Alerta de medalha: Marte Olsbu Roeiseland conquista terceiro ouro no biatlo em Beijing 2022, agora na perseguição

O nome do biatlo feminino em Beijing 2022 continua sendo a norueguesa Marte Olsbu Roeiseland, que conquistou seu terceiro ouro, agora na perseguição 10km feminina, neste domingo, 13 de fevereiro. A Noruega segue soberana na modalidade, com oito medalhas.

Roeiseland confirmou o favoritismo, já que havia vencido três das quatro corridas de Copa do Mundo desta temporada na perseguição.

"Eu tive uma preparação muito boa e estava me preparando para estes Jogos Olímpicos há muito tempo. Tive uma boa posição de largada hoje, o que ajuda muito. O tiro foi bom e foi bem divertido correr", comentou Roeiseland.

"Toda medalha é especial. Estou apenas tentando estar aqui e presente. Agora estou apenas curtindo o momento", acrescentou a norueguesa.

Largando em primeiro devido à vitória no sprint no dia anterior, Roeiseland fechou a prova com 1min36s5 de distância da medalhista de prata, a sueca Elvira Oeberg, que manteve a segunda colocação após o sprint.

"Foi, acima de tudo, uma corrida muito dura. Provavelmente uma das perseguições mais duras que eu já fiz", opinou Oeberg. "As condições estavam muito lentas e a neve estava bem mais leve, então foi difícil".

"Depois de dois erros [de tiro] na primeira parada, eu não estava me sentindo tão confiante. Senti que tinha desperdiçado a chance de medalha, mas voltei a sentir a chance na última parada", lembrou. "Estou muito feliz por ter conseguido segurar as pontas".

O bronze foi uma surpresa, já que a norueguesa Tiril Eckhoff largou apenas na sétima colocação. No entanto, ela aproveitou os erros de tiro da italiana Dorothea Wierer e o esgotamento físico da compatriota Ingrid Landmark Tandrevold para subir ao pódio.

"Havia muita neve, muita neve lenta. Foi uma corrida dura e tive que dar tudo de mim para ganhar uma medalha", afirmou Eckhoff. "Eu nunca desisti. Esse é meu mantra".