Alerta de medalha: Qi Guangpu, da República Popular da China, vence ouro no aerials masculino do esqui estilo livre em Beijing 2022

Qi Guangpu, da República Popular da China, garantiu mais um ouro ao país anfitrião em Beijing 2022 ao vencer no aerials masculino do esqui estilo livre. A prata foi para Oleksandr Abramenko, da Ucrânia, e o bronze foi para Ilia Burov, do ROC.

O salto que garantiu o ouro para Qi Guangpu valeu uma nota de 129.00. Abramenko, que tentava defender o ouro conquistado em PyongChang 2018, fez 116.50 na tentativa final.

Já Burov foi bronze, com apenas 114.93. Ilia é irmão de Maxim Burov, que era um dos favoritos ao ouro e sequer se classificou para o salto final.

Salto aos gritos de 'você é bom, você é bom'

Qi Guangpu foi apenas o quarto colocado na classificação. Ele sabia que precisava contar com um "algo a mais" para a disputa da decisão. E a ajuda extra veio de seu técnico.

Na hora de descer para pegar a rampa, o treinador gritou para o esquiador: "Você é bom, você é bom", batendo palmas em meio ao frio do Parque de Neve de Genting.

O estímulo pareceu fazer efeito: o atleta chinês saltou rumo ao título, obtendo a nota de 129.00 decisiva.

Segunda medalha para Qi Guangpu

Foi a segunda vez que Qi Guangpu, de 31 anos foi para o pódio em Pequim: ele já tinha sido medalha de prata na disputa por equipes mistas, vencida pelos Estados Unidos. Jia Zongyang, que também fez parte do time, ficou em sétimo lugar e sequer foi à final.

Por falar nos EUA, Justin Shoenefeld e Christopher Lillis, que dias atrás tinham sido ouro na disputa por equipes mista ao lado de Ashley Caldwell, terminaram em quinto e sexto lugares, respectivamente.

Lillis tinha passado em terceiro lugar na classificação e optou por um salto muito arriscado para a final, mas se prejudicou na aterrissagem e ficou apenas com uma nota de 103.00.

