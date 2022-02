Alerta de medalha: Kamila Valieva faz história e ROC é ouro por equipes na patinação artística

Kamila Valieva fez história mais uma fez na patinação artística em Beijing 2022. Nesta segunda-feira, 7 de fevereiro, a atleta de 15 anos se tornou a primeira mulher a executar não só um, mas dois saltos quádruplos em Jogos Olímpicos no programa longo individual feminino do evento por equipes, cuja medalha de ouro foi para o ROC.

A prata ficou com os EUA e o bronze com o Japão.

Os EUA haviam saído na liderança no evento por equipes, com as maiores notas no programa curto do individual masculino, graças a Nathan Chen, e à dança rítmica da dança no gelo. A República Popular da China levou a melhor no programa curto de pares.

No entanto, o ROC ficou no top 3 nos três primeiros eventos e depois contou com a força de sua equipe feminina para tomar o ouro. Kamila Valieva quase bateu seu próprio recorde no programa curto do individual feminino em 6 de fevereiro e o ROC ficou em segundo no programa longo do individual masculino (liderado pelo japonês Kagiyama Yuma).

Mesmo com uma queda na dança livre da dança no gelo, Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov (ROC) ficaram em primeiro, deixando Valieva sem pressão para emocionar o público em todo o mundo novamente em Pequim, com a nota 178.92.

Com uma série muito acima da média em termos de dificuldade, Valieva começou com um salto quádruplo, depois mostrou um Axel triplo (raro entre mulheres) e mais um quádruplo combinado com um triplo. A jovem tentou mais um quádruplo, mas sofreu uma queda que nem passou perto de afetar a sua expressiva nota.

Em 2014, a Federação Russa conquistou a medalha de ouro neste evento. Quatro anos depois, em PyeongChang 2018, o OAR foi prata. Os EUA sobem ao pódio novamente, desta vez com a prata.

