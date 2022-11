Confira a programação do judô nos Jogos Olímpicos Paris 2024

O judô é uma das modalidades mais aguardadas dos Jogos Olímpicos. Presente em Tóquio 1964, passou a ser permanente no Programa Olímpico a partir de Munique 1972. Ao longo das décadas o esporte celebrou campeões, criou ídolos e fez heróis, sempre com competições repletas de ação e emoção.

Em Paris 2024 não será diferente. O judô vai acontecer de 27 de julho (sábado) a 3 de agosto (sábado), na Arena Champ de Mars, localizada no coração da capital francesa, e com capacidade para 8356 torcedores.

Anfitriões, os franceses possuem uma rica história Olímpica na modalidade, com grandes nomes como Teddy Riner e Clarisse Agbegnenou. Campeões por equipes mistas em Tóquio 2020, desta vez, terão o apoio da torcida local. Sem dúvida que terão a forte concorrência dos judocas japoneses, que faturaram nove medalhas nos últimos Jogos, duas delas pelos irmãos Abe, Hifumi e Uta.

O Brasil ficou em segundo lugar no quadro de medalhas do Mundial de 2022, com quatro conquistadas: duas de ouro (Rafaela Silva e Mayra Aguiar), uma de prata (Beatriz Souza) e uma de bronze (Daniel Cargnin).

Saiba mais | O sistema de classificação do judô para Paris 2024

Em Paris 2024 serão sete categorias de peso em cada gênero (uma por dia), mais a disputa por equipes mistas, a ser realizado no último dia do judô nos Jogos (3 de agosto).

As categorias são:

Feminino

Até 48kg

Até 52kg

Até 57kg

Até 63kg

Até 70kg

Até 78kg

Acima de 78kg

Masculino

Até 60kg

Até 66kg

Até 73kg

Até 81kg

Até 90kg

Até 100kg

Acima de 100kg

Confira a programação do judô nos próximos Jogos Olímpicos.

Anna-Maria Wagner (GER) e Mayra Aguiar durante confronto das quartas de final da categoria até 78kg dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Foto: 2021 Getty Images

Programação do judô em Paris 2024

Os horários são de Paris (GMT +2), cinco horas à frente do horário de Brasília (GMT -3) e um à frente do horário de Lisboa (GMT +1). A programação pode sofrer alterações.

27 de julho, sábado

10:00 - 14:00 - Feminino - até 48kg - preliminares

10:00 - 14:00 - Masculino - até 60kg - preliminares

16:00 - 19:00 - Feminino - até 48kg - finais

16:00 - 19:00 - Masculino - até 60kg - finais

28 de julho, domingo

10:00 - 14:00 - Feminino - até 52kg - preliminares

10:00 - 14:00 - Masculino - até 66kg - preliminares

16:00 - 19:00 - Feminino - até 52kg - finais

16:00 - 19:00 - Masculino - até 66kg - finais

29 de julho, segunda-feira

10:00 - 14:00 - Feminino - até 57kg - preliminares

10:00 - 14:00 - Masculino - até 73kg - preliminares

16:00 - 19:00 - Feminino - até 57kg - finais

16:00 - 19:00 - Masculino - até 73kg - finais

30 de julho, terça-feira

10:00 - 14:00 - Feminino - até 63kg - preliminares

10:00 - 14:00 - Masculino - até 81kg - preliminares

16:00 - 19:00 - Feminino - até 63kg - finais

16:00 - 19:00 - Masculino - até 81kg - finais

31 de julho, quarta-feira

10:00 - 14:00 - Feminino - até 70kg - preliminares

10:00 - 14:00 - Masculino - até 90kg - preliminares

16:00 - 19:00 - Feminino - até 70kg - finais

16:00 - 19:00 - Masculino - até 90kg - finais

1º de agosto, quinta-feira

10:00 - 14:00 - Feminino - até 78kg - preliminares

10:00 - 14:00 - Masculino - até 100kg - preliminares

16:00 - 19:00 - Feminino - até 78kg - finais

16:00 - 19:00 - Masculino - até 100kg - finais

2 de agosto, sexta-feira

10:00 - 14:00 - Feminino - acima de 78kg - preliminares

10:00 - 14:00 - Masculino - acima de 100kg - preliminares

16:00 - 19:00 - Feminino - acima de 78kg - finais

16:00 - 19:00 - Masculino - acima de 100kg - finais

3 de agosto, sábado