Alerta de medalha: Suécia é ouro no revezamento feminino 4 x 6km do biatlo em Beijing 2022

A Suécia garantiu em Beijing 2022 a sua primeira medalha de ouro em Jogos Olímpicos de Inverno no revezamento feminino do biatlo 4x6km. Assumindo a liderança na segunda metade da prova com Hanna Oeberg, coube à irmã, Elvira Oeberg, conduzir o time para a sua primeira conquista dourada.

A prata ficou com o ROC, que liderou boa parte da final Olímpica. A Alemanha, em incrível recuperação, superou a Itália nos quilômetros finais e volta ao pódio desta prova depois de ficar ausente em Sochi 2014 e PyeongChang 2018.

Com -17º celsius, foram ao todo 20 quartetos no final da tarde desta quarta-feira em Zhangjiakou, e o Olympics.com faz um resumo deste revezamento.

Como foi

No primeiro revezamento, Suécia e Itália assumiram as primeiras colocações logo após passarem pelas duas sessões de tiro (duas sessões para cada esquiador), sendo superadas pela Alemanha, com Vanessa Voigt, antes da primeira troca. No entanto, era seguida muito de perto por Mona Brorsson (SWE) e Dorothea Wierer (ITA).

Durante a segunda perna Brorsson liderou até ser superada por Wierer na primeira parada para os tiros. Itália na frente, abrindo bastante vantagem. Agora a prova tinha como vice-líder a equipe do ROC, com Kristina Reztsova.

Nada mudou quando da saída da quarta sessão de tiros, mas foi no trecho a seguir que Reztsova passou Wierer e, com isso, o ROC assumia a liderança na metade da prova.

A metade final

Uma liderança de 10 segundos na frente já no início da terceira perna, conduzida por Svetlana Mironova (ROC). Samuela Comola (ITA) e Hanna Oeberg (SWE) se mantinham na segunda e terceira posições, respectivamente, e já com grande vantagem de aproximadamente 20 segundos sobre a Alemanha, quarta colocada.

No quilômetro 13 Hanna Oeberg ultrapassou Comola e a Suécia entrou em segundo lugar na quinta parada para os tiros, que não reservou surpresas nas primeiras colocações da prova. O ROC seguia líder, a Suécia em segundo e a Itália em terceiro.

Entretanto, na sexta parada para os tiros, o ROC e a Suécia perdem tempo. Comola, eficiente com o rifle, assume a primeira posição por pouco tempo, porque Hanna Oeberg a alcança para entregar a Suécia - para a sua irmã Elvira - na primeira posição para a última perna.

Logo no primeiro trecho a equipe sueca abriu 20 segundos de vantagem para o time italiano, que tinha Federica Sanfilippo como última biatleta. A penúltima linha de tiro permitiu o ROC ultrapassar a Itália e ir para a segunda colocação, dando para a Alemanha a chance de ganhar tempo e encostar nas três primeiras.

Dito e feito.

Na sequência, Denise Herrmann (GER) colocou a equipe alemã em posição de medalha. A Itália dava adeus à chance do primeiro pódio em Jogos nesta prova do biatlo.

No trecho final, cada biatleta soube administrar bem suas colocações e, assim, o time sueco ficou com o ouro, o ROC com a prata e a Alemanha, com o bronze.

Resultados finais

Ouro: Suécia - Linn Persson - Mona Brorsson - Hanna Oeberg - Elvira Oeberg

- Linn Persson - Mona Brorsson - Hanna Oeberg - Elvira Oeberg Prata: ROC - Irina Kazakevich - Kristina Kreztsova - Svetlana Mironova - Uliana Nigmatullina

- Irina Kazakevich - Kristina Kreztsova - Svetlana Mironova - Uliana Nigmatullina Bronze: Alemanha - Vanessa Voigt - Vanessa Hinz - Franziska Preuss - Denise Herrmann

O biatlo em Beijing 2022

O biatlo continua nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 com a realização da largada em massa masculina de 15km nesta sexta-feira dia 18 de fevereiro a partir das 17:00 hora local de Pequim (6:00 pela hora de Brasília).

