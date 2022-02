Alerta de medalha: com virada no fim, Noruega é ouro no revezamento masculino 4 x 7,5km do biatlo em Beijing 2022

Quando se trata do biatlo, tudo pode acontecer.

Foi o que aconteceu nesta ensolarada tarde de terça-feira, quando o Centro Nacional de Biatlo em Zhangjiakou recebeu a disputa por medalha do revezamento masculino 4 x 7,5km de Beijing 2022.

O ROC liderou quase até o fim, quando foi superado no último estande de tiro pela Noruega e França.

Os noruegueses assumiram a liderança e, assim, asseguraram o tricampeonato nos Jogos de Inverno, depois dos títulos em Salt Lake City 2002 e Vancouver 2010. Tinham sido vice-campeões em PyeongChang 2018.

Em segundo lugar, com a prata, em excelente prova de recuperação chegou o quarteto da França em seu melhor resultado (os franceses foram bronze em Lillehammer 1994, Salt Lake City 2002 e Turim 2006). O ROC, que liderou a maior parte da prova, ficou com o bronze.

O Olympics.com conta como foi esta surpreendente final do revezamento masculino 4x7,5km do biatlo.

Como foi

Os noruegueses começaram na liderança, com Sturla Holm Laegreid, que foram superados no quilômetro cinco pelo ROC, com Said Khalili. O ROC iria se manter na liderança até o estande de tiro final. Segundo, terceiro e quatro lugares foram se alternando entre França, Alemanha, Noruega e Belarus, que vinha bem até cair sete posições no estande de tiro número seis, no 20º quilômetro.

Nessa altura, a Noruega, que ocupava a sexta posição, passa a ser representada por uma das referências do esporte, Johannes Thingnes Boe (NOR), que coloca a equipe em terceiro lugar, uma posição que veio a ser bastante decisiva. Enquanto isso, o ROC seguia em primeiro lugar, confortável, com 50 segundos de vantagem.

No biatlo, no entanto, este tempo de diferença - que parece bastante - muitas vezes não faz diferença.

Na oitava e última parada para os tiros, o ROC demora um pouco mais para acertá-los e a equipe é ultrapassada pela Noruega e pela França, que partiram para as medalhas de ouro e prata, respectivamente, ficando o bronze com o ROC.

Uma virada norueguesa surpreendente. Estavam em sétimo quando do primeiro revezamento, em sexto no segundo, passaram para terceiro na passagem final e para o primeiro no última parada para os tiros.

Também merece destaque Quentin Fillon Maillet (FRA), cuja medalha de prata desta prova é a quinta conquistada em Pequim. Ele é o primeiro biatleta a conseguir esse feito, primeiro atleta homem nos esportes de inverno a realizar esta proeza desde 1980 e o primeiro atleta francês a conseguir cinco medalhas em uma mesma edição de Jogos, quer seja de Verão ou de Inverno, desde 1924

Resultados finais

Ouro: Noruega - Sturla Holm Laegrid - Tarjei Boe - Johannes Thingnes Boe - Vetle Sjaastad Christiansen

Sturla Holm Laegrid - Tarjei Boe - Johannes Thingnes Boe - Vetle Sjaastad Christiansen Prata: França - Fabien Claude - Emilien Jacquelin - Simon Desthieux - Quentin Fillon Maillet

Fabien Claude - Emilien Jacquelin - Simon Desthieux - Quentin Fillon Maillet Bronze: ROC - Said Khalili - Alexander Loginov - Maxim Tsvetkov - Eduard Latypov

O que eles disseram

"É incrível. Não esperava por essa. Mas hoje não lutei pelo meu recorde, mas sim pela equipe. Isso para mim é o mais importante porque somos todos amigos. Eu realmente queria compartilhar um bom momento com o time e isso aconteceu hoje. Uma medalha de prata, um momento muito bom", refletiu Quentin Fillon Maillet (FRA), cuja medalha de prata na prova é a sua quinta nestes Jogos.

"Acho que tivemos hoje um bocado de sorte, com o Christiansen (Vetle Sjaastad, o último a entrar) fazendo uma excelente parte. Foi espetacular", disse Johannes Thingnes Boe (NOR), sobre a prova.

O biatlo em Beijing 2022

O biatlo continua nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 com a realização do revezamento feminino 4x6km nesta quarta-feira dia 16 de fevereiro a partir das 15:45 hora local de Pequim (4:45 pela hora de Brasília).

Você pode acompanhar as emoções do biatlo em Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.

CLIQUE AQUI para mais informações