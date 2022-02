Prévia da patinação artística masculina: Hanyu e Chen têm companhia na corrida pela medalha de ouro

A corrida pelo ouro na patinação artística masculina se estende muito além de dois patinadores de destaque.

Enquanto todos os olhos estão voltados para o reinante e duas vezes medalhista de ouro Olímpico Hanyu Yuzuru, bem como para Nathan Chen, que ganhou os últimos três títulos mundiais, vários outros patinadores devem ser levados em consideração para o pódio no evento da patinação artística individual masculina, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022.

Os homens devem entrar no gelo na manhã de terça-feira (8 de fevereiro) no Estádio Indoor da Capital, o primeiro de quatro eventos individuais do programa Olímpico. A patinação livre acontecerá na quinta-feira (10 de fevereiro).

Na segunda-feira (7 de fevereiro), o ROC conquistou a medalha de ouro por equipe à frente dos EUA, enquanto o Japão conquistou seu primeiro bronze por equipe no evento.

Enquanto Chen conquistou uma segunda medalha Olímpica como parte da equipe dos EUA, Hanyu optou por ficar de fora do evento por equipes, chegando à Pequim no domingo (6 de fevereiro) e treinando pela primeira vez na segunda-feira.

Em vez disso, o medalhista de prata em PyeongChang 2018, Uno Shoma, e o campeão dos Jogos Olímpicos da Juventude, Kagiyama Yuma, se vestiram para o Japão para ajudar a equipe a conquistar o bronze. Os dois patinadores japoneses serão os inimigos mais prováveis de Hanyu e Chen: cada um dos homens está armado com um quadro de saltos quádruplos - além de conteúdo artístico para atrair o público.

Mas é apenas Hanyu, agora com 27 anos, que tentará o Axel quádruplo - um salto nunca feito antes nos Jogos Olímpicos - ou em outro lugar.

Ele tentou o salto várias vezes na segunda-feira, mas não conseguiu aterrissar. O salto não é permitido no programa curto, portanto só será tentado na patinação livre. Ele aterrissou em dezembro nas nacionais japonesas, mas o salto foi rebaixado - quando Hanyu desceu em dois pés e completou a rotação (que deveria ser feita no ar) no gelo.

A busca pelo Axel quádruplo é o foco e o propósito de um patinador que já possui duas medalhas de ouro Olímpicas: Hanyu disse que é sua prioridade sobre a medalha de ouro aqui.

Sonhos dourados: Chen, Hanyu, Uno e Kagiyama

Enquanto o Axel quádruplo continua sendo o principal objetivo de Hanyu, sua qualidade de patinados nas nacionais japonesas há apenas algumas semanas - onde conquistou o sexto título nacional - mostra que ele está no tipo de forma que poderia torná-lo o primeiro patinador individual a conquistar títulos Olímpicos consecutivos em quase 100 anos.

Uma lesão no tornozelo forçou Hanyu a sair do Grand Prix no início desta temporada em um cenário assustadoramente semelhante ao que ele enfrentou na preparação para PyeongChang 2018, onde ele conseguiu ficar em forma a tempo de conquistar um segundo ouro.

Hanyu passou grande parte dos últimos dois anos treinando sozinho em casa, em Saitama, longe de sua base de treinamento em Toronto. Seu técnico de longa data Brian Orser não estará ao seu lado nas placas ou no "Kiss and Cry" em Beijin, embora Orser continue listado como seu técnico.

No programa curto de terça-feira, Hanyu vai patinar no penúltimo grupo, pouco antes do Uno.

Há um ditado na patinação que diz: Você não pode ganhar um evento com o programa curto... mas você pode perder sem ele.

O que observar então? Programas limpos: Os homens fazem apenas três passos de salto - incluindo um em combinação, bem como um Axel - e o programa de dois minutos e 50 segundos força os patinadores a dar o seu melhor sem erros.

Kondratiuk, Brown, Messing podem impressionar

Juntando-se à Chen no grupo final estarão Kagiyama, assim como seu companheiro de equipe, o americano Jason Brown - um dos melhores patinadores artísticos do mundo - e o canadense Keegan Messing, depois de perder o evento por equipe, pois testou positivo para Covid antes de partir de Vancouver.

