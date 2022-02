Alerta de medalha: Birk Ruud é ouro no masculino do esqui big air em Beijing 2022 

Uma jornada inesquecível no Big Air Shougang, com a primeira medalha de ouro de sempre no big air do esqui estilo livre masculino nos Jogos de Inverno, evento que faz sua estreia no programa Olímpico em Beijing 2022.

Entre os finalistas, destaque para o norte-americano Alex Hall, medalhista de ouro nos X Games de 2022. O norueguês Birk Ruud venceu o evento-teste em 2019 e foi campeão do big air estilo livre nos X Games em 2019 e 2020. Outro nome que é referência é do sueco Oliwer Magnusson, campeão dos X Games em 2021 que pode dar ao seu país a primeira medalha - de qualquer cor - em Jogos Olímpicos de Inverno.

Dos 12 finalistas, seis escandinavos (três noruegueses e três suecos), dois norte-americanos, um canadense, um espanhol e um italiano.

O Olympics.com faz um resumo de como foi essa busca pelas primeiras medalhas Olímpicas do big air do esqui estilo livre masculino na história.

As duas primeiras descidas

Uma disputa de altíssimo nível.

Tão logo os esquiadores desciam em Shougang, o grau de exigência daqueles que viriam pela frente aumentava cada vez mais. Isso explica as altas notas dos três primeiros, 90 pontos (Birk Ruud 95.75, Evan McEachran 93.00 e Leonardo Donaggio 91.00).

Para se ter uma ideia, o norueguês Ruud, último a saltar na primeira bateria, girou 1980º em seu salto e garantiu o primeiro lugar parcial.

Na segunda bateria, o alto nível se manteve. Várias notas acima dos 90 pontos. Quem precisava de bons índices, era a hora.

Assim foi com o norueguês Christian Nummedal (93.00), o norte-americano Colby Stevenson (91.75) com um triple core, o sueco Henrik Harlaut (90.00) e o norte-americano Alexander Hall (92.50).

Birk Ruud em tarde inspirada cravou 92 pontos no segundo salto.

Ainda restava a terceira e última descida.

Bandeira nas mãos...ouro no peito

Se precisavam arriscar, era a última chance. Quem tinha alguma oportunidade, arriscou. Houve muitas quedas, mas alguns destaques: Colby Stevenson (USA) foi o primeiro desta terceira série de saltos a superar os 90 pontos, que o colocou lá em cima entre os primeiros e torcendo para não ser superado. Na sequência, Jesper Tjader (SWE) também chegou em pontuação semelhante, só que diferente de Stevenson, era insuficiente para o pódio.

Ainda faltavam Ruud, Donaggio, Magnusson e Harlaut.

Magnusson aplicou um belo salto e deu a responsabilidade aos adversários. Logo depois, Donaggio acabou caindo e, com ele, caiu também a chance do pódio. Harlaut fez um triple cork e vários giros, garantiu o bronze.

Com isso, Stevenson assegurou a prata.

E Ruud assegurou o ouro. Com a pontuação tão boa, com dois saltos ele já tinha o topo do pódio. No entanto, ele resolveu saltar. E com a bandeira da Noruega em mãos, ele voou para a glória e teve a medalha de ouro colocada ao peito.

Birk Ruud já era campeão Olímpico de Inverno da Juventude em 2016 e agora, em idade adulta aos 21 anos, deu ao seu país o primeiro ouro para os homens no big air do esqui estilo livre em Jogos Olímpicos de Inverno.

Com a palavra, o campeão Olímpico

"Agarrei a oportunidade, estava focado, aproveitei o momento, eu vivo para o esqui e para me divertir. Estava feliz por ter essa oportunidade. Precisamos de energia positiva e espalhar essa energia positiva para o mundo todo", disse Ruud após a prova.

Resultados finais

1º Birk Ruud (NOR) - 187.75

- 187.75 2º Colby Stevenson (USA) - 183.00

- 183.00 3º Henrik Harlaut (SWE) - 181.00

O esqui estilo livre em Beijing 2022

O esqui estilo livre continua nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 com a competição por equipes mistas do aerials nesta quinta-feira 10 de fevereiro a partir das 19:00 hora local de Pequim (8:00 da manhã pela hora de Brasília).

