Medalhas Olímpicas de Portugal: Carlos Lopes, o primeiro medalhista de ouro

Entre os países de língua portuguesa, Portugal foi o país que primeiro esteve presente nos Jogos, em Estocolmo 1912. Possui uma história Olímpica bastante rica, com 28 medalhas conquistadas, sendo que a primeira de ouro aconteceu em Los Angeles 1984, na maratona.

O Olympics.com começa uma série com os atletas portugueses que conquistaram medalhas para o país em Jogos. Este primeiro capítulo é justamente sobre aquele que colocou Portugal no lugar mais alto do pódio pela primeira vez: Carlos Alberto de Sousa Lopes.

O início

Mais velho de sete irmãos, desde bem pequeno cultivou o espírito de liberdade e procurou fazer o que gostava. Jogava futebol, mas seu peso e estatura impendiam-no de levar o esporte mais a sério. Nas brincadeiras de criança e quando adolescente, as corridas eram despretensiosas e bastante comuns, em que ele não se saía mal.

Assim, sugeriram-lhe o atletismo.

"Na primeira prova que fiz, disse a mim mesmo: o que você está fazendo aqui? Olhava para frente e só via gente", disse Lopes ao programa "Agora Nós", da RTP (Rádio e Televisão de Portugal). Terminou em segundo lugar e deu o título de equipes para o Lusitano, clube da sua terra natal (Vildemoinhos).

Segundo ele próprio, percebeu que levava jeito.

Era o ano de 1966 quando partiu para Lisboa para treinar no Sporting Clube de Portugal, referência nas provas de fundo, sob os olhares de Moniz Pereira, reconhecido treinador e um dos grandes nomes do esporte do país. "Ele era apaixonado pelo que fazia e fazia as pessoas apaixonarem-se também pelo mesmo, de acreditar que tudo era possível", comentou Lopes sobre Moniz Pereira.

Maratona masculina dos Jogos Los Angeles 1984. Da esquerda para a direita estão Carlos Lopes (POR), de Castella (AUS) e o britânico Charlie Spedding.

Nos primeiros anos na capital portuguesa, Lopes ainda conciliava as atividades do atletismo com outras profissões, como as funções administrativas que exerceu em um banco e também em um jornal. Treinava apenas uma hora por dia, o que limitou sua evolução.

A prata em Montreal

A partir de 1975, o Sporting já conseguia proporcionar a Lopes melhores condições, ele já conseguia dedicar-se quase exclusivamente ao atletismo. O resultado não demoraria a aparecer. Em 1976 ganhou o campeonato do mundo de cross-country, título que deu-lhe bastante projeção. Em sua segunda participação Olímpica, em Montreal, a primeira medalha em Jogos, com a prata nos 10000m. Tinha liderado a maior parte da prova e foi ultrapassado pelo finlandês Lasse Virén nas últimas centenas de metros.

"Aquilo (a medalha de prata) já era uma vitória, mas uma frustração tremenda, porque queria ser campeão Olímpico e perdi. Custou-me muito, mas foi uma lição tremenda. Aprendi muito com essa derrota", disse Lopes sobre a prova, no documentário "O Homem da Maratona".

Após 16 anos, Portugal voltava a conquistar uma medalha em Jogos. A última havia sido na vela, com os irmãos Mário e José Manuel Gentil Quina, em Roma 1960.

Pelo pódio em Montreal, foi condecorado pelo governo português como Cavaleiro da Ordem do Infante Dom Henrique, em 1977.

1984: o ouro na maratona

No início dos anos 1980, Lopes sabia que o sonho de um título Olímpico só poderia acontecer na maratona, por conta da idade e da velocidade da prova. Precisava conhecer a distância para conhecer-se a si mesmo dentro da distância. Feito isso, passou a conhecer os adversários e usava outras provas internacionais a fim de conhecê-los, mesmo sem ao menos completá-las, como parte da preparação para Los Angeles.

Pouco antes dos Jogos de 1984, é atropelado em uma movimentada via de Lisboa, conhecida como "segunda circular", em frente ao Estádio da Luz. "Quando percebi que não havia partido nada, levantei-me e disse...isso está bom", comentou para a RTP. Passou três dias em observação, que finalmente não tiraram dele o sonho da medalha de ouro.

Para a Califórnia, Lopes quis a máxima concentração e procurou fazer sua própria preparação. Viajou separadamente da delegação portuguesa, preferiu ficar em hotel ao lado da esposa e longe da agitação da Vila Olímpica.

"Acho que foi bom...estava sossegadinho...no dia da competição (maratona) eu ia para a 'minha festa'", comentou Lopes no mesmo documentário, sobre aquele domingo, 12 de agosto de 1984. "Nos 20 primeiros quilômetros, aquilo é um passeio. A partir dos 30 é a parte mais crítica, em que todos desconfiam de todos", completou.

Próximo ao Coliseu de Los Angeles, Lopes se distanciou. A menos de dois quilômetros, passou a desfrutar, como ele mesmo comentou. "Aquilo foi para acabar...e acima de tudo cumprimentar o público...não é para qualquer um...", falou ele para o programa "Agora Nós", da RTP, sobre como foi dar a volta final da maratona dentro do estádio diante de 92 mil pessoas.

Com o tempo de 2h09min21s e recorde Olímpico, vitória na maratona para Carlos Lopes.

Pela primeira vez Portugal subia no topo do pódio em Jogos.

Ao se recordar de toda a trajetória e carreira, se tem vontade de voltar no tempo e reviver algum momento, ele finaliza: "Se pudesse...aquilo foi tão perfeito que não sei se gostaria de voltar a repetir, não vale a pena fazer mais nada. As coisas que fiz, perduram. Por que faria diferente?"