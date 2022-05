Paris 2024: as categorias de peso para o torneio Olímpico do boxe

Nos Jogos Olímpicos Paris 2024, um total de 13 categorias de peso serão disputadas no boxe.

Em linha com o objetivo do Comitê Olímpico Internacional (COI) de alcançar a plena igualdade de gênero, o número de categorias no feminino e no masculino será a mais uniforme de sempre: Paris 2024 terá sete categorias para os homens e seis para as mulheres.

Isso significa uma categoria a menos no masculino (em Tóquio 2020 eram oito), enquanto o feminino aumentou em duas (nos últimos Jogos eram cinco).

Categorias de peso na classificação do boxe para Paris 2024

Categorias de peso (masculino):

51kg

57kg

63.5kg

71kg

80kg

92kg

+92kg

Categorias de peso (feminino):

50kg

54kg

57kg

60kg

66kg

75kg

O que aconteceu no torneio de boxe em Tóquio 2020

A inclusão de duas novas categorias de peso no feminino em Tóquio 2020 ajudaram a Turquia a conquistar o seu primeiro ouro no boxe, enquanto Japão e Bulgária subiram pela primeira vez no topo do pódio entre as mulheres.

Os únicos países que levaram o ouro mais de uma vez foram Cuba e Grã-Bretanha.

Pugilistas das Filipinas fizeram os melhores Jogos de sempre e levaram três medalhas, enquanto os Estados Unidos ficaram de fora do pódio pela primeira vez desde 2008.

Cuba foi a maior medalhista do boxe nos Jogos de Tóquio, com quatro de ouro e uma de bronze.

Roniel Iglesias levou a melhor sobre Pat McCormack na final dos meio-médios, enquanto que Arlen Lopez se deu bem no duelo com outro boxeador britânico, Ben Whittaker, na final dos meio-pesados, dando o segundo ouro para Cuba na capital japonesa.

O capitão da equipe cubana de boxe e medalhista de ouro na Rio 2016, Julio Cesar La Cruz, levou o título Olímpico entre os pesados, em finalíssima contra o atual campeão mundial, Muslim Gadzhimagomedov (ROC), enquanto que Andy Cruz ficou o quarto ouro do país depois de conquistar a categoria leve na luta contra Keyshawn Davis, no último dia do torneio.

Campeã mundial do peso leve em 2018, Kellie Harrington**,** que também trabalha como funcionária de limpeza em um hospital, confirmou o seu talento ao vencer a então detentora do título mundial, Beatriz Ferreira, no combate que valeu o ouro de um disputado torneio que viu grandes nomes ficarem de fora ao longo dele, como Caroline Dubois (GBR) e Maiva Hamadouche (FRA).

A Bulgária festejou sua primeira medalha de ouro feminina no boxe na história, graças à virada de uma pugilista que havia se aposentado em 2018: a duas vezes medalhista de prata em mundiais, Stoyka Krasteva, tornou-se a primeira atleta do país (entre mulheres e homens) a subir no topo do pódio desde Atlanta 1996.

Busenaz Surmeneli obteve título Olímpico, no meio-médio, tendo sido a primeira medalha de ouro no boxe para a Turquia.

Depois de seis medalhas na Rio 2016 (incluindo duas de ouro), a França ficou de fora do pódio depois de ser surpreendida por derrotas de Sofiane Oumiha** (prata na categoria leve no Rio de Janeiro), Billal Bennama (bronze no peso mosca do mundial de 2019) e Maiva Hamadouche (campeã europeia do peso leve em 2019).

Que melhor momento para os pugilistas franceses mostrarem sua força do que em casa em Paris 2024?