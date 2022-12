A temporada internacional do judô chega ao fim com o Masters, de 20 a 22 de dezembro, em Jerusalém, Israel, onde 367 judocas competem por uma premiação total de 196 mil euros.

View this post on Instagram

Destaques do Masters de Judô 2022

A equipe brasileira de judô tentará retomar os bons ventos do Mundial deste ano, no qual o país ficou na segunda posição no quadro de medalhas - atrás apenas do Japão - com quatro medalhas. O país terá 15 representantes em Jerusalém.

Mayra Aguiar e Rafaela Silva subiram ao topo do pódio no Mundial e aparecem como cabeças de chave no Masters, assim como Ketleyn Quadros e Rafael Silva. Eles estreiam diretamente na segunda rodada. Já o medalhista de bronze do Mundial Daniel Cargnin e o cabeça de chave 4 Guilherme Schimidt começam a disputa na primeira rodada.

Outros brasileiros na competição são Amanda Lima, Larissa Pimenta, Jéssica Lima, Eric Takabatake, William Lima, Maria Portela, Marcelo Gomes, Rafael Macedo e Rafael Buzacarini. Já Beatriz Souza, medalha de prata no Mundial, não compete em Israel.

Os cinco portugueses em Jerusalém são Rochele Nunes, Rodrigo Costa Lopes, Catarina Costa, Joana Diogo e Patricia Sampaio, enquanto Edmilson Pedro compete por Angola.