O grupo de Hanyu e Uno também conta com Cha Junhwan, o campeão dos Quatro Continentes da Coreia do Sul, bem como o medalhista dos Jogos Olímpicos da Juventude de Lausanne 2020, Andrei Mozalev, do ROC.

O companheiro de equipe de Mozalev, Mark Kondratiuk, de apenas 18 anos, foi impressionante nos eventos por equipe, ajudando o ROC a conquistar o ouro. O adolescente teve uma explosão nas últimas seis semanas: ele ganhou as nacionais e depois os europeus, e se tornou o favorito de fato para a equipe de três homens depois que o ex-medalhista mundial Mikhail Kolyada foi excluído antes dos Jogos.

Também, para auxiliar o ROC está Evgeni Semenenko, parceiro de treinamento de Kolyada.

Voltas e reviravoltas: o evento masculino pode ter surpresas?

Chen, que venceu cada um dos três campeonatos mundiais desde PyeongChang - em 2018, 2019 e 2021 - começou sua temporada com sua primeira derrota internacional em mais de dois anos, ficando em terceiro lugar na Skate America.

Foi lá que seu companheiro de equipe Vincent Zhou ganhou sua primeira medalha de ouro no Grand Prix. Depois que Zhou patinou na parte da patinação livre masculina do evento por equipes no domingo, no entanto, foi revelado no dia seguinte que ele havia testado positivo para Covid-19, deixando em dúvida sua participação no evento individual.

Chen, que como Hanyu é seis vezes campeão nacional, contará com saltos de grande qualidade em dois programas que ele revisitou da temporada encurtada 2019-2020, "La Boheme" no curta e "Rocketman" no livre. Ele planeja cinco quádruplos na patinação livre.

O jovem de 22 anos parecia confiante em seu programa no evento curto por equipe, quatro anos depois de tropeçar naquele patins - no curto individual - nos Jogos Olímpicos. Ele terminou no quinto lugar geral em 2018 - e não perdeu outro evento até seu bronze na Skate America.

Enquanto ele e Hanyu receberão os holofotes mais brilhantes, Uno e Kagiyama persistem - a estrela em ascensão de 18 anos conquistou o primeiro loop quádruplo na competição Olímpica em seu caminho para ajudar o Japão a ganhar o bronze por equipe.

Uno se juntou ao técnico Stephane Lambiel, um medalhista de prata Olímpico, depois que o suíço atrasou sua viagem após testar positivo para a Covid-19.

Individual masculino - programação, ordem dos patinadores

O programa curto está em andamento a partir de 09:15, hora local, na terça-feira (8 de fevereiro). A patinação livre acontecerá na quinta-feira (10 de fevereiro) às 09:30, horário local. Você pode ver a programação completa de patinação aqui.

Terça-feira, 8 de fevereiro às 09:15 - Patinação individual masculina - Programa curto

Quinta-feira, 10 de fevereiro às 09:30 - Patinação individual masculina - Programa Livre

A ordem de patinação do programa curto já foi definida e é feita em relação ao atual ranking mundial de patinadores. Os grupos são então sorteados aleatoriamente:

Grupo 1

1 SADOVSKY Roman CAN

2 MAJOROV Nikolaj SWE

3 BRITSCHGI Lukas SUI

4 SELEVKO Aleksandr EST

5 JIN Boyang CHN

6 LITVINTSEV Vladimir AZE

Grupo 2

7 LEE Sihyeong KOR

8 CARRILLO Donovan MEX

9 SHMURATKO Ivan UKR

10 BYCHENKO Alexei ISR

11 BREZINA Michal CZE

12 ZHOU Vincent USA

Grupo 3

13 MILYUKOV Konstantin BLR

14 KERRY Brendan AUS

15 SIAO HIM FA Adam FRA

16 KONDRATIUK Mark ROC

17 SEMENENKO Evgeni ROC

18 AYMOZ Kevin FRA

Grupo 4

19 VASILJEVS Deniss LAT

20 MOZALEV Andrei ROC

21 HANYU Yuzuru JPN

22 UNO Shoma JPN

23 CHA Junhwan KOR

24 RIZZO Matteo ITA

Grupo 5

25 GRASSL Daniel ITA

26 MESSING Keegan CAN

27 KAGIYAMA Yuma JPN

28 CHEN Nathan USA

29 KVITELASHVILI Morisi GEO

30 BROWN Jason USA