero diferente da atribuída no nascimento.

Muitos memoráveis momentos mais nos esperam em Paris 2024.

LI Fabin from the People's Republic of China with his highlight pose during Tokyo 2020 men's 61kg final Foto: 2021 Getty Images

Linha do tempo da classificação do levantamento de peso para Paris 2024

1 º de agosto de 2022 - 28 de abril de 2024: período de classificação.

15 de janeiro de 2024: prazo para os Comitês Olímpicos Nacionais submeterem seus pedidos para as vagas pelo critério da Universalidade.

28 de abril de 2024: conclusão do RCO.

1º de maio de 2024: IWF notifica os Comitês Olímpicos Nacionais que têm atletas ranqueados no top 10 do RCO em mais de uma categoria de peso para selecionar a categoria de peso na qual o(s) atleta(s) permanecerão entre os 10 primeiros do RCO.

6 de maio de 2024: Os respectivos Comitês Olímpicos Nacionais notificarão o IWF sobre as categorias de peso selecionadas daqueles atletas que estão classificados entre os 10 primeiros do RCO em mais de uma categoria de peso.

8 de maio de 2024: o RCO é atualizado.

10 de maio de 2024: a IWF notifica os Comitês Olímpicos Nacionais de que há mais que 3 atletas por gênero elegíveis entre os 10 melhores do RCO para selecionar os atletas e categorias de peso que permanecerão no top 10 do RCO, respeitando o número máximo de atletas por CON.

15 de maio de 2024: os respectivos CONs notificarão a IWF dos atletas selecionados e as categorias de peso que permanecerão no top 10 do RCO, respeitando o número máximo de atletas por Comitê Olímpico Nacional.

16 de maio de 2024: a IWF notifica os CONs que tenham mais que 3 atletas por gênero elegíveis em obter uma vaga Continental, a fim de que selecionem 3 atletas por gênero e por categoria de peso que vão permanecer elegíveis a receberem as vagas continentais, respeitando o número máximo de atletas por Comitê Olímpico Nacional.

23 de maio de 2024: os respectivos Comitês Olímpicos Nacionais vão notificar a IWF sobre os atletas selecionados e o número de categorias de peso que permanecerão elegíveis para receberem as vagas Continentais, respeitando o número máximo de atletas por Comitê Olímpico Nacional.

24 de maio de 2024: a IWF publicará a lista final com o ranking de classificação e notificará os Comitês Olímpicos Nacionais sobre as vagas relocadas, obtidas através do top 10 e da representação Continental, por categoria de peso e de acordo com o RCO.

31 de maio de 2024: Comitês Olímpicos Nacionais confirmam para a IWF o uso das vagas relocadas.

3 de junho de 2024: a IWF confirma para os Comitês Olímpicos Nacionais a relocação de quaisquer vagas que não foram usadas.

10 de junho de 2024: os Comitês Olímpicos Nacionais confirmam para a IWF o uso das vagas relocadas.

11 de junho de 2024: a IWF notifica o país anfitrião a disponibilidade de vagas para ele preencher.

12 de junho de 2024: o país sede confirma o uso das vagas pelo país anfitrião.

12 de junho de 2024: a IWF informa o Comitê Olímpico Internacional (COI) sobre a disponibilidade das categorias de peso para as vagas do critério da Universalidade.

14 de junho de 2024: a Comissão Tripartite confirma por escrito a distribuição das vagas pelo critério da Universalidade para os Comitês Olímpicos Nacionais.

14 de junho de 2024: a IWF confirma para os Comitês Olímpicos Nacionais a relocação de quaisquer vagas do país sede.

21 de junho de 2024: os Comitês Olímpicos Nacionais confirmam para a IWF o uso das vagas relocadas pelo país sede.

21 de junho de 2024: os Comitês Olímpicos Nacionais confirmam para a IWF o uso das vagas relocadas pelo critério da Universalidade.

24 de junho de 2024: a IWF confirma a relocação de quaisquer vagas a serem distribuídas pelo critério da Universalidade.

1º de julho de 2024: os Comitês Olímpicos Nacionais confirmam à IWF o uso das vagas relocadas pelo critério da Universalidade.

8 de julho de 2024: prazo para as inscrições para os Jogos Olímpicos Paris 2024.

26 de julho a 11 de agosto de 2024: Jogos Olímpicos Paris 2024

