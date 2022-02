Alerta de medalha: Vinzenz Geiger ultrapassa rivais no final e vence o combinado nórdico pista normal 10km

Em uma chegada muito disputada, o alemão Vinzenz Geiger, 24, conquistou o título do combinado nórdico Gundersen pista normal 10km, com tempo de 25min7s7. Ele foi apenas o décimo primeiro no salto de esqui, mas fez a diferença no esqui cross-country e conquistou sua segunda medalha de ouro - a outra veio em PyeongChang 2018 no evento por equipes pista longa.

Geiger vinha em boa fase, com duas vitórias e três vices em Copas do Mundo em oito eventos nesta temporada.

No combinado nórdico, os atletas realizam salto de esqui e esqui cross-country no mesmo dia. A pontuação no salto é transformada em vantagem em tempo para a prova de cross-country (método Gundersen).

A prata foi do norueguês Joergen Graabak, oito centésimos mais lento que Geiger e nono na fase de salto de esqui. Esta é sua quarta medalha Olímpica e segunda de prata. Ele já foi campeão no individual e por equipes na pista longa em Sochi 2014.

O bronze ficou com o austríaco Lukas Greiderer, seis segundos e seis centésimos depois de Geiger no cross-country e segundo no salto. Ele subirá ao pódio Olímpico pela primeira vez.

O atual campeão mundial Johannes Lamparter, da Áustria, ficou fora do pódio, na quarta colocação, e o alemão Johannes Rydzek, líder da maior parte da fase de cross-country, foi quinto.

Líder no salto, o japonês Yamamoto Ryota não segurou a liderança no cross-country e terminou em 14º.

Favoritos no evento antes do início dos Jogos, Jarl Magnus Riiber (Noruega) e o tricampeão Olímpico Eric Frenzel (Alemanha) foram colocados em isolamento por protocolos de Covid-19 e não competiram.

