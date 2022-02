Alerta de medalha: Su Yiming é ouro no snowboard big air masculino em Beijing 2022

Para a história!

Presente pela segunda vez em Jogos Olímpicos de Inverno, o snowboard chegou ao fim nestes Jogos Olímpicos de Inverno com o big air masculino na tarde desta terça-feira, dia 15. E encerrou com chave-de-ouro para os anfitriões, com a medalha de ouro de Su Yiming (CHN).

Com emoção do início ao fim, o pódio só foi definido nos últimos momentos. Mons Roisland (NOR), apostando todas as suas fichas, ficou com a prata, enquanto que Max Parrot (CAN), que não começou bem, conseguiu o bronze, sua segunda medalha conquistada em Pequim (foi ouro no slopestyle).

O Olympics.com conta como foi o evento que encerrou o programa do snowboard em Beijing 2022.

As primeiras descidas

Na primeira descida, Chris Corning (USA), Su Yiming (CHN) e Mons Roisland (NOR) fizeram as três primeiras colocações. Candidato a medalha, o atual campeão Olímpico, Sébastien Toutant (CAN) sequer avançou da fase classificatória. Os demais canadenses - favoritos e 25% dos finalistas, Mark McMorris, Darcy Sharpe e Max Parrot - não foram tão bem na primeira série e, como as notas são somadas, precisavam fazer de tudo para ao menos garantir o pódio.

O norte-americano líder na primeira rodada não foi muito bem na segunda, o que permitiu Roisland e um impecável Su - que emplacou nota 93 com salto de 1800º - atingirem provisoriamente as duas primeiras colocações, com o chinês na liderança.

Nada parecia possível tirá-lo da ponta, nem mesmo OTSUKA Takeru (JPN) e Max Parrot, que cravaram notas de 95 e 94, respectivamente, na segunda descida.

Uma descida de ouro

No terceiro e última salto, quem não foi bem precisava melhorar e quem foi, precisava ser ainda melhor.

Parrot foi cauteloso e assegurou um segundo lugar parcial. OTSUKA quis arriscar, mas o salto não saiu como ele gostaria e não ficou com o pódio. McMorris, em busca da sua quarta medalha em Jogos - a segunda em Pequim -, não foi bem no pouso e ficou longe da disputa por medalhas.

Corning, Marcus Kleveland (NOR) e Niek van der Velden (NED), que tinham ido bem nas descidas anteriores, não foram bem na terceira, ao contrário de Roisland, que melhorou em relação ao segundo salto, fez 82.50 e conquistou a medalha de prata, passando Parrot, que ficou com o bronze. É também a segunda medalha do canadense em Pequim, já que foi ouro no slopestyle.

Su, o último de todos a saltar - já que era o líder - apenas cumpriu o programado e saltou.

O ouro já era dele.

Às vésperas de completar 18 anos de idade (nasceu em 18 de fevereiro de 2004), soma este título à prata no slopestyle há alguns dias nestes Jogos. Duas medalhas Olímpicas que celebram uma excelente temporada do jovem chinês.

É a sexta medalha de ouro para a República Popular da China em Beijing 2022, recorde de conquistas para o país em Jogos de Inverno.

Como ficou o pódio

Ouro: SU Yiming (CHN) - 182.50

Prata: Mons Roisland (NOR) - 171.75

Bronze: Max Parrot (CAN) - 170.25